Hablar el lenguaje de las mujeres

Hace unos años, un grupo de amigos de mi pareja vinieron a ver el fútbol a casa. En una mesa alejada del televisor y del 'hooliganismo' que genera el deporte rey, algunos intentamos mantener una conversación independiente al enfrentamiento deportivo. Por aquella época yo estaba acabando mi cuarto libro dedicado al poder de la comunicación no verbal en el liderazgo femenino así que me preguntaron cómo iba y debatimos sobre la cuestión. Para concluir, les invité a que la próxima vez coincidiéramos para ver el Barça femenino. Uno de ellos, un conocido corresponsal que acababa de llegar de la guerra, me corrigió y apuntó algo muy interesante: "¿Y por qué no vemos un deporte considerado 'femenino'?" Entendí perfectamente a lo que se refería, pero aún así quiso explicarse: "Está muy bien que la televisión pública por fin empiece a dar relevancia y espacio a las mujeres futbolistas, pero solo lo hacen porque practican un 'deporte de verdad', de hombres". Sonreí, le di la razón y sugerí quedar para ver los dos únicos deportes que, junto a la esgrima, soporto durante unas olimpiadas: la gimnasia artística y la natación sincronizada.

En más de una clase o conferencia sobre liderazgo femenino menciono aquella anécdota. Basta contemplar un ejercicio de gimnasia o de natación sincronizada para que dejes de considerar a Messi un dios o seguir creyendo que las mujeres son el sexo débil. "Las mujeres siempre dicen: 'podemos hacer cualquier cosa que los hombres puedan hacer'. Pero son los hombres los que deberían estar diciendo: 'Podemos hacer cualquier cosa que las mujeres puedan hacer'", señaló Gloria Steinem. Sin embargo, pocos hombres se atreven a tanto. Por un lado, porque el sistema patriarcal está perfectamente diseñado para que infravaloremos todo aquello que deliberadamente se haya asociado a lo femenino. Por otro, porque no hay ovarios para hacerlo.

Dolor menstrual

En marzo, una docena de diputados franceses fueron sometidos a una experiencia de dolor menstrual. Claro que el cinturón que les colocaron se lo desabrocharon al minuto; no quiero imaginar cómo harían para cuidar la casa, ir a trabajar, examinarse o competir mientras te mareas, crees que la espalda se te va a partir en mil pedazos o acabas vomitando por soportar tanto dolor (bendito Enantyum y sus alternativas). Antes de enviar al primer hombre a la Luna, las mujeres demostraron que estaban más capacitadas (poseían mayor resistencia y habilidades) para ser astronautas. El documental 'Mercury 13' desvela como pese a la rotundidad de los resultados en todos los tests, el gobierno de EEUU consideró que enviar una mujer rebajaba la osadía de la misión…

El miércoles, Dennis González logró un doble oro (individual y en pareja) en natación sincronizada. Lejos de poder celebrar su triunfo con toda la alegría que merecía su brutal esfuerzo (y no me refiero solo al físico sino también al emocional); el chico se encontró con multitud de comentarios homófobos (en el fondo, misóginos) por su actuación. Supongo que porque Dennis no estuvo tocándose el paquete o pegando lapos sin parar (en serio, ¿qué os pasa? ¿Desde cuándo sois llamas?). En el pelo llevaba brillantina, dio unos pasos y saludó con elegancia para presentarse ante el jurado y los espectadores, y sonreía (porque la sonrisa hace años que se demostró que empodera y eso los deportes 'femeninos' lo han defendido y mantenido de forma innata).

Sin interés

"Sabes que realmente has aprendido una lengua cuando sueñas en esa lengua. Las mujeres aprendieron y hablan el idioma de los hombres porque viven en casa de los hombres; pero los hombres no hablan el lenguaje de las mujeres. No sueñan en ese idioma", reflexionó hace unos años Meryl Streep rodeada por actores y directores hombres de Hollywood como Tom Hanks o Steven Spielberg. Y con el lenguaje corporal y no verbal sucede lo mismo. Nosotras hemos aprendido sus posturas, gestos y puestas en escena; pero ellos siguen sin interesarse por nuestra expresión y si lo hacen serán ridiculizados o penalizados por ello como le ha pasado a Dennis.

En el parlamento italiano diputados fascistas (todos hombres) apalizan a uno del Movimiento 5 Estrellas. En Alemania, el ministro de Defensa anuncia el regreso de la mili. Y estamos a nada de que Marine Le Pen acabe adueñándose de Francia. Y habrá algún list@ que se preguntará: ¿pero si Marine es una mujer, no? Vuelve a leer el artículo, anda.

