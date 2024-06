Imagen de la película 'La Bandera'. / INFORMACIÓN

Título de la película: ‘La bandera’

Valoración: XX

Los conflictos paterno-filiales y las herencias son materia prima de casi media historia del teatro y la literatura. La otra mitad larga la copan el amor y la muerte. ‘La bandera’, de Martín Cuervo, promete más de lo que da. El director nos sedujo en su modesto debut, ‘Con quién viajas’, o lo que podía dar de sí un trayecto de ‘blablacar’ filmado con las ansias de un Álex de la Iglesia en ciernes.

Lo que termina por hundir ‘La bandera’ a medida que avanza el metraje es el guion de Guillem Clua (sin tilde). No se puede usar en un diálogo 'El rey Lear' como referente de un diálogo rimbombante y a continuación poner en boca de los personajes ‘Los mundos de Yupi’ y ‘Saber y ganar’. Que lo haga un autor clave en la dramaturgia contemporánea, que estrena sus textos dramáticos en los teatros públicos de Barcelona y Madrid nos habla con elocuencia del nivel de la Cultura (con mayúscula) en nuestro país. El guion de la peor película de todas las estrenadas durante el primer semestre de 2028, ‘Invasión’, también lo firma Clua (dirigida por David Martín Porras, llega a las carteleras el 28 de junio). Las he visto todas y hablo con conocimiento de causa. Me conocen. Los conozco. Es una cuestión de honestidad expresarme en estos términos. En mi ciudad también había varios Clúa (con tilde) con vena artística, si bien a los veinte años estábamos a ocho horas de Madrid en tren, con paradas en Alpera y Tembleque.

A pesar de que Imanol Arias encabeza el reparto, me tocó ver ‘La bandera’ en completa soledad el día de su estreno, en los cines más grandes de Alicante. La Eurocopa todavía no había arrancado. Qué pena da todo.