El día de San Juan

Aspecto de la playa del Cura durante la noche de San Juan en 2023 / Tony Sevilla

Debería ser el 24 de junio una jornada para expresar el orgullo de pertenencia a una tierra. El día grande de una capital que con sus 350.000 habitantes ya es la décima de España en una provincia que se ha situado cuarta. Podría haber motivos para el alborozo si no fuese porque en los rankings nacionales de Cultura somos irrelevantes. Estar situada entre dos capitales autonómicas frenó a Alicante cualquier posibilidad de avanzar en este terrero. No se quiso o no se supo. En la hora de las vacas gordas los festines se los dieron en València. Ay, esas millonadas derrochadas en las Naves de Sagunt (Irene Papas, Bigas Luna), en el Palau de les Arts, en espectáculos que quemaban muchos millones de pesetas como si fueran fallas mientras a Alicante se le escatimaba hasta el último céntimo. Los presupuestos millonarios regaban continentes y contenidos. Nadie me lo tiene que contar porque en aquella etapa era espectador residente a tiempo completo. Alicante quedó sumida en un atraso secular.

Si no llega a ser por la Diputación Provincial de Alicante ni siquiera tendríamos un ADDA que es el que salva los muebles, gracias a una programación musical de excelencia. Llegó con muchos años de retraso. Si de la capital autonómica hubiera dependido todavía estaríamos esperando los ciclos y orquestas que visitaban Pamplona, San Sebastián, Santander, Valladolid, Bilbao, Las Palmas, Tenerife, Murcia y tantas ciudades de su rango.

Los alicantinos a quienes se ha informado que la ciudad convertirá esta noche en cenizas monumentos presupuestados en 2.500.000 de euros deben conocer otro dato. La aportación de los copropietarios del Teatro Principal (Ayuntamiento, Generalitat y Sabadell) suma un total que apenas supera el medio millón de euros para todo el año.

En este Alicante, ¿quién puede celebrar un San Juan satisfecho? n