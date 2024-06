Hay que tener cuajo

Pedro Sánchez, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. / JOSÉ LUIS ROCA

Me encontraba en la ciudad mexicana de Villahermosa cuando me enteré de que la señora Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid había concedido un premio a Javier Milei, jefe de gobierno de mi querida nación argentina. Me pregunté una y potra vez por los méritos del político ultraderechista y no encontré ninguno digno de mención. Entonces tuve que recurrir a buscar la explicación en los intereses de la presidenta. El principal motivo de la entrega de la medalla podría ser que el excéntrico personaje de la motosierra había insultado al presidente Pedro Sánchez y a su esposa en su propia casa y a una buena parte de los miembros de su parlamento a quienes una y otra vez ha llamado «zurdos de mierda» y «zurdos hijos de puta». Suficientes méritos para la señora Ayuso.

Si ella se pudiera colgar esa medalla por los susodichos méritos, tendría iguales o mayores méritos que el señor Milei. También ella ha llamado hijo de puta al presidente y luego, con la gracia que la caracteriza, hizo las consabidas bromas de la fruta.

Y es que esta señora, con carita de ángel y vestidito azul con el que pretende honrar a la bandera albiceleste del país argentino, no tiene reparos en premiar la descortesía y aplaudir la agresión. Probablemente piense que eso es ser patriota. Patriota argentina, claro.

He sentido vergüenza por este gesto provocativo. He sentido repugnancia por el descaro y la falta de sensibilidad hacia los votantes de sus adversarios políticos. He sentido indignación por la arrogancia de quien hace suyos gestos que corresponden a la política exterior de la nación. Al parecer, desde el partido socialista de Madrid están preparando una denuncia de esa concesión. No sé si será ilegal la iniciativa de la señora Ayuso, lo que no dudo es de que se trata de una iniciativa indecente.

No sé si la concesión de la medalla ha contado con el beneplácito de la presidencia de su partido. Me sorprendería por varios motivos. El primero porque ese gesto aproxima al partido a las posturas de Vox, de quien quiere distanciarse por todos los medios. En segundo lugar porque refuerza el pulso que la presidenta le está echando al señor Feijóo como jefa de la oposición. Ella enarbola la bandera de la oposición al presidente Sánchez y la hace visible en el parlamento de la Comunidad de Madrid y en cualquier ocasión que se le presente. Ya son muchas las ocasiones en las que pretende ejercer un protagonismo que no le corresponde. Sin duda piensa que esa postura tiene un buen rédito electoral. Vemos casi a diario que en el parlamento madrileño se habla más de Sánchez que de cualquier otro asunto de política autonómica.

Esta vez la provocación ha ido demasiado lejos. Algunos amigos argentinos están escandalizados, sorprendidos e indignados con la presidenta madrileña que se ha reído de la oposición argentina y de todos los votantes de otras candidaturas. A su juicio, el señor Milei, más que un condecoración tenía que recibir unas clases de sensatez, de cortesía y de respeto.

Me cuenta mi editor, José Pérez, residente en Rosario, que el señor Milei, en línea con sus propuestas políticas, suspendió todos los tratamientos oncológicos, por considerarlos muy caros. Como consecuencia han muerto más de cincuenta personas. Pues bien, otras cuatrocientas han acudido a la judicatura que ha obligado al presidente a volver a dispensar esos recursos. Es que es esa su filosofía: el que no tenga dinero, que se muera. Me dice que hay personas que se están muriendo de hambre, literalmente, de hambre. Y que ya hay en la cárcel manifestantes que se han opuesto a sus políticas. Como es lógico, hay personas que no se atreven a acudir a las manifestaciones. Es la aplicación de su grito histérico: Viva la libertad, carajo.

La señora Ayuso ha tenido tanta impaciencia que, en lugar de esperar a ver algunos logros que alcancen las políticas del nuevo presidente, le ha concedido una medalla por motivos que ella solo conoce, que a otros les asombran y que a algunos nos indignan.

El vergonzoso acto esconde una visión patrimonialista del cargo y de la comunidad que preside. Porque la condecoración es de la comunidad, no del Partido Popular. Es decir, que el Partido Socialista y Más Madrid también han participado institucionalmente en la entrega de la medalla.

Esta señora tiene una cara dura y un nivel de demagogia que no se puede soportar. Al parecