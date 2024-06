Imagen de una patrullera de Salvamento Marítimo con personas rescatadas de una patera procedente de Marruecos en las inmediaciones de la Isla de Alborán. / EFE

Todo tiempo pasado fue mucho peor aunque el presente no es que sea alentador precisamente, pero en los últimos tiempos los humanos han logrado mejorar sus vidas en diversos aspectos. En los países económicamente desarrollados gran parte de la población vive cubriendo sus necesidades en estados democráticos donde los derechos humanos son respetados. En África, con la excepción de una naciente burguesía, el hambre, la enfermedad, la violencia (Sudán entre otros), imperan, se trata de un continente que hasta el siglo XIX padeció la esclavitud que explotó y asesinó a millones de personas. Actualmente los más desesperados de ese continente expoliado, los más fuertes, jóvenes, arriesgados y sanos vienen en pateras. Durante siglos fueron arrancados de su tierra y llevados en barcos de manera miserable para ser sometidos a trabajos forzosos. Estos secuestros fueron el origen de muchas grandes fortunas. En los países llamados ricos la democracia tiene pocos siglos, actualmente la mayoría de los humanos no viven en regímenes democráticos, pero en el pasado no vivían en ninguno. En otros asuntos el pasado también fue mucho peor: la salud por ejemplo, la ciencia, la higiene, el cambio de hábitos, ha permitido mejorar la salud de manera extraordinaria, se viven muchos más años y con una mayor calidad de existencia, creando, por otra parte, graves problemas demográficos. La educación transformó la sociedad, se ha pasado de un analfabetismo general a todo lo contrario, en el que participan no sólo los menores, también las mujeres que estaban excluidas. La protección de las niñas y los niños, de los ancianos, de las minorías, de los animales, también mejoró de manera significativa. Incluso en el Imperio Romano el padre podía asesinar a sus hijos legalmente. Es evidente que el pasado fue mucho peor y es necesario que se pueda llegar a decir en el futuro que éste presente tenía que ser mejorado.