Conversaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Gustavo Valiente - Europa Press

-En estos tiempos de polarización y fanatismo, la conversación se ha convertido en algo casi imposible. Son pocas las personas que admiten que el otro tiene razón y son capaces de encontrar valor en argumentos ajenos.

-Así es, JC. El arte del dialogo se ha ido perdiendo, lamentablemente. Decirle al otro “me has convencido”, implica firmeza en nuestros propios convencimientos, flexibilidad y apertura de miras, probablemente lo que escasea hoy en día. La conversación consiste en atreverse a relacionarse con los que piensan diferente. Y no puede considerarse exitosa si se afronta con frases hechas, precauciones excesivas y falta de honestidad. Decía Séneca que la conversación es la auténtica expresión de nuestro modo de pensar.

-Por eso me gustaría tener una conversación contigo en la que tú me expusieras, argumentos sólidos, probados y no simples opiniones.

-¿Acerca de que, JC?

-Quisiera que me dieras tu opinión sobre lo que está pasando en España, concretamente sobre el gobierno y su presidente. Detecto al país dividido casi en dos partes, unos adorando a PS como al becerro de oro y otros de denostándolo como a Jack el destripador. Y me gustaría tener argumentos sólidos, constatables y no simples opiniones, para poder formarme una idea.

-Te comprendo JC. Pero sabes que los argumentos nunca están exentos de cierta subjetividad, y es tarea del juicio desprenderla lo más posible para asumir un criterio objetivo.

-Intentémoslo Pa.

-Vamos a ello: En España está aflorando algo que no es un ilícito penal o administrativo, sino mucho más sutil, enlazado con el populismo. Es la utilización de los mecanismos del poder al servicio de intereses partidistas, amparado en la invocación de una legitimidad democrática obtenida en las urnas. Se trata de desactivar los contrapoderes de una democracia, lo que se acerca bastante a regímenes autocráticos.

-Eso suena duro, Pa.

-Pero no es una opinión JC, es un comportamiento. Pedro Sánchez es un político débil y sustenta su abuso de poder en dos pilares: las emociones de confrontación -con la dialéctica conmigo o contra mí- y un liderazgo excesivo que establece una conexión directa con los ciudadanos sin filtros, evitando al parlamento o a los medios de comunicación. Recordemos sus famosas cartas. Eso conlleva la negativa a rendir cuentas y un comportamiento poco compatible con los gustos democráticos: este caballero se ausenta en plenos parlamentarios que le conciernen, no responde a las preguntas que le hace la oposición, lleva las manos en los bolsillos en la recepción reales, tras hacer esperar al Jefe del Estado… y ha puesto al gobierno en pleno al servicio de la defensa de su señora esposa, como si sus conductas -sean delito o no- fueran una razón de Estado. A la defensa de estas conductas ha supeditado la relaciones internacionales con un país tradicionalmente amigo como Argentina, aunque ahora dirigido por un individuo un tanto atípico. Y ha instrumentalizado emocionalmente, como reclamo electoral, a su propia esposa. En sus cartas arremete contra los jueces, adversarios políticos, contra la prensa, lo que recuerda extraordinariamente populismo tanto de izquierdas como al señor Trump.

-No parece que tengas muy buena opinión de este sujeto, Pa

-Hechos JC. Te estoy relatando hechos. Como la política de nombramientos en la administración General del Estado, la marginación de las cámaras legislativas mediante el excesivo uso de decreto leyes, que evitan los informes de las comisiones de expertos; el manejo de los medios públicos de comunicación al servicio del gobierno, la aprobación de una amnistía, claramente anticonstitucional, únicamente para comprar votos y mantenerse en el poder, la transformación de la fiscalía General del Estado en un organismo a su servicio…

-En resumidas cuentas Pa, te parece que este señor abusa del poder.

-Así es, hijo. Y eso es una indignidad, que también comparten aquellos que los secundan pensando que su autoritarismo persigue un fin noble. Pero estos tontos útiles se hundirán con Sánchez y con la organización que él dirige. Son como esos secundarios, sin los que no hay obra de teatro, pero cuando se baje el telón se darán cuenta que se han quedado sin trabajo, y lo que es peor, sin dignidad.