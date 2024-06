La sucesión de noches tropicales de las últimas semanas impiden conciliar el sueño. / Áxel Álvarez

Esto no te lo contarán en televisión. Las temperaturas nocturnas ya no van a bajar de los veinte grados hasta octubre. No solo sucede en el litoral alicantino, aunque hablo como sufridor de mi parte alícuota (como «aliciente» con sesgo positivo, o «alicaído» en negativo, son palabras que las agencias publicitarias no han querido emplear en sus campañas relacionadas con la capital de la Costa Blanca, a pesar de que en reiteradas ocasiones les sugerí que podían dar mucho juego en sus eslóganes).

Para quienes no soportamos el calor, y me consta que otros lo disfrutan como los niños el primer día de unas vacaciones, llega el peor tramo del año. Como todo en la vida, no es igual afrontarlo en plan rico o a lo pobre. Quienes habitan en complejos residenciales parecidos a un resort, con abundante agua en el entorno, y además se pueden permitir periodos vacacionales en los que se trasladan a lugares lejanos, qué duda cabe que el verano es más llevadero. Lo gozan y exteriorizan su alegría cuando llegan estas fechas. Para los sufridores que deben soportar la canícula en viviendas de apenas 50 metros cuadrados, algunas compartidas, en cualquier barriada de la ciudad y su área metropolitana, el panorama ya no pinta tan idílico.

Pero hablamos de la información meteorológica, de cómo manda el norte sobre el sur e impera el centralismo madrileño. Por el hecho de no ser capital autonómica, Alicante es obviada entre las calenturas húmedas que sufren en València y en Murcia. Vuelvan a cotejar si durante el largo verano que estrenamos nos lo cuentan como siempre, o nos sorprenden y comenzamos a cobrar protagonismo en los mapas. Seré el primero en alegrarme si así sucede.