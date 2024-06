Historia de un alfanje. / INFORMACIÓN

Hace muchos muchos años, en aquellos tiempos en que mi hermana mayor «salía» con los Moros Marroquíes, parece que su escuadra decidió que, en una entrada, ella oficiara de cabo. Llevada por el entusiasmo, aprovechó que nuestro abuelo viajaba a Toledo, para encargarle la compra de una espada que estuviera a la altura de la ocasión.

Mi abuelo, amante de la Historia Medieval, con la loable intención de agradar a su nieta y a sus compañeras de escuadra, compró lo que consideró mejor: una réplica del alfanje que perteneció a un célebre rey moro andalusí.

Al traerlo a casa, mi hermana pudo comprobar con estupor que aquella arma era verdaderamente muy pesada. Pero por no desairar a nuestro buen abuelo, se lo calló. Es más, dirigió todo tipo de halagos y ditirambos acerca de la espada, e hizo acopio de valor para sacarla en la entrada contra viento y marea.

Llegado el día, mis padres y yo –yo era pequeño- aguardábamos sentados en la avenida de Chapí (entonces las entradas acababan allí) el paso marcial de la escuadra de mi hermana, dirigida por ella con esa inigualable cimitarra.

Cuál fue nuestra sorpresa cuando la vimos llegar demudada, con gesto dolorido, el turbante ladeado, y sosteniendo la espada por la mitad de su hoja. Luego nos enteramos que, movida por el entusiasmo, y sin calibrar el enorme peso del arma, la giró con su mano llevándose por delante el turbante y casi su muñeca. Acabado el acto, un solidario compañero comparsista se ofreció a cambiársela por la suya, muy liviana, para el siguiente desfile; pero olvidó devolvérsela. Semanas después de las fiestas, mi hermana se encontró con él por la calle, y este le comentó atónito que habían entrado a robar en su cuartelillo, llevándose casi todo, menos la espada. Que, altiva, aguardaba sobre la mesa. Sería por algo, digo yo.

Veo ahora pasar, dirigiendo sus escuadras, a cabos que llevan sus armas de mala manera. Cogidas por la mitad de su hoja. Por la punta. Haciendo arabescos con ella. O dándole vueltas y revuelas sobre la cabeza o entorno al cuerpo, y me acuerdo de aquél alfanje. ¡Con él los quisiera ver yo ahora haciendo esas monadas!

Hace también muchos años, algunas comparsas promovieron una suerte de «escuelas de cabos» para fijar unos criterios o cánones de buena llevanza de una escuadra, y evitar algunos desempeños de mal gusto, incluso grotescos. Pero no hay necesidad de tanto, creo. Solo agarrar bien el arma, por donde se debe. Mimarla. Y dejarse mecer por la música con naturalidad –otra vez la naturalidad- al tiempo que se mueven los brazos y las piernas con buen gusto. No todo el mundo es capaz de ello; eso es cierto. Pero es que no todo el mundo es, ni puede ser, cabo. O sea.