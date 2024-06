El balcón delator

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia Internacional sobre la respuesta humanitaria de emergencia para Gaza. / EP

En 1843 se publicaba el cuento de terror gótico “El corazón delator” del genial E. A. Poe, mi dipsómano más admirado. Ha habido otros -dipsómanos, me refiero- que también cautivaron mi curiosidad intelectual y vital, siendo, quizá, William Faulkner el que mejor me atrapó en sus viscosas redes repletas de la densa y narcótica humedad emanada del sur profundo de los Estados Unidos. Y todo “Mientras agonizo”, su novela más punzante acerca de la conciencia interior y la muerte. También Poe deambuló por un humedal urbano, oscuro, pegajoso, de noches eternas y luces sin brillo hasta que “el cuervo” que alimentó sus sicalípticos y geniales delirios pronunció el “nunca más” final. Tenía 40 años. La muerte, física y estética, incluso adelantada, está presente en ambas novelas, así como también lo está la conciencia delatora que advierte de los inevitables acontecimientos que se van a producir. En “El corazón delator” el protagonista asesina al viejo que cuidaba y lo entierra bajo los tablones de la casa. Cuando llega la policía acaba confesando el crimen al no poder soportar las imaginarias pulsaciones que el corazón del muerto emite con insoportable percusión. Pasemos ahora de las musas al teatro.

Viene siendo una secular costumbre celebrar las victorias ante el pueblo en señal de triunfo, prestigio y poder. Lo hacían los emperadores y generales romanos cuando entraban en Roma tras una sonora victoria frente al enemigo. Solo que los más inteligentes de ellos se acompañaban de un estoico apuntador que le susurraba al oído “recuerda que solo eres un hombre”. Se colige, pues, que si no había desfiles es que no había victorias. De ahí que, tras las pasadas elecciones europeas y pese al abrumador triunfo del PSOE anunciado por la curia cardenalicia sanchista, el emperador no saliera al balcón de los vítores para recibir la preciada corona de laurel con la que adornar su egregia cabeza. Como tampoco se asomó al mirador del éxito la líder de Sumar Yolanda Díaz, quizá abrumada por el vértigo que le debe producir la resaca de fracasos cada vez que ella (Sumar es una formación virtual creada por Pedro Sánchez para jibarizarla a conveniencia) se presenta a unas elecciones. Y aquí volvemos a las musas: dos perdedores impenitentes gobernando España sin balcón donde celebrarlo. A su alrededor revolotean graznando los cuervos de Poe (no confundir con Psoe) mientras escrutan sin piedad el mortecino bombeo del corazón delator o la certeza de la muerte mientras agonizas. Quienes apremian a este enfermo son los separatistas, la extrema izquierda, los acomodados periféricos posibilistas y los que han coadyuvado a escribir la historia de la memoria democrática omitiendo que a mil víctimas asesinadas por ETA les dejó de latir el corazón.

En esa incómoda tesitura entre balcón o agonía, Yolanda escogió las dos: su petimetre púlpito de las reflexiones infantiles, y la angustia que les produciría a la “panchovillesca” tropa que capitanea comunicarles que se iba a por tabaco. Debemos recordar que Yolanda y Sumar han sido una persona y un proyecto político del que se han escrito muy sesudas reflexiones por parte de la periferia progresista -una vez que certificó la enfermedad de Podemos y el frío que se colaba por las ventanas del oportunismo-, alabando la unión de fuerzas a la izquierda de la izquierda en busca de un objetivo común: la desaparición. ¡Si echáramos mano de la hemeroteca! Menos mal que ante la hégira de Yolanda Díaz abandonando precipitadamente el piso alquilado que habitaba, el dueño de la casa se apresura a prorrogarle el contrato sin subir la renta. Al propietario Sánchez le horroriza la idea de que se le instalen okupas. Y hoy, más que nunca, se empieza a notar el aliento de revancha salido del corazón delator de un desahuciado, de un precarista que casi llegó a conquistar el cielo, Pablo Iglesias.

¿Qué hace Pedro Sánchez además de vigilar las rentas? En orden: esquivar que se ha pegado un nuevo trastazo electoral; aumentar el número de fascistas que hay en España; vigilar los colmillos de sus hematófagos socios sabiendo que están muy alejados del romanticismo político; y, como es costumbre en sus chulescas actuaciones y sin balcón al que asomarse, hacer el cervantino “Caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada”. Bueno, no del todo. Don Pedro, mientras su mujer y su hermano están siendo investigados por dos juzgados, ha tenido tiempo de advertir -¿o es amenazar?- en la sede de la soberanía nacional, RTVE, a jueces y periodistas desobedientes de que tiene un fármaco llamado “regeneración democrática” que, administrado adecuadamente, podría acabar con la independencia de los jueces y con la economía de los medios de comunicación desafectos al régimen del movimiento… progresista. ¡Y ustedes dos que se habían creído lo de la concordia! Ahí la tienen, envuelta en una autocrática prescripción que dejaría párvulo al propio Maduro. Pero si no están todavía convencidos de la concordia creada por Sánchez y su amnistía, sobre todo en Cataluña, vean con qué insultante desparpajo, con qué desafiante órdago, con qué supremacista desdén, se han repartido los separatistas la presidencia del Parlamento Catalán y la mesa de este. Y todo ello en presencia del genuflexo Salvador Illa y la indigente, pávida abdicación del PSOE-PSC que, con esa política de decúbito prono, se entrega obediente a las órdenes que le dan los independentistas.

En tiempos de balcones delatores y conciencias en almoneda; allí donde se ha dejado crecer el germen que un día podría mutar en cruces gamadas, en hoces y martillos, dudé entre la Sinfonía nº 4 de Bruckner o el Idilio de Sigfrido de Wagner bajo la batuta de mi venerado Bruno Walter. Al final escucho la Sinfonía Serena de Paul Hindemith. Mientras agonizo. A más ver.