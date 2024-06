El ciego que veía perfectamente

La desigualdad económica y fiscal entre españoles / INFORMACIÓN

Por más que pasen los años hay cosas que en España nunca cambiarán, viene de siglos, como la picaresca costumbrista. Y no les digo nada a ustedes dos si hablamos del hábitat de la política, allí donde mejor se mueven los opositores a lazarillos y “pablobuscones”. Pero hay que comer razonablemente bien todos los días y no están todos los días tan razonablemente bien dispuestos a dar de comer. Resultado: la medranza (me gusta más decir “medraje”, pero no quiero problemas con la RAE). Y no crean que ésta -la medranza- se limita a los bienes materiales más a la vista: sueldo, coche, chófer, aviones, viajes, dietas, tarjetas, comidas, asesores, asistencia a eventos lúdicos, deportivos o culturales, no; con ser todo ello muy importante, hay otras formas de medrar más sutiles, menos mostrencas. Poe ejemplo, reconocimientos universitarios, académicos, artísticos, culturales, económicos o sindicales. De ahí las sabrosas subvenciones -tan poco transparentes muchas de ellas- al capricho de quienes mandan. Pero también hay “medrajes” más opacos, menos traslúcidos -aunque mucho más lucrativos- que van disfrazados de capas y capas de oscuridad, al estilo de Esquilache… las capas, digo.

Cuando alguien con poder explícito o implícito, pero visible, aprende a escribir “Querido Emilio”, todo viene rodado. No es lo mismo pedir que te reciban en altos despachos de importantes empresas, entidades financieras, universidades, gobiernos autonómicos y municipales si eres el yerno del rey o la mujer del presidente del gobierno, que si tu tarjeta de visita pone Pachi Nadie, como llamaban a Pachi López en Vascongadas. O enviar cartas -epístolas es demasiado evangélico- firmadas con aquel “pedigrí”, que si las signas como Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un siervo. Si esta norma empírica de conducta ética y estética no se acepta con la naturalidad que deberíamos colegir en democracias desarrolladas, es que se es ciego de conveniencia aunque en realidad veas muy bien. Avergüenza leer lo que declaró hace un par de meses al respecto la abogada Miriam González, esposa del que fuera viceprimer ministro británico Nick Clegg, acerca de la inexistencia en España de un sistema efectivo para regular este tipo de conflicto de intereses. “Si yo hubiera hecho lo mismo que Begoña Gómez cuando mi marido era vicepresidente del Gobierno británico me habrían quemado en Trafalgar Square”, sentenció. Recordar Trafalgar quizá fuera un castigo demasiado doloroso para los españoles, pero aun así. Por cierto, ¿Miriam González forma parte de la fachosfera, la ultraderecha y las cloacas mediáticas? Hay ciegos que ven.

Tan es así, que la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, que dejó la economía andaluza echa unos zorros cuando andaba por allí de consejera de la Junta socialista (por esos méritos aterrizó en Madrid), se trabucaba sintáctica e ideológicamente tratando de explicar lo inexplicable: la desigualdad económica y fiscal entre españoles que el Gobierno progresista de Sánchez va a implantar a favor de Cataluña y en detrimento del resto de España (con la excepción de Vascongadas), sobre todo de las regiones más pobres. Montero, sin pasar por la peluquería de la coherencia ni la vergüenza ideológica y política, anunciaba que los españolitos más indigentes deben pagar los 15 mil millones de euros de deuda pública catalana (todos los derroches del independentismo incontrolado) en señal de solidaridad invertida: los más necesitados dejan de comer su bocadillo para que el señorito rico, el amo, se coma cuatro. Una municipalización del desgobierno económico independentista que pagamos a escote todos menos ellos. Y lo anuncia gozosa, aunque sin saber ni explicarlo, una andaluza cuyos hermanos emigrantes son llamados despectivamente charnegos. El menestral dando la vida por su señorito. A esto se le llama socialismo aristocrático o el síndrome del doble sirviente: hace de camarero y paga las copas.

Mientras María Jesús Montero va a la peluquería para explicarle a su barbera cómo siembra riqueza en Cataluña y pobreza en España, o cómo se engominan los ricos separatistas el pelo con el sudor de los pobres, el verdadero terrateniente de la finca sigue explorando las posibilidades algebraicas que le permitan más años de cómoda molicie ideológica y ética en La Moncloa a cualquier precio. Insisto, a cualquier precio. Poco importa que se rompan las más elementales reglas de solidaridad entre españoles; que las regiones más ricas -con gobiernos independentistas- no aporten más a quienes menos tienen, sino al revés; que España se rompa de forma irremediable, miserablemente, en su equilibrio fiscal, económico y de solidaridad; que el supremacismo xenófobo de los separatistas catalanes siga gobernando vicariamente a todos los españoles. Nada de todo ello importa mientras haya ciegos que, pese a que ven perfectamente, sigan en su hipocondría política, moral e ideológica. A eso le llaman concordia, o en palabras más campechanas del ministro Óscar Puente, “saco de mierda”, como llamó a un periodista que no es de la cuerda de su amo Pedro Sánchez. Otra vez la concordia.

Son los mismos ciegos que pese a ver perfectamente lo que ocurre en la otra cara de la luna, en la zona oscura, continúan “mirando” para otro lado respecto a la constante y genocida vulneración de los derechos humanos en esos países que tanto toleran y justifican. Léanse China, Venezuela, Cuba, Rusia o Irán, entre otros muchos del mismo corte democrático. Para que vayan ustedes dos a ver la “mascletá” sin dolor de conciencia democrática ni males de enfermedad moral, libertad y derechos de la mujer, en la República Islámica de Irán -esa otra siniestra cara de la luna- se ha incrementado la cárcel, los latigazos y la pena de muerte para perseguir cualquier signo de cultura libre. Como Cuba libre. ¿Ciegos? No, cómplices. A más ver.