Salas vacías

Archivo - Mando a distancia, televisión, televisor, TV / EUROPA PRESS - Archivo

Las taquillas tocaron fondo la primera quincena de junio y con ellas las cifras del cine español. Cómo será la crisis que Cultura ha lanzado un SOS a TVE, que inmediatamente ha abierto el contenedor Nuestro cine en La 1 las noches de los jueves, con un programa doble de películas recientes. Lástima que la medida se tome tarde y con la estrategia equivocada.

Durante este verano olímpico y de Eurocopa se van a «quemar» buena parte de los títulos que tenía en la nevera el programa Versión española. No podrán ser ilustrados con una tertulia hasta 2026. Las prisas traen estas consecuencias. Por pretender cazar espectadores al vuelo se maltrata al medio millón de fieles que seguimos el veterano espacio que creó Santiago Tabernero hace 27 años. ¿A quién parece importarle en la cúpula de TVE? ¿Hablan los jefes de los departamentos con los directores de programas antes de tomar decisiones?

Por pura higiene mental (otros le llamarán profesionalidad), yo sí lo hago con los responsables de programas a los que aprecio, caso del director de Días de cine, con quien comparto conversaciones telefónicas muy jugosas desde hace tiempo. Antonio Gasset era muy majo, aunque nunca llegamos a tal grado de complicidad. Cuando Gerardo Sánchez arrancó su programa haciéndose eco de que le habían comentado que la gente no iba al cine y eso no se podía consentir, me di por aludido. La víspera de que grabase sus entradillas le había explicado con pelos y señales las taquillas del cine español de las últimas semanas, y las alicantinas. Terroríficas. A veces desde la periferia analizamos la situación con más nitidez que quienes pacen en Madrid, donde enlazan reuniones con agendas sobrecargadas. Me alegró saber que se hiciera eco de lo que ocurre más allá de la capital del reino.