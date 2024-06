A octavos a toda pastilla / EFE

Diez de la mañana, cielo encapotado. Con más miedo que vergüenza llamo al director de INFORMACION, Toni Cabot. «Toni, que yo creo que al ser lunes festivo, la Cremà de Hogueras y estar ya clasificados, si me tomo el día de hoy libre y no escribo el artículo no pasa nada, ¿no?».

Se hace un silencio espeso durante cinco segundos. Masco la tragedia. «Pero ¿tú sabes lo que estás diciendo, Jesús? ¿Tú sabes que esto no es pasatiempo fugaz, sino un sacerdocio eterno? ¿Es que tú no has visto Primera Plana de Billy Wilder? ¿Acaso no has leído aún A sangre fría, de Truman Capote? ¿Tú te imaginas a Tom Wolfe, Kapucinsky o Manu Leguineche pidiendo un día de asuntos propios? Déjate de cuentos: quiero en mi mesa un artículo de cuarenta líneas, sin faltas de ortografía, y un cuarto de hora después de finalizado el encuentro, ni un minuto más. La rotativa no espera, Jesús». Oído cocina.

Si ya es aburrido un amistoso normal, un amistoso en competición oficial puede ser doblemente aburrido. La selección va de amarillo-gualda y con todos nuevos: descubro que tenemos a un portero que se llama Raya y a un lateral que se llama Grimaldo. Y qué puedo decir de los albaneses: su alineación es facilísima (Djmsiti, Strakosha, Ramadani, Ajeti…), y son una especie de Osasuna en el fondo y en la forma, y el Spirit Arena es tan ruidoso como El Sadar. Solo les vale la victoria, así que salen a por todas. El comentarista de TVE Juan Carlos Rivero tarda catorce minutos en confundir a Navas con Ferrán, pero eso no impide que el catalán marque un buen gol que aplaque a los «rojillos». Se suceden varias ocasiones que pueden matar el partido pero ni Joselu ni Ferrán ni Del Olmo atinan, y el partido se va al descanso. Una fuente nuestra en Albania nos dice que Twitter arde porque dicen que Juan Carlos Rivero no atina con el nombre de ninguno de sus jugadores…

En el intermedio, en el informativo de Marta Carazo salen los portavoces del Psoe y del PP diciendo que quieren llegar a un acuerdo para el CGPJ. Le explico a mi perro «Zar» los diferentes modelos que hay en Europa sobre el órgano de los jueces, pero por la cara que me pone no lo acaba de ver claro. Así que, mientras le acaricio las orejas, que sé que le gusta, intento aclararle lo de la financiación autonómica, pero tampoco funciona, y llega en auxilio la segunda parte …

… que empieza como acabó la primera, con Grimaldo demostrando que se puede ser buen jugador con ese nombre y con tres palomitas de Raya que demuestran que es un buen portero. Ramadami, Ajeti y compañía no se rinden y empujan lo que pueden hasta el final porque si no lo hacen, su afición les corta la cabellera y algo más. Entre medias Modric hace de Modric y marca gol a Italia tras fallar un penalti, y en la misma jugada. Nuestro partido se va por el vial de lo previsible y acabamos sin excesivos agobios ante un corajudo equipo albanés que no perdió nunca la cara al partido. Y el otro partido se decanta por el drama ya visto tantas veces de un golazo de los italianos en tiempo de descuento que prácticamente echa a Modric y los suyos del campeonato.

En esta Eurocopa todo va a toda pastilla, con partidos de emocionantes, con mucho ritmo, con goles en los últimos minutos. Los nuestros metieron la sexta marcha desde el inicio y seguimos siendo la sensación del torneo, lo que certifica que no hay nada como no tener expectativas. Y como fuera de casa, en ningún sitio, que decía mi abuelo. Así que allá que vamos a lo grande a octavos, con el trabajo más que bien hecho, la autoestima por las nubes y la cabeza de De la Fuente más brillante que nunca. Y con Cucurella y Nico Williams ocupando más portadas que Mbappé y Bellingham. Anda, que quien nos lo iba a decir esto hace apenas quince días, quién… n