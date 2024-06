Noticias con impermeable

Alfonso Arús en ’Aruseros’. / ATRESMEDIA TELEVISIÓN

A la gente le va la marcha. Hace tiempo que los noticiarios se convirtieron en programas de entretenimiento, de ahí sus altísimas cifras de audiencia. Quienes apuntalas las parrillas de las televisiones de las privadas colocaron concursos a modo de teloneros para apuntalarlos, porque de lo contrario las noticias se caían. Pero resulta que tanto se han reinventado a sí mismas que ahora son un torbellino que puede con todo. Exagerando, y entrando en la boutade, podríamos decir que entre un espacio de Alfonso Arús y un espacio de noticias de 2024 hay menos distancia de la que pueda parecer. Conste que Arús combina información con entretenimiento con el mismo formato, bajo la denominación Arucitys, desde hace dos décadas.

Porque los informativos reales tampoco dejan fuera las impactos, los accidentes, las imágenes que pueden herir su sensibilidad, los frames que hemos eliminado porque no hemos considerado oportuno emitir, la velocidad del rayo a la hora de pasar de unos temas a otros, los contenidos picaditos donde detenerse más de quince segundos en un mismo asunto es un pecado mortal, aludir a contenidos culturales si no están incluidos en el planeta del espectáculo planetario está vedado.

Asisto a las noticias, y durante todo el curso, entre septiembre y junio he visto un promedio de tres informativos completos de tres cadenas distintas cada día, provisto de un chubasquero. Para que no me salpiquen los improperios, la carnaza y los detritus que se cuecen en ellos.

Puesto que cada primero de julio estreno la temporada de aire acondicionado en casa, será más llevadero cohabitar en este ambiente enrarecido, en el que a punto están de hacer acto de presencia los toros de los encierros. Los que faltaban en el carrusel.