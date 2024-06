Ramón, me equivoqué contigo

Profesora de Valenciano el curso pasado impartiendo clase entre alumnos de Secundaria en un instituto de la provincia. / Pilar Cortés

Después de una sesión del Diplomado en Educación Emocional organizada por la Fundación Liderazgo Chile pidió la palabra uno de los asistentes, que se presentó como Ramón Burgos. Y, con la brevedad que requería la situación y la emoción que envolvía el relato, contó algo que le había sucedido cuando era estudante de primaria.

Había planteado yo en la clase algunas reflexiones sobre la importancia de las profecías de autocumplimiento que algunas veces se realizan en las aulas, De esos vaticinios demoledores que, desde la atalaya del saber y del poder, algunos docentes realizan sobre toda la clase, sobre un grupo pequeño de la misma o sobre un alumno en particular. De sas pfofecías que tienden a cumplirse. Dice el filósofo y psicólogo austríavo Paul Watzlawick que la profecía de un suceso se suele convertir en el suceso de la profecía.

Muchas veces no se comprueba lo que sucede con las profecías. No se sabe si acabaron cumpliéndose o si se destruyeronn a lo largo del tiempo y por qué. Solo el interesado lo sabe. Por eso es bueno que los protagonistas lo cuenten.

Resulta terrible que quien está pagado por la sociedad para alentar, emplee su posición para desmotivar, silenciar y desilusionar. La mano que tenía que salvar es la que destruye, la que tenía que curar es la que hiere, la que tenía que acariciar es la que golpea.

Y no es lo peor de todo que una persona reciba una profesía de este tipo. Lo malo es que quien la recibe se la crea. No hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido mete en su cabeza los esquemas del opresor.

Ramón contó su historia, ante la emoción de todos los que le escuchábamos. Al terminar, le pedí que me la contase por escrito. Ha tendio la amabilidad de escribir lo que yo, en resumen, quiero compartir con mis lectores y lectoras utilizando sus palabras.

Y voy a contar esa historia por tres motivos. El primero es el de brindar un pequeño homenaje a Ramón Burgos porque con su esfuerzo, su perseverancia y su fe en sí mismo consiguió romper una profecía maldita. Y porque, como diré, tuvo la generosidad de visitar a su antigua profesora borrando cualquier rastro de rencor. En segundo lugar porque quiero pedirles a los docentes que, por amor a los niños y a las niñas, eviten formular una profecía destructiva. En tercer lugar, para decir a quienes las reciben que no hay nada que impida romperlas en mil pedazos. Es más, de convertirlas en un estímulo, en un desafío, en un reto. Estas son sus palabras:

“Mi nombre es Ramón Miguel Burgos Solís, hijo del matrimonio entre Eliana Solis y Ramón Burgos. Mi padre llega del sur (Pelarco, VII Región) a Santiago a la edad de 16 años, prácticamente sin estudios (2° Básico) con el deseo de trabajar. Conoce a su corta edad a Eliana, una niña vendedora de diarios desde su infancia. Deciden contraer matrimonio y se van a vivir a un “campamento” (Villa miseria) en la Nueva Matucana.

Nace Ramón en el mes de noviembre de 1957 siendo el mayor de seis hijos del matrimonio Ramón y Eliana. En 1964 ingresa en el primer año básico de la escuela que existía en la población (Escuela Piloto José Gaspar Marín).

“En todo el proceso escolar primario, tuve una sola profesora de 1° a 6° básico, escribe Ramón. Siempre fui visto como un estudiante flojo… Recuerdo que el último año de enseñanza básica, mi profesora llama a mi mamá para decirle (asumo que con muy buena intención): señora Eliana, estos seis años que Ramón ha estado en este grupo, muestran que no tiene la capacidad para seguir estudiando; por lo menos va a salir con su enseñanza básica terminada. Sería bueno que él se dedique a ayudarle a usted en otra actividad, como trabajar en la feria, buscar la forma que sea una ayuda económica para usted y sus hermanos”…

“En el mes de octubre, la profesora informa a todo el curso que existe la posibilidad de continuidad de los estudios para 7° año en la Escuela Industrial N° 5 José Santos Ossa. Ella llevaría a todos los varones a realizar la Prueba de Admisión. Mi mamá me mandó igual a dar la prueba, así que no me quedó otra alternativa que acompañar a los demás estudiantes. Me senté en el salón de ese colegio y escuché las indicaciones del profesor: “lean detenidamente y respondan con calma cada pregunta”

