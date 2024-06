Yo ya lo dije, Toni

Fabián Ruiz celebra un gol marcado a Croacia en la primera jornada de la Eurocopa. / LAP

Recibo a las nueve de la mañana una llamada de Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, donde solloza, casi suplicándome («Jesús, empieza la Eurocopa y necesitamos de tu fino análisis, de tu sapiencia técnica, de tu mítico instinto futbolístico, de tu calidad analítica y alejada de favoritismos. Y sobre todo necesitamos de un colaborador de plena confianza que sea autosuficiente económicamente, tú ya me entiendes…»). Su palabra es orden, y después de una durísima negociación en donde ajusto al máximo mis emolumentos (y al máximo es al máximo, claro) le digo a Toni que sí, que quiero. Aunque no le digo que estoy desconectado del fútbol en general, que no sé qué estilo tiene la selección, que el entrenador es aburrido (y un pelota: esos aplausos…) como él solo, y que tenemos por delante a una Croacia que es un dolor de muelas permanente y a una Italia que ya nos echó fuera hace cuatro años. O sea que no sé, no sé…

Pero pasada la satisfacción rastrera de ver a todo un director de rodillas diciéndote que como tú no hubo otro (bueno, no sé si fue efectivamente así. Pero fue bastante parecido) caigo en la dramática certeza de que uno certifica que se ha hecho mayor cuando ya no conoce a los jugadores de la selección. ¿En qué equipo juega Cucurella? ¿Cuál es la pierna buena de Fabián? ¿Le Normand es defensa o interior? Y sobre todo ¿cómo puede ser alguien internacional llamándose Fermín? La pantalla enfoca a De la Fuente (que tiene una cabeza privilegiada: redonda, brillante, broncínea) y que en vez de un seleccionador español parece el CEO de una empresa tecnológica americana, con su chaqueta azul marino, su camisa lisa e impoluta, su corbata a juego, sus discretos pectorales y bíceps marcados.

Fabián Ruiz encara al croata Ivica Ivusic durante el estreno de España en la Eurocopa 2024. / LAP

Tras un buen inicio, a la media hora justa (y segundos antes de que el que les escribe empiece a preguntar a su perro ‘Zar’ que a qué narices juega esta selección, a qué) el tal Fabián da un pase fantástico a Morata que le sirve a éste para reírse de todos sus haters y acuchillar a los croatas, todo en una. Pero es que un minuto más tarde, de nuevo el tal Fabián se marca un golazo de superclase donde acaba rompiendo las caderas de toda la defensa enemiga, y donde Fabián me deja claro que son las dos, que su pierna buena son las dos. Y todo fluye, de manera orgánica, en el Estadio Olímpico de Berlín. Así que parece hasta lógico que un par de minutos antes del fin del primer tiempo Carvajal se cuele entre dos centrales que le sacan un metro de altura y coloque el tercero tras el pase medido de un chavalillo de dieciséis años que juega como si estuviera en el recreo. Tres a cero con una facilidad pasmosa y una pegada a la que no estamos acostumbrados. Esto no lo empeora ni Unai Simón, le digo a ‘Zar’.

Y a la vuelta, y con una tranquilidad que es incluso un poco malsana, van corriendo los minutos hasta que efectivamente Unai efectúa su pifia habitual, pero hasta en eso tenemos suerte y el gol no sube al marcador. El partido languidece, nos da para meter cambios y probar jugadores (Merino, Zubimendi: ni idea de dónde juegan, tampoco) con nuestra afición de jarana y los cincuenta mil croatas rindiendo armas en silencio al final del partido. Así que decido enviar un audio al director: «Qué fácil ha sido todo, que buen grupo tenemos y cómo se parece Cucurella a Ara Malikian. Y qué gran jugador es Fabián y cómo maneja las dos piernas, yo ya lo dije hace tiempo. En esta Eurocopa nos salimos, Toni, ya verás, confía en mi instinto…».