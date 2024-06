Pensar en el futuro

Estudiantes en Selectividad, en la UMH. / Áxel Álvarez

Son muchas las personas que optan por vivir solo en el presente sin tener en cuenta lo que les podrá deparar el futuro, o prepararse para lo que en un tiempo próximo pueden necesitar o hacerle falta. Esta es una forma de pensar que tiene como uno de sus máximos exponentes en la locución latina vinculada con la filosofía del conocido como “carpe diem” que significa “vive el momento” o “aprovecha el presente”.

La frase “carpe diem” fue acuñada por el poeta romano Quinto Horacio Flaco, que la introdujo por primera vez en su libro Odas. Pero lo realmente curioso es que este poeta añadió en la frase la expresión “quam mínimum crédula postrero” que completaba la expresión de “vive el presente”, pero añadiendo “y no confíes en el mañana”, que es como se traduce el añadido, lo que supone romper absolutamente con la tesis que mantenemos de pensar también en el futuro.

Los que apoyan la frase completa desconfían de lo que denominan “el futuro incierto”, pero está claro que el futuro será siempre mucho más incierto si no lo afrontamos con la suficiente previsión para estar preparados, a fin de ir pasando etapas, y estando en condiciones de afrontar cualquier adversidad. Porque si no se ha pensado en el futuro surgen luego cuestiones que no se pueden afrontar, por lo que es preferible transmitir el mensaje a la juventud de que la frase del poeta debe desconectarse del final que hemos referido, porque lleva a abandonar toda actitud de prepararnos mejor cada día y estar siempre en las condiciones de dar siempre lo mejor de nosotros.

Así, la expresión “vive el momento” es una máxima importante y que viene a optimizar al máximo el tiempo en el que una persona vive, pero que como contrapartida deja a un lado cualquier previsión de futuro, o detenerse a pensar cuáles serán sus necesidades en el futuro, y lo que puede hacer ahora para ir labrándose un porvenir positivo tanto en el terreno laboral como en el personal.

Por ello, esta máxima de “vive el presente al máximo” podría ser de aplicación a las personas que ya tienen cierta edad y que ya han hecho prácticamente lo que debían hacer; es decir, que ya han realizado su esfuerzo en labrarse una profesión, o se han formado bien para afrontar una nueva profesión cuando les haga falta y que siguen aprendiendo y formándose para ser mejores. Pero esta máxima no cuadra igual de bien con las personas más jóvenes a quienes decirles que “vivan el presente”, o que “disfruten al máximo el momento” puede ser un mal consejo. Nótese que cuando una persona es joven y está aprendiendo y formándose lo tiene todo por hacer y debería pensar más en el presente, pero enfocado a lo que ahora debe esforzarse en sus estudios y formación para tratar de ser una buena persona y un buen profesional en aquello que le guste o tenga aptitudes.

Pero a veces sorprende que personas de corta edad tengan sus objetivos solo en el presente, olvidando la importancia de pensar en lo que van a ser el día de mañana, y la profesión a la que van a dedicarse que se ajuste mejor a sus posibilidades y lo que les gusta y consideran que valen. Es cierto que siempre está uno en condiciones de formarse y de seguir aprendiendo para aprender a ser mejor. Pero se trata de una forma de ser que desde bien joven deben tener las personas para afrontar mejor el futuro.

Cada vez se hace, pues, más necesario transmitir este mensaje de que la juventud se forme, aprenda bien y se pongan objetivos profesionales según sus aptitudes y preferencias, porque puede que luego sea demasiado tarde y cueste más hacer lo que se debió llevar a cabo de joven. Esto ocurre con frecuencia cuando una persona debe presentar un currículo a un puesto de trabajo y es cuando se arrepiente de no estar en condiciones de poner algo más positivo y denso que le permita aspirar a ese trabajo al que aspira. Además, la preparación y conocimientos se van adquiriendo poco a poco a base de formarse una persona, acudir a cursos de formación y Master.

Por ello, una clave importante es que no es malo pensar en el presente y aprovecharse de lo bueno que nos depara la vida en cada momento, pero sin olvidarnos que hay que actuar con previsión de futuro, y poniendo las piedras suficientes como para ir construyéndolo cada uno de nuestros días. Y, ni tan siquiera, quienes van cumpliendo años olvidan esta máxima que cuando la edad va siendo avanzada ponen en marcha mucho más la regla del carpe diem, pero sin olvidar ir fijando un futuro que… nadie sabe hasta donde nos llevará.