“Poco tiempo después llegó a la escuela el listado de los resultados de las pruebas de admisión. Aquí ocurrió algo inesperado para mí. Recuerdo que la profesora desde la tarima informa al curso que tenía los resultados en su mano. Después de un silencio, la profesora pide con fuerte voz a Ramón Burgos que pase adelante. En esos momentos sentí que el mundo se me venía encima. La misma sensación que sentí decenas de veces cuando me sacaba a la pizarra y yo no podía desarrollar ningún ejercicio, por nerviosismo, temor, miedo al fracaso, miedo a la burla, miedo a la risa de mis compañeros. En fin, quedaba inmovilizado. En algunas ocasiones terminaba llorando. Pero en esta situación la experiencia fue distinta. La profesora me puso al frente del curso dando la espalda a la pizarra y ella dijo las siguientes palabras: “¿cómo es posible que a Ramón le haya ido bien en las Pruebas de Admisión y algunos de ustedes no hayan quedado seleccionados en la Escuela Industrial N°5? No lo puedo entender. Finalmente la profesora terminó retando a los estudiantes que no habían calificado en la Prueba de Admisión. Por primera vez escuché de los labios de la profesora una noticia, una palabra, un gesto favorable hacia mi persona, aunque haya sido un ejemplo de lo que no estaba en sus planes o a lo menos una noticia que ella nunca esperaba. Al terminar la jornada ese día corrí como caballo desbocado a dar la buena noticia a mi madre. Fui para la profesora un ejemplo de lo que nunca debía haber sucedido”.

“En 1970 ingresé en 7° año básico y en 1975 me estaba graduando dentro de los primeros lugares académicos de 4° año de Enseñanza Media. Muchos de los compañeros que terminamos esa etapa invitamos a la profesoraa a nuestra ceremonia de graduación. Guardo con cariño la foto en blanco y negro con mi profesora y mi madre”.

Después llegaron los estudios superiores. Ramón cursó con éxito varias licenciaturas en Quito y Costa Rica convirtiñendose en profesor universitario. En 2021-2023. obtuvo en la Atlantic International University el Doctorado en Educación.

“Estando en Santiago en la casa de mis padres, un día, después de más de 22 años, le pregunto a mi madre por mi profesora. Obviamente no tenía idea de su paradero ya que habían pasado muchos años; seguramente estaba jubilada. En un momento dado tomé la guía telefónica y me puse a buscar por el apellido y el nombre de la profesora ya que nunca lo he olvidado hasta el día de hoy. Finalmente encontré ese nombre en la guía telefónica y marqué el número que me indicaba. Para mi sorpresa fue mi profesora quien contesta el teléfono preguntando quién era, le mencioné mi nombre, se recordaba perfectamente, noté su alegría por medio de la voz y le conté algo de mí y de mi familia, Al terminar la conversación me pide que le visite en su casa, acompañado de mi familia; acordamos el día y la hora.

Al llegar el día acordado, continúa Ramón, estacioné mi auto frente a la dirección que se me indicó, estaba muy nervioso, golpeé la puerta y salió la profesora, inconfundible a pesar de los años; su rostro era el que guardaba en mi mente desde los seis años de edad. Nos abrazamos, nos hizo pasar al living de su casa, no dejaba de sonreír y de demostrarnos alegría y contentamiento por haber llegado a saludarle ese día. Conversamos como por media hora sobre parte del recorrido de nuestras vidas, hasta que llegó un momento en que noté que su rostro cambió por unos momentos, se puso seria, hizo un alto y me dijo: “Ramón, me equivoqué contigo”. Esa declaración, dicha después de 37 años, fue como una liberación que, sin desearlo ni pedirlo, encontré en ese abrazo de mi amada profesora”.

. Ramón, que hoy trabaja felizmente en la Escuela Pública Presidente Roosevelt, destrozó con su actitud la profecía. El abrazo que se dan disuelve el error de la docente, que ella reconoce con humildad y honra a quien supera con el afecto cualquier atisbo de rencor. Él habla de su amada profesora.