El cartel de hogueras

Un instante de la plantà de Carolinas Altas, de categoría Especial, durante las Hogueras 2023. / Rafa Arjones

El cartel ha dejado de ser un grito en la pared. La definición era buenísima, pero ha quedado obsoleta. Ya apenas hay pegadas de carteles, porque no quedan paredes habilitadas para ello. La publicidad fluye a través de las redes. Lo que no es óbice para que sigan existiendo carteles buenos o mediocres, contemporáneos o anacrónicos, que para mí son los peores.

Por fin el cartel anunciador de las Fiestas Oficiales de la ciudad de Alicante ha generado polémica, lo que significa que existe, que es un ente vivo, y eso es muy buena señal, habida cuenta de la enorme cantidad de propuestas relacionadas con la cultura que pasan inadvertidas en la fiesta. Sin ir más lejos, alguna foguera experimental muy interesante que se llega a plantar en distritos alejados del centro, injustamente muy poco visitadas.

El cartel de les Fogueres de 2024 es hijo de su tiempo. Emplea las palabras, juega con las letras en su composición. Quede claro que me parece uno de los mejores reclamos que se han realizado para nuestras fiestas en lo que llevamos de nuevo siglo. Quedará en la memoria. Se recordará. Por lo que felicito cordialmente a Ramiro Seva, a quien no tengo el gusto de conocer. No son los lazos afectivos, pues, los que me mueven al entusiasmo, sino la atracción que me ha producido su obra.

Sí reclamaría al Ayuntamiento de la ciudad la edición de algunos carteles de dimensiones considerables en lugares clave del entorno urbano, como son las estaciones y emplazamientos emblemáticos. Editar cartelería pequeña para los comercios está muy bien, pero apenas cumple la función original para la que fue concebido el diseño. Elegir el cartel en fechas más tempranas también ayudaría a la difusión de la fiesta.