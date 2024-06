Cuidado con los accidentes de tráfico en verano

Tráfico en la autovía A3 / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

No hay nada peor y más doloroso que recibir la noticia de la muerte de un familiar como consecuencia de un accidente de tráfico. En unas jornadas del I Congreso Nacional de Policías Locales celebrado en Benidorm el pasado mes de abril, y en las que intervine con una ponencia reclamando la consideración como homicidio vial para los casos de muertes causadas al frente de un vehículo bajo la influencia de alcohol o drogas, varios agentes de policía local y guardias civiles dieron cuenta de que habían tenido que comunicar la noticia a padres y madres de hijos muertos en accidente de tráfico. Un auténtico drama que supone recibir una noticia así, y, también, darla por los agentes encargados de trasladar una noticia que no hubieran querido dar nunca.

Así, en unos días empieza la campaña de Verano para prevenir la siniestralidad en carretera, que es la época donde más accidentes se producen por el incremento de la movilidad en carretera. Y es ahora cuando hay que insistir en la prevención y en el cuidado a la hora de ponerse al frente de un volante y ser prudente. Y esto va también para jóvenes y adultos, porque estas desgracias parece que se visualizan siempre por las personas como si fuera algo ajeno, y que estas cosas les pasan a otros, hasta que un día te sucede en tu entorno más cercano, y es cuando se da uno cuenta del drama que supone perder a un familiar de una forma tan cruel como repentina de quien pierde la vida sin que tenga una enfermedad, o sin que por su edad sea todavía el momento de dejar este mundo.

Por ello, si hay cosas que deben transmitirse a nuestros jóvenes, sobre todo, que son los que están aprendiendo hábitos de vida y costumbres, es que hay que potenciar el respeto a las normas de la circulación, no tomando bebidas alcohólicas, poniéndose el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y el resto de normas que nos impone la normativa de tráfico y seguridad vial. Y en lo que se refiere a no beber alcohol hay que entender que «no hay que beber nada» cuando se va a conducir, porque existe la costumbre en muchas personas de querer «calcular» cuánto pueden consumir sin dar positivo, cuando lo mejor es no tomar nada y que en ese caso sea otra persona que no va a beber la que conduzca, y los que beban que no se pongan nunca al frente de un volante.

Pues bien, en un informe de la DGT reciente titulado «Siniestralidad mortal en vías interurbanas. Verano 2023» analizando el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2023 se recoge que durante este periodo, se han registrado un total de 223 siniestros mortales, 234 personas fallecidas y 946 personas heridas hospitalizadas. Estos datos reflejan un incremento del 3 % en el número de personas fallecidas y del 4 % en el número de siniestros mortales en comparación con el mismo periodo en 2022. Respecto a 2019, se observa un incremento del 9 % en el número de personas fallecidas y del 13 % en el número de siniestros mortales. En cuanto a las personas heridas hospitalizadas se registra un incremento del 13 % respecto a 2022 y de 6 % respecto a 2019. Desglosando estos datos por los meses analizados, se observa que el mes de julio finalizó con 116 personas fallecidas, un 11 % inferior al mismo periodo en 2022. En cambio, en agosto han fallecido 118 personas, lo que supone un incremento de 21 personas fallecidas respecto al mismo periodo en 2022.

Por su parte, los datos de movilidad reflejan un total de 93.625.179 movimientos de largo recorrido, cifras prácticamente idénticas a las de 2022 (cuando se registraron 93.363.042).

Llama, pues, la atención que se sigan incrementando los índices de mortalidad en carretera en periodo de Verano y que el año pasado en esta época 234 personas fallecieron en carretera, siendo la causa de las muertes en 1 de cada 2 casos el alcohol o consumo de drogas, según la propia DGT. Pero lo peor es cuando el/la fallecido/a es una persona que es la víctima del consumo de alcohol o drogas por los demás, o la velocidad excesiva, por cuanto han respetado las reglas de la circulación, pero nunca podrían imaginar que a ellos les tocara la irresponsabilidad de los demás.

Debe, pues, recordarse con antelación la necesidad de todos los ciudadanos de que esmeren la prudencia en la carretera, y que debemos frenar esta sangría, que con los crímenes de género y a los hijos en el hogar por la violencia vicaria, suponen un auténtico drama en nuestro país. Más aún, cuando la propia DGT está advirtiendo que llevamos 5 años en ascensos en cifras mortales en este periodo de Verano. Por ello, más cuidado en estas fechas, por favor.