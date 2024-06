Otro enfoque para el problema de la suciedad

La suciedad se acumula en el barranco de las Ovejas / Alex Domínguez

Las fiestas grandes de Hogueras que estos días se viven en Alicante son fechas de diversión y bullicio que someten a la ciudad a tensiones extremas. Se pone al límite la capacidad de carga sobre numerosos servicios esenciales para que la ciudad pueda acoger un volumen de personas y actividades tan extraordinario, manteniendo su aspecto habitual y la aparente normalidad.

Sin duda, la limpieza ocupa un lugar esencial para cualquier municipio a lo largo de todo el año en la medida en que de ello depende el aspecto, la imagen, las condiciones de higiene y hasta la calidad de vida de sus habitantes. Con mayor motivo durante un acontecimiento festivo de la envergadura de las Hogueras de Alicante en las que cientos de miles de personas en infinidad de actos por toda la ciudad usan y ensucian sus calles y espacios públicos, obligando a un despliegue excepcional de los servicios municipales de limpieza. Además, en coincidencia con la llegada del verano, del calor y de las altas temperaturas, en una ciudad reseca por la escasez de lluvias.

Ahora bien, el problema de la suciedad en Alicante viene de lejos, no siendo coyuntural sino estructural y, además, con el paso del tiempo se ha cronificado e interiorizado, extendiéndose de manera democrática por toda la ciudad. Hasta el punto de que nuestra Alicante ocupa, desde hace años, el deshonroso honor de figurar como la segunda capital más sucia de España en estudios sobre la materia, pudiéndose ver en sus calles y barrios, en parques y jardines episodios de suciedad que no se ven habitualmente en otras ciudades, como reconocen muchos de nuestros visitantes.

Pero sobre este problema, desde hace demasiado tiempo, ha sobrado oportunismo y ha faltado una mirada amplia y comprensiva que vaya más allá de las explicaciones fáciles y de la búsqueda de cómodos culpables. Se necesita un cambio de enfoque sobre las causas y las respuestas al problema de la suciedad en Alicante.

Al figurar como una de las capitales más sucias de España, muchos lo utilizan contra el gobierno municipal de turno, olvidando algo muy sencillo: somos los alicantinos quienes ensuciamos, manchamos, arrojamos basura y desperdicios, llenamos de porquería las calles, dejamos que nuestros perros hagan sus cacas en la vía pública sin recogerlas, dejamos los desperdicios fuera de los contenedores habilitados para ello o llenamos bancos, parques y jardines de restos de botellón. Todos estos comportamientos incívicos que contemplamos a diario los protagonizan personas que residen en la ciudad, no los llevan a cabo los edificios ni las calles.

Dicho de otra forma, los alicantinos ensucian la ciudad mediante actitudes incívicas demostrando con ello el poco amor que tienen por su ciudad y el escaso respeto que tienen hacia los demás. La distinción de Alicante como una de las ciudades más sucias es, en realidad, una llamada de atención al incivismo, la falta de respeto y la escasa educación de muchos, con actitudes y comportamientos intolerables que desde hace tiempo no tienen ni sanción ni censura. Si no se cambian las conductas de tanto cochino incívico, si no existe un reproche social cuando se manchan, deterioran y deslucen los espacios públicos junto a la aplicación de tantas ordenanzas olvidadas de la mano de una policía municipal que nunca está para estas (y otras muchas) cosas, no evitaremos que la ciudad siga siendo una cochambre que a duras penas pueden los operarios de limpieza mantener aseada.

Cuando los domingos contemplo de buena mañana los bancos de los parques repletos de los restos de botellón y comida de los chavalotes que consideran que tenemos que pagarles los operarios de limpieza para quitar su mierda porque ellos son incapaces de arrojar a las papeleras los restos de sus juergas, me hierve la sangre porque creo que estamos permitiendo que en el futuro todos ellos sigan ensuciando sin límite la ciudad, seguros de que unos trabajadores municipales les quitarán su basura al igual que sus madres y padres les limpian su habitación. Y sobre ello no hay campañas, actuaciones ni estrategias de ningún tipo, solo personas mayores que esquivan unos bancos sucios en los que no pueden sentarse y familias con niños que no se pueden acercar a unos juegos infantiles repletos de desperdicios.

De manera que nuestros responsables municipales deben cambiar de estrategia, reconociendo el problema y sus causas, para tratar de impedir estas conductas incívicas, sancionando con la máxima contundencia, combinando actuaciones pedagógicas y formativas múltiples con la aplicación de multas sobre tanto comportamiento incívico, algo inexistente hoy en día.

Por supuesto que también habría que replantear a fondo los mecanismos de limpieza de la ciudad porque cuanto más sucias y descuidadas se ven las calles, más se ensucian, en una espiral que se retroalimenta y se debe cortar. Nunca se ha contado con los vecinos para planificar estrategias de limpieza sobre los barrios, escuchando las necesidades y lugares sobre los que hay que hacer una actuación más sostenida y comprometiéndoles en ello. Aunque como se desprecia desde el Ayuntamiento todo lo que es participación, nada de esto se hará con este equipo de gobierno autoritario.

Por eso, nuestro alcalde, Luis Barcala, prefiere lanzar promesas para el año 2050, porque es incapaz de afrontar y dar respuesta a las necesidades que los vecinos tenemos hoy en día, en 2024.