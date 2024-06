El teatre a Elx 1950-2000 / Biel Sansano

La segona meitat del segle XX resulta molt interessant per la vitalitat de les manifestacions teatrals a Elx. Un teatre que, a pesar de les restriccions imposades per la dictadura, es diversifica, creix i evoluciona lentament, al pas que la ciutat rep l’impacte d’onades de nous veïns que, singularment entre els 50 i els 70, s’assenten al poble, on fan créixer una indústria en expansió en detriment del Camp d’Elx, fins aquell moment amb una població rural important. El municipi creix molt ràpidament i demanda espais d’oci on entretindre les poques hores de lleure i permetre la interrelació entre vells i nous il·licitans. Gran Teatre, Coliseo, Victoria, Ideal, Avenida, Capitolio, Alcázar, Central… es van succeint i mal convivint, allí la tradició valenciana de les peces còmiques o les varietés, donen pas al predomini del cine. No obstant això, el teatre no desapareix, sinó que a partir dels anys 60, amb la lleu apertura del règim autocràtic, es reinventa en direccions diferents.

Sobre este món teatral s’ha organitzat l’exposició «Amunt el Teló!», que podem visitar fins el dia 30 de juny en la Capella de l’Orde Tercera, a tocar de la parròquia de Sant Josep i la Biblioteca Municipal Pere Ibarra, en el barri del Pla. De fet, la biblioteca municipal (Luis Navarro, Montserrat Martín, Teresa Rodríguez, Laura Samper i Antonia García, equip coordinat per Ana M. Álvarez i la col·laboració de l’actor Juan León) ha estat el motor d’una mostra patrocinada pel Ministeri de Cultura i en la qual també han col·laborat la Universitat Miguel Hernández, la Universitat d’Alacant o la Fundació SGAE.

El punt de partida era posar en valor la figura d’Alberto Miralles, fill d’Elx, amb una obra dramàtica tan extensa com ignorada pels il·licitans. Es complien 20 anys del seu traspàs i, amb l’experiència de l’exposició que l’any anterior va comissariar Ana Álvarez sobre la col·lecció de còmics donada per Carmen Hierro (viuda de Miralles), s’ha elaborat un projecte centrat en el dramaturg i en el teatre a Elx. Cal recordar que Miralles llegà al poble d’Elx la biblioteca personal, juntament amb 7.000 còmics. Per això mateix la biblioteca municipal d’Altabix porta el seu nom.

Els materials reunits han desbordat la sala prevista i demanaven un espai més gran, del qual no s’ha pogut disposar. No obstant això, fent de la necessitat virtut, a través dels panells de l’exposició es pot fer un recorregut per les diverses manifestacions teatrals des dels anys 40 al tombant del segle: el teatre musical (Coral Ilicitana), la tradició valenciana (Paco Hernández), o la revista i varietés (Rufete, Lledó, Corbí...). Interés singular té el teatre eixit de les acadèmies d’estudis tècnics, com la Ripollés o la Mercantil, sense oblidar altres grups nascuts en algunes parròquies. Testimonis de tot això són nombrosos programes de mà, fotografies, dibuixos, publicacions, cartes, crítiques teatrals, etc.

Però el punt central és la figura del dramaturg: Miralles ix d’Elx l’any 1960 per a estudiar peritatge químic a Barcelona. Acaba els estudis, remet el títol de pèrit a son pare i, a partir d’aquell moment, l’única química que li interessa és l’escènica. El mateix any que es gradua, es matricula a l’Institut del Teatre, on funda el grup Cátaro, esdevé professor del centre i un personatge rellevant de l’escena experimental o independent entre el final dels anys seixanta i primers setanta. A partir de 1977 s’instal·la a Madrid, i se centra en l’escriptura, direcció i pedagogia dramàtiques, fins a la seua mort, l’any 2004.

Mentre Miralles estudia a Barcelona, a Elx, un grup de joves encapçalats per Antonio González Beltrán funda la companyia La Carátula (que tot just ara compleix 60 anys, i és el segon motiu de la mostra), que seguia una línia que no s’apartava molt del teatre d’aquell, en el marc del teatre independent, tot i que centrada a Elx. A partir d’este moment són nombrosos els grups i intèrprets, certàmens, publicacions dedicades al teatre, amb una efervescència que encara es pot veure hui dia amb diverses companyies professionals en actiu. La mostra es tanca reivindicant el paper de les biblioteques públiques en l’animació lectora, especialment de la literatura dramàtica. És tota una invitació a repassar estes pàgines de la història escènica i social de la ciutat d’Elx.