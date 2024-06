El sobrepeso te provocará una muerte temprana y agónica

Imagen de una mujer con sobrepeso. / EPE

Hasta hace setenta años, el concepto «felicidad» era un lujo que muy pocos podían perseguir. Antes, con sobrevivir y comer tres veces al día, era suficiente. Actualmente, hay gente que come 8 veces y mal diariamente, y por eso tenemos un problema de obesidad en la población, que anteriormente no existía. ¿Quiere el sistema que estemos gordos? Si vas a un área de servicio o a un aeropuerto, no encontrarás nada que no sea procesado, apenas hay oferta de aperitivos saludables. ¿Depende de países? En EE UU hay millones de obesos, pero en Japón apenas los encuentras.

Leí el otro día que en España hay más gente con sobrepeso que personas con peso saludable. Estoy en desacuerdo con la expresión «dame gordura y te daré hermosura». Cuando tienes veinticinco años, tu cuerpo lo aguanta todo, pero conforme cumplas años, empezarán tus problemas. No se trata tanto que puedas morirte de un infarto, sino que dormirás con un respirador para apneas del sueño, tomarás pastillas para la tensión, para el azúcar, con los consiguientes efectos secundarios que tienen. Tal vez estas cosas no te maten, pero estarás parcheándote toda tu vida. Fill meu, deja de meterte porquerías por el cuerpo. Lo que no mata, engorda, y lo que engorda… mata también. El ciclo en bucle continuo.

Ciertamente, hay un componente genético, y no siempre tenemos control de nuestra salud al 100 %, pero, desde luego podemos poner mucho de nuestra parte. Porque, además de la tiroides, hay otras enfermedades, como la pizzoides, hamburguesoides, heladoides, cervezoides... Este discurso de que «me acepten como soy», no es válido. No seas como aquel que dijo: «yo evito todo lo que engorda: espejos, básculas, y amigos sinceros». No te aceptes como gordo. Acéptate como persona y soluciona tus debilidades, miedos e inseguridades, que te provocan comer tanto. No hagas caso a quiénes te dicen que no precisas adelgazar, porque es sólo «un factor de riesgo». No es «un», es «el» factor de riesgo, que te obligará a ir más veces al médico que al Teatro Principal de Alicante. Cuidadito con esos discursitos que buscan que te sientas bien momentáneamente, diciéndote: «estás aquí para disfrutar, no para ser eterno». Amigo mío, no te cuento esto para fastidiarte, sino para que te movilices, y tengas conciencia de tu problema. ¿Alguna vez te encontraste a alguien por la calle que te dijo? : «¡qué bien se te ve así de gordo!». Estás limitándote la esperanza y calidad de vida, no es un problema estético, sino de longevidad. ¿A qué modelo fotográfico del gimnasio quieres parecerte? ¿Al de «antes», o al de «después»?

El hecho de que no reconozcas el problema, significa que hay otro problema detrás, de ansiedad, depresión, soledad, que lo combates zampando. ¿Por qué tienes tanta comida basura procesada en casa? Es un problema emocional, porque entiendo que todos los obesos saben que deben perder peso. Preguntas que ni Iker Jiménez podría contestar. ¿Por qué hay gente inteligente y culta, que se abandona, y, en cambio, un zopenco como yo lo ve tan claro? Si a un hombre le sobran 5 kilos, está delgado. ¿Por qué, si a una mujer le pasa lo mismo, es una gorda? ¿Seguimos siendo una sociedad machista?

De niño, en los Jesuitas de Alicante, había únicamente un fondón en mi clase. Hoy en día, amigo lector con hijos adolescentes, ¿cuántos compañeritos de tu chavalín están «fuertecitos»? Según leí en este diario, el 37 % por ciento de los adolescentes tienen sobrepeso. Y es curioso, porque antiguamente, la gente gastaba el doble en comida. No había la eficiencia industrial que hay ahora, en los cultivos, en las granjas (con la consiguiente pérdida de calidad de vida de los animales). Actualmente, mucha gente no le da prioridad a la calidad del alimento. La peña busca precio y cantidad. El doctor José Ramón Domínguez, jefe de Endocrinología del Hospital de Sant Joan, comentó en INFORMACIÓN que la dieta mediterránea, en España, es casi inexistente

¿Soluciones? Deporte (no ejercicio) y ayuno intermitente (mínimo de 12 horas). ¿Sedentarismo? Es un asesino silencioso ¿Y cómo sabes qué debes de comer? «Be logical, my friend». Los alimentos de baja calidad empeoran la función de los vasos sanguíneos. Asados antes que fritos. Salsas, las mínimas. ¿Pan? Mejor integral, y poquito. Fruta y verdura, sobre todo de temporada. Bebidas con gas, descartadas. Mucha agua entre horas. Comida procesada, envasada, postres, bollería (lo dice uno que los sábados toma croissants o churritos)...i hablar. ¿Patatas fritas de bolsa? Tienen muchos aditivos, y poca fibra y nutrientes, así que nanai del pirulí. Cuando salgas al restaurante, da a probar a los demás de tu plato, pero no pruebes del plato de los demás. Y, caso de duda, le haremos caso a Alberto Augusto Marcote: «Yo sé lo que adelgaza. Lo que no me gusta».