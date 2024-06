Aramis y Athos. / INFORMACIÓN

Como muchos de mis lectores conocen, porque suele ser protagonista de algún artículo, vivo en casa de un gato llamado Aramis. Ni se me ocurriría decir que él vive en mi casa y mucho menos que soy su dueño, porque los gatos lo poseen todo, incluso a sus cuidadores. Recientemente ha desembarcado un precioso cachorro de perro de aguas al que hemos bautizado, no podía ser de otra forma, como Athos. Y claro, un hogar hecho hasta ahora a la medida cortés y educada, aristocrática incluso, de Aramis se ha convertido en un frenopático.

La aburrida vida de lord inglés en su cottage de Aramis tiene ahora más de viaje en metro en hora punta. No me extrañaría que en su cabeza gatuna rondaran planes de asesinato, haciendo, eso sí, que pareciera un accidente. Y mientras Aramis medita cómo deshacerse del perro, Athos no para de correr a su alrededor, cual indios atacando a las caravanas y, cuando se cansa, le lleva sus juguetes en plan pipa de la paz, sin que el felino mueva un bigote.

Cuando llegó a casa con dos meses el gato doblaba en tamaño al cachorro (Aramis es un gatazo de raza “Bosques de Noruega”, más cercano en volumen a un lince que a un gato ordinario). Pronto se equipararon y dos meses después el perro es más grande y mucho más bestia. Pero el respeto no se pierde y haciendo honor al abate D’Herblay, cuyo seudónimo lleva, Aramis le hace frente sin achantarse y siempre está dispuesto a lavar su honor en un duelo al amanecer. Mencionar que Aramis es mi mosquetero favorito y Dumas le hace alcanzar el puesto de Papa Negro de los jesuitas sin abjurar de su pasión por las mujeres. Mi héroe: un conspirador de manual inmerso en todas las intrigas y con una amplia vida privada y secreta. Ole.

Dicen que hay tres clases de humanos: los lobos, los que cuidan el rebaño y las ovejas, que evidentemente, son las más numerosas. Los perros pertenecen a la segunda categoría, si bien en origen fueron de la primera, lo que demuestra que no hay cuña mejor que la de la misma madera, ni detective más eficaz que un antiguo delincuente.

En estos dos meses que llevo con Athos me he dado cuenta de que un perro, sin dejar de tener instintos lobunos, es un humano con más pelo. Los gatos, no. Nunca se han dejado conquistar ni civilizar. Como mucho nos toleran si somos capaces de hacer su vida más agradable. No son ni lobos ni pastores ni ovejas, quedan al margen, en una vida contemplativa, intelectual, cual eremitas en su cueva.

Estoy seguro de que Aramis tiene mucho de filósofo estoico y sin duda, ha merodeado mi biblioteca y leído a Kipling. Y si los talentos gatunos no le dan para la lectura y pasar las paginas de los libros, seguro que memorizó el poema “If” alguna vez que yo lo haya recitado en voz alta: “Si puedes mantener en su lugar tu cabeza, cuando, todos a tu alrededor, han perdido la suya”.

Contrariamente, Athos tiene el temperamento apasionado y sanguíneo del Conde de la Fère, del que hereda el alias. Un tipo noble pero más bien bruto, que mata, aunque no del todo (es asesino pero chapucero), a su mujer cegado por el demonio de los celos. Sospechas fundadas, eso sí, que Milady le ponía los cuernos de mala manera.

Athos, mi cachorro, es sin duda de derechas, tirando incluso a la más ultra. Tiene aspecto de mascota de orden, de las de toda la vida, de fiar, vamos, pero en el fondo hace de su capa un sayo y respeta las normas que le convienen. Con estricta apariencia de rectitud y honorabilidad, pero siendo un forofo defensor de la ley del embudo. Ventajas tiene: es leal, se pasa el día lamiéndote y te echa mucho de menos si no te ve. En realidad depende de tí, como los ultras a los inmigrantes, a los separatistas y, en tiempos, a los judíos. Si no hubiera diferentes no habría ultras, sin amos no existirían los perros domésticos.

Aramis es de izquierdas, concretamente de lo que antes se llamaba la “gauche divine” y ahora la izquierda caviar. Muy solidario, siempre que no le quiten sus privilegios, muy del pueblo pero sin el pueblo. Aunque me gustaría saber por qué un aristócrata no puede tener conciencia social, aunque no la ejerza. Son asuntos diferentes predicar y dar trigo y Aramis, como buen jerarca eclesiástico, sabe mucho de eso.

Veremos en esta guerra civil que tenemos montada en casa quien consigue la hegemonía, porque estoy seguro de que no van a llegar a ningún acuerdo. Políticamente son irreconciliables, aunque se supone que el roce fomentará una cierta tolerancia. Athos y Aramis prometen ser un experimento sociológico de primer orden, ya les iré contando.