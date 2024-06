Salvador Gómez Valdés. / INFORMACIÓN

Lo confieso públicamente: soy uno de los pocos espectadores fieles de La aventura del saber desde su inicio en 1992. Ayer emitió su programa 5.000. Cuidado, que esto que puedo contar ahora impúdicamente hube de mantenerlo en secreto durante bastante tiempo. Pónganse en situación. Ya saben del éxito de la película Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, bendecida por todos los premios habidos y por haber. La televisión pública, ayudada con fondos del Ministerio de Educación, creó un islote para la cultura que ha permanecido abierto los últimos 32 cursos.

En un país donde los desocupados son legión, los pensionistas suman por millones y cada año se vienen matriculando más estudiantes en los grados universitarios, causa verdadera desolación comprobar el nulo interés que despierta este formato. Del que ahora disfrutan, según Kantar Media, 15.000 espectadores (Aruser@s lo ven 390.000, los matinales de Telecinco y Antena 3 cifras gigantes).

Cuántas veces charlé sobre el particular con su director y presentador más longevo, mi querido Salvador García Valdés, cuando como una hormiguita grababa en los cursos estivales materiales para tener las neveras bien surtidas en invierno. Él no se creía los datos de audiencia, yo a pie juntillas. Sé en qué país habito. Vivo a pie de calle. No tengo horarios ni he pisado moquetas. Por eso pude ejercer de espectador casi clandestino de La aventura del saber. Que un señor entre los 30 y los 50, antes de la llegada de RTVE Play y todas las plataformas, desperdiciase el mejor periodo de su vida laboral, sus lunes al sol, asomándose cada mañana a este programa era un pasaporte directo para que me llamasen raro, iluso o algo peor, inadaptado o parásito.