Françoise Hardy. / Wikipedia

La muerte de Françoise Hardy me evoca una canción, 'Comment te dire adieu', muy significativa en mi vida desde que en 2004 el cineasta Curro Novallas la emplease para cerrar su cortometraje ‘La explicación’. Era la crónica de una ruptura amistosa, la del momento en que a una pareja no le queda otra que dejarse de excusas y verbalizar las cuatro palabras más terribles de pronunciar y de escuchar: “ya no te quiero”. Quien se derrumbaba al confesarse era Gustavo Salmerón, y la que lo abrazaba, compasiva y cómplice, Ximena Suárez. Si en este país se hubiese primado el talento en vez de las cuotas y baremos con sesgo de puntuación, Novallas habría estrenado su primer largometraje hace dos décadas. Su carrera audiovisual tomó otros derroteros.

La mía, centrada en la pasión de mirar al que mira, encontró el encaje adecuado en las aulas. Trabajos del perfil de ‘La explicación’ fueron más que idóneos para, desde la tarima del profesor, observar las reacciones de la platea. Partiendo del material ideado por Curro, un prodigio de fondo y forma simplificado hasta el extremo, convertí a cada espectador en juez, a cada estudiante en crítico. Comprobando con satisfacción cómo pasaban de analistas audiovisuales a terapeutas, diseccionando el comportamiento de los dos personajes, él y ella, identificándose a su manera con ambos. Al final, con su coda magistral, esa canción de Françoise Hardy bailada por los personajes, la historia adquiría un tono entre onírico y burlesco. Ya quisiéramos afrontar en nuestras con ese baile semejante situación.

Qué pena dio ver al buque insignia de la cultura en nuestra televisión, ‘Culturas 2’, rotulando en cuerpo de letra gigante ‘François Hardy’. Lo de los rótulos con erratas es una de las asignaturas pendientes de la tele. Nadie habla de ello. Lo que agranda el problema.