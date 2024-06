Revolución en Valencia (1835): consecución del dominio pleno de casas y tierras

Palacio condal de Cocentaina. En 1713 Melchor Rafael de Macanaz denunciaba las múltiples y pesadas cargas que soportaban los vasallos-enfiteutas valencianos (pechos, particiones de frutos, regalías, tercio diezmo, …) y destacaba que “el conde de Cocentaina de una legua de tierra en cuadro cobra más de 40.000 libras al año, y sobre esto pagan ellos otros derechos…, con que parece que tuvieran fábrica de moneda y no pudieran pagar lo que pagan…”. Entre 1811 y 1841 estas percepciones señoriales quedaron, de derecho o hecho, extinguidas. / INFORMACIÓN

Al promulgarse el trascendental decreto de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811, que incorporó a la Nación las jurisdicciones señoriales, suprimió los dictados de vasallaje y abolió los derechos exclusivos, privativos y prohibitivos, disponiendo, en su decimocuarto y último artículo, que “en adelante, nadie podrá llamarse señor de vasallos, ejercer jurisdicción, nombrar Jueces ni usar de los privilegios y derechos…”; las tres cuartas partes del territorio valenciano eran de jurisdicción señorial, así como el 63% de las 165.193 casas útiles (Censo de Godoy, 1797) existentes en el mismo y sus rentas dominicales, que incluían las agrarias, ascendían, en estimación de Canga Argüelles (1820), a 40.000.000 de rs. vn. anuales, poco menos de la mitad (48,51%) de las calculadas para toda la España Peninsular (88.450.000 rs. vn.). Subrayemos que para una mayoría de valencianos este Decreto no cedía en importancia a la propia Constitución de 1812: por primera vez eran súbditos directos del rey y sometidos a su justicia, sin la interposición de la jurisdicción y del vasallaje señoriales. Despojados de la jurisdicción, los señoríos quedaban reducidos a la condición de territoriales o solariegos, “en la clase de los demás derechos de propiedad particular” (art. 5º). Resaltemos asimismo que, al suprimir las jurisdicciones particulares, el Decreto privaba a los establiments señoriales valencianos de su blindaje e instrumento coactivo y coercitivo, auspiciando su desintegración.

Con todo, el Decreto no despejaba dos incógnitas fundamentales: en primer lugar, la disyuntiva en torno a la permanencia del elemento solariego disociado del jurisdiccional o su abolición conjunta; la cuestión adquiría especial relevancia en el ámbito valenciano, donde la entrega a los señores de los bienes raíces de sus vasallos moriscos extrañados (1609), causante del singular incremento de la componente territorial, se había efectuado sobre bases jurisdiccionales; fundamento de las encartaciones otorgadas a los nuevos pobladores entre 1610 y 1613, primordialmente. El segundo gran interrogante quedaba planteado sobre si el disfrute del señorío territorial estaba supeditado o no a la presentación de títulos acreditativos del dominio o si, por el contrario, eran los pueblos quienes, para interrumpir el pago de prestaciones, habían de probar la condición abusiva, por jurisdiccional o monopolística, de las mismas.

El retorno de Fernando VII (1814) no supuso la reposición íntegra del régimen señorial disuelto, ya que no restableció las jurisdicciones ni tampoco los derechos exclusivos, privativos y prohibitivos; si bien la Real Cédula de 15 de septiembre de 1814 dispuso: “Que los llamados Señores jurisdiccionales sean reintegrados inmediatamente en la percepción de todas las rentas, frutos, emolumentos, prestaciones y derechos de su señorío territorial, y en la de todas las demás que hubiesen disfrutado antes del seis de Agosto de mil ochocientos once, y no traygan notoriamente su origen de la jurisdicción y privilegios exclusivos, sin obligarles para ello a la presentación de los títulos originales, …”. La provisionalidad de esta Real Cédula no fue tal hasta marzo de 1820, con el restablecimiento del régimen constitucional tras el pronunciamiento de Riego. El conflicto antiseñorial recobró inmediatamente actualidad, multiplicándose las reclamaciones de los pueblos y las quejas de los señores territoriales.

Pronto, la Comisión de Legislación hizo suyo el dictamen de la Comisión de Señoríos y el proyecto de ley aclaratoria del Decreto de Cortes de 6 de agosto de 1811: el proyecto, aprobado por las Cortes en 1821, 1822 y 1823, tras haber rehusado Fernando VII sancionarlo dos veces, se convirtió formalmente en ley, al confirmarlo finalmente el asediado monarca el 3 de mayo de 1823. Su vigencia fue, en principio, corta, al producirse poco después la intervención francesa y la recuperación del absolutismo; no obstante, la reposición de la referida Ley de 3 de mayo de 1823, con la sublevación de la provincia de Valencia el 5 de agosto de 1835, acabaría por tener singular importancia, como veremos, para la extinción de los señoríos territoriales o solariegos en el antiguo reino de Valencia, con la salvedad del Bajo Segura. Esa trascendencia derivó de la instrumentalización sesgada y sincopada del art. 5º de la ley, esgrimiendo sus palabras iniciales (“Mientras que por sentencia que cause ejecutoria no se declare que los señoríos territoriales o solariegos no son de los incorporables a la Nación, y que se han cumplido en ellos las condiciones con que fueron concedidos, los pueblos que antes pertenecieron a estos señoríos, no están obligados a pagar cosa alguna en su razón a los antiguos señores…”); pero excluyendo su continuación (“; pero si estos quisieren presentar sus títulos, deberán los pueblos dar fianza segura de que pagarán puntualmente todo lo que hayan dejado de satisfacer y corresponda… si se determinase contra ellos el juicio”). La decisión de los pueblos, rotunda y definitiva, favorecida por la Junta de la Provincia, fue el rechazo e impago generalizado de las prestaciones inherentes a los señoríos territoriales o solariegos. El carácter colectivo y sostenido de dicha actitud, a la postre dirimente, tuvo por fundamento la excepcional cohesión entre vecindarios de enfiteutas, con idéntico propósito de liberarse del dominio directo de los señores territoriales y común interés de convertirse en dueños plenos de los bienes raíces censidos. Sin duda, el impago general y sostenido de rentas dominicales que siguió a los acontecimientos de 1835 constituye uno de los hechos más relevantes y trascedentes de la historia contemporánea valenciana.

En la crucial década subsiguiente al deceso de Fernando VII (1833-1843), cuando un conjunto de disposiciones desvinculadoras y desamortizadoras demolieron la sociedad estamental, la coyuntura gubernativa se extremó con inusitada rapidez: Martínez de la Rosa (Estatuto Real, 1834), que había sustituido a Cea Bermúdez, estrechado por el conflicto carlista y falto de apoyo político, dejó paso, con Álvarez Mendizábal en Hacienda, al conde de Toreno en junio de 1835; este, desbordado por la “revolución de las provincias”, fue reemplazado en septiembre por el propio Mendizábal. El levantamiento de la Provincia de Valencia, el 5 de agosto de 1835, conllevó la reposición de la Ley Aclaratoria de 3 de mayo de 1823 y el decisivo impago generalizado de rentas a los titulares de señoríos territoriales, hecho dirimente de capital trascendencia al que luego aludiremos. Fallido el intento de la reina madre y regente de corregir la fuerte deriva radical, mediante cese de Mendizábal y nombramiento de Isturiz en mayo de 1836; el Motín de La Granja (13 de agosto) puso el gobierno en manos de Calatrava, con Mendizábal de nuevo en Hacienda. Convertido Espartero en árbitro de la situación tras el Convenio de Vergara (1839), su tensa relación con la Regente Mª. Cristina de Borbón-Dos Sicilias (“Te he hecho general, conde, duque y príncipe; pero lo que no he conseguido es hacer de ti un caballero”) motivó la renuncia de esta, el 12 de octubre de 1840, en el palacio valenciano de Cervellón: el 9 de mayo siguiente el duque de la Victoria fue proclamado Regente; su mandato concluiría con el incruento enfrentamiento de Torrejón de Ardoz (1843) y su marcha al exilio londinense: Narváez fue nombrado primer ministro el 4 de mayo de 1844. Llegada la década moderada, lo hizo también para los mayores enfiteutas la preocupación de que los marginados e impagados señores territoriales plantearan demandas judiciales selectivas que pudieran acarrear comiso del dominio útil y pago de atrasos e intereses; y ello indujo a buen número de ellos a promover, con frecuencia a través de los ayuntamientos correspondientes, acuerdos y transacciones con aquellos para el rescate del dominio directo en condiciones muy favorables. Así sucedió en algunos de los mayores señoríos, como el Marquesado de Elche y el Vizcondado de Chelva, al igual que en otras antiguas baronías valencianas. De las documentadas, la última Náquera; cuya escritura de redención del dominio mayor y directo fue otorgada a favor de los vecinos de este pueblo y término por don Antonio de Arrózpide y Ruiz del Burgo el 2 de marzo de 1908.

Aun desconociendo el proceso y las causas subyacentes, García Ormaechea (“Supervivencias feudales en España. Estudios de legislación y jurisprudencia sobre señoríos”, 1932) subrayó la singularidad valenciana en estos renglones: “Por eso la ley (se refiere al citado Decreto de Cortes de 6 de agosto de 1811) sólo se cumplió allí donde … los pueblos se negaron a pagar. Tal sucedió en Valencia, según afirmación de su Diputado Osca, en sesión de 5 de mayo de 1837. Los pueblos de Valencia -dijo- no pagan desde Agosto de 1835 en que la Junta de la provincia acordó el restablecimiento de la ley de 1823. Y como se le advirtiese que el Gobierno no había confirmado la disposición de la Junta provincial, replicó que la resistencia de los pueblos se mantendría por estar en vigor dicha ley…”. Este impago generalizado de pensiones enfitéuticas y laudemios en los señoríos valencianos constituyó factor decisivo en los procesos que condujeron, a través de prescripción o redenciones colectivas principalmente, a la consolidación de dominios en manos de los enfiteutas, por prescripción o rescate de la señoría directa. Invariablemente, en las redenciones conjuntas, por términos o estados, del señorío territorial o solariego por los enfiteutas valencianos, acaecidas en la segunda mitad del siglo XIX y alguna a comienzos del XX, se incluyeron condonaciones y renuncias a la reclamación de atrasos e impagos, desde 1835, por los respectivos señores territoriales. Por otra parte, merced a la pérdida del derecho foral valenciano, que, a diferencia de Aragón, Baleares y Cataluña, no fue restablecido, la mayor vía de extinción de la enfiteusis señorial abierta, en territorio valenciano, por el impago generalizado de pensiones y laudemios desde el verano de 1835, fue la prescripción del dominio directo; no contemplada en aquel, pero sí en el derecho común implantado.

Desencadenada la revolución burguesa y radicalizada por “la sublevación de las provincias”, el contundente y unánime rechazo de miles de enfiteutas a los señoríos territoriales, auspiciado y apoyado por la Junta de la Provincia, implicó, como se ha dicho, el impago generalizado de las rentas del dominio directo (canon, laudemio) e incumplimiento de obligaciones (fadiga, cabrevación) esenciales para el control del dominio útil y salvaguarda del directo. Esta eficaz y sostenida exclusión del dominio directo convirtió, de hecho, a los enfiteutas en propietarios plenos de los bienes raíces establecidos; al tiempo que abrió la citada doble vía para que lo fueran, finalmente, de derecho; consolidando dominios: a través de la prescripción del directo; o, desde 1851, por su redención colectiva en condiciones sumamente ventajosas para los censatarios. Recordemos asimismo las desamortizaciones en señoríos de órdenes, eclesiásticos y abadengo. Se produjo así, con el acceso de los enfiteutas al pleno dominio de la tierra en la segunda mitad del siglo XIX, la aparente paradoja de que un régimen señorial tan intenso y, proporcionalmente, muy extenso, no alumbrara estructuras latifundistas, sino el predominio de la mediana y pequeña propiedad.