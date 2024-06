¿Estamos blanqueando a Hamás?

Un joven observa la destrucción de un edificio en Gaza, este martes, en un nuevo ataque israelí. / EFE

Existen registros de innumerables casos de violaciones cometidas por el Ejército Rojo en Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. A algunas mujeres las forzaron hasta veinte soldados. Fue su venganza por cómo acabaron los nazis con pueblos completos de Rusia. Si eso ocurriera hoy en día, ¿alguien tendría simpatía por el movimiento nacionalsocialista representado por Adolf Hitler? Pondré otro ejemplo. Tu vecino vive de ayudas, pega a su mujer, obliga a su hija a taparse hasta los tobillos, incluso en agosto, y humilla constantemente a su hijo homosexual. Una noche, unos skins le cascan una paliza y acaba en la UCI. ¿Habría una oleada de solidaridad con él?

Si no te conmueves cuando contemplas a un niño palestino destrozado, es que eres de hielo. De la misma manera que, si no se te retuerce el corazón cuando ves vídeos de las violaciones y asesinatos, incluyendo abrir en canal a una embarazada apuñalando al feto, de Hamás el 7 de octubre, eres una persona insensible.¿O es que tus sentimientos varían según cuál sea tu lado ideológico? Tal vez seas de esos que dicen: "si me llevas la contraria, es que te gusta que la gente muera". Parte del eslogan de algunos partidos políticos es la defensa de la comunidad LGTBI y la igualdad entre mujeres y hombres, ideas que yo aplaudo y secundo. Porque todos sabemos que los de Vox desprecian a las mujeres y cuelgan a los homosexuales de una grúa, los lapidan e incluso decapitan.¡Anda, que me he liado, si eso resulta que lo hacen en Gaza!

En Tel Aviv, que es el principal destino en Medio Oriente de turismo gay, todos los años tienen marcha multitudinaria del orgullo. De hecho, se estima que hay 2.000 homosexuales palestinos viviendo allí, por temor a ser asesinados por sus propias familias.¿Alguien me puede contar en qué fecha se celebra en Gaza?Ahhhhh, que cualquier pequeña reunión ha sido ilegalizada por "por infringir los principios y valores de la sociedad, perpetuando la sodomía". De hecho, según el artículo 152 del Código Penal gazatí, se castiga la sodomía con una pena de diez años. En Palestina, las drag queens no ejercen, salvo en eventos muy cerrados, porque temen por su vida. Sin embargo, Toni Poveda, el organizador del desfile del Orgullo Gay de Madrid, rechazó la participación de la carroza israelita. Es curioso que un país dónde se respeta la inclinación sexual de las personas sea vetado, y se defienda a otro que les trata con brutalidad por considerarles una escoria. Si eso no es una contradicción, que baje Dios y lo vea. ¿Puedes defender una cosa y la contraria a la vez?

Respecto a los derechos de las mujeres, recordemos el artículo 18 del acta fundacional de Hamás: "la labor de las mujeres es cuidar el hogar y criar a los hijos para prepararlos para el deber de la yihad que les espera, convirtiendo a las niñas musulmanas en madres conscientes de sus deberes en la guerra de liberación". No es de extrañar que las gazatíes tengan una media de 4,13 hijos por madre. Pilar Primo de Rivera, con su "Guía de la buena esposa", parece una comunista furibunda. Sorprende esta natalidad en un país que supuestamente es muy pobre, pero se ha gastado 1.000 millones de dólares en construir una red subterránea, el doble de larga que el metro de Nueva York. Allí, las mujeres están primero a la sombra de sus padres, y luego de sus maridos, que muchas veces son impuestos.

Los mensajes privados obtenidos recientemente al máximo jefe de Hamas, Yahya Sinwar, revelan que su estrategia (que haya muchas bajas civiles, "sacrificios necesarios"), jugará a favor de su país. Con el "sufrimiento civil", conseguirá un profundo impacto en la percepción pública internacional, debilitando a Israel. Dice buscar una guerra larga como la de Argelia, que duró 8 años, con más de medio millón de muertos, y no quiere el alto el fuego porque cree que conseguiría más "permitiendo bombardear Gaza". Stalin, a su lado, era un principiante. Por cierto, Manu Pineda, número cuatro de Sumar a las europeas, tiene fotos con él.

Resumiendo. Lo del 7 de octubre son los mayores atentados terroristas a nivel mundial desde las Torres Gemelas. La reacción israelí, país que tiene derecho a defenderse, ha sido una masacre desproporcionada, matando incluso el 21 de mayo a una flotilla que llevaba ayuda humanitaria. Los datos de este salvajismo cometido por el país hebreo son creíbles a medias, ya que nos los proporciona un grupo terrorista. Porque, amigo lector, no olvides que Hamás, partido que gobierna en Gaza, es una organización terrorista, mientras que Israel, que se está ensañando desmedidamente con los palestinos, es una democracia. No los blanquees.