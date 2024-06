"Giro a la derecha en Europa pero solo cabe mantener la coalición europeísta", un artículo de Domènec Ruiz Devesa / DomènecRuizDevesa

El resultado de las elecciones europeas del 6-9 de junio de 2024 prefigura un giro a la derecha en Europa. Según los datos provisionales, en permanente actualización, el Partido Popular Europeo (PPE) es la primera fuerza, con un 25 por ciento de los escaños (sube diez escaños hasta los 186). Pero también se refuerzan los dos grupos de ultraderecha, Conservadores y Reformistas liderado por Meloni (10 por ciento, y cuatro escaños más, hasta los 73), e Identidad y Democracia de Le Pen (8 por ciento y nueve escaños más, con un total de 58). Los socialistas europeos pierden cuatro escaños (bajan a 135 escaños, lo que representa el 18,5 por ciento del total). Los grandes perdedores del 9J han sido sin duda liberales y verdes. Los primeros se quedan con el 11 por ciento de los escaños. Aunque retienen por la mínima el tercer puesto, pierden 23 escaños quedándose en 79. Los ecologistas obtienen el 7 por ciento de los asientos dejándose en el camino dieciocho escaños, con un total de 53. La izquierda radical se mantiene estable con 36 escaños perdiendo uno. Hay que tener en cuenta que hay también unos cien escaños de diputados por ahora no adscritos, una parte de los cuales se adherirá a los grupos existentes, lo que también podría aumentar el peso combinado de la ultraderecha.

El PPE encuentra sus principales pilares en la CDU germana (30 escaños), el Partido Popular español (22 escaños), y la Coalición Cívica polaca (20 escaños). La ultraderecha se refuerza sobre todo gracias al resultado espectacular de Le Pen en Francia (33 por ciento del voto), de Alternativa por Alemania (segunda fuerza por delante de los socialdemócratas), y de Meloni en Italia (29 por ciento del voto) pero no logra hacer el pleno. Su presencia es más contenida en España (14 por ciento de Vox y Se Acabó la Fiesta) y Portugal (10 por ciento), y pierde fuelle los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia). En Flandes (Bélgica), el ultraderechista Vlams Belang no ha alcanzado el primer puesto que le otorgaban las encuestas, y en Holanda el partido de Wilders ha cedido el primer puesto a la coalición rojo-verde. De ahí que la ola ultraderechista no logre ni siquiera convertirse en minoría de bloqueo en el Parlamento, aparte su división, hasta ahora, en dos grupos. Por supuesto, no deja de ser muy preocupante su fuerte implantación en los tres grandes países fundadores. Más allá de las dinámicas nacionales, hay una corriente de fondo nacionalpopulista de derecha y euroescéptica, alimentada por fenómenos comunes como la desindustrialización, la pérdida de la afiliación sindical, el declive y la despoblación en el mundo rural, la manipulación y/o deficiente gestión del fenómeno migratorio, cambios culturales inasumidos y la «nostalgia por el mundo de ayer» o la pasada «grandeur» nacional, junto desigualdades sociales crecientes, entre otros. Todo ello en el marco de un cierto desprestigio de los partidos tradicionales. La izquierda tiene ahí deberes atrasados. Precisamente la socialdemocracia sigue segunda en Europa (lleva así veinte años) pero aguanta gracias al 30 por ciento de los votos obtenidos en España por el PSOE, el primer puesto ganado por la mínima en Portugal, el 24 por ciento del Partido Democrático en Italia (19 por ciento en 2019), y la recuperación en Francia del 6 al 14 por ciento gracias al liderazgo de Glucksman con respecto a los comicios anteriores. Los liberales se estrellan en Francia y Alemania, al igual que los verdes.

Por suerte no es viable una mayoría de derecha que incluya a las dos ultraderechas, pues la CDU es incompatible con Alternativa por Alemania, y en todo caso no se llegaría a la mitad más uno de la cámara (361 votos) sin los liberales de Renew (impensable, aunque desgraciadamente algunos de sus partidos si han entrado al trapo con los ultras en los gobiernos de Suecia y Holanda). Solo cabe formar una mayoría pro-europea que incluya al PPE, socialistas, liberales, y ecologistas, y a la que la aritmética otorga una gran solidez, al contar con unos 457 escaños de un total de 720 (aislando así al conjunto de la extrema derecha, Meloni incluida. No olvidemos que la primera ministra italiana es aliada en su Grupo (Conservadores y Reformistas) de Vox («Más muros y menos moros»), y del francés Zemmour (quien está a la derecha de Le Pen, que ya es decir). Más allá de su profesión de fe europea, atlantista y pro-Ucrania, la primera ministra italiana está implantando políticas en el ámbito interno en contra de los derechos de las mujeres, los inmigrantes, el colectivo LGTB, y de la pluralidad en los medios de comunicación, es decir, en contra los valores europeos. El Grupo de los Socialistas y Demócratas emitió un comunicado el 10 de junio de 2024 en el queda deja claro su disposición a trabajar con el Grupo Popular en conformar una mayoría «democrática y pro-europea», que debe liderar Von der Leyen como candidata del partido más votado, siempre que no incluya a nadie a su derecha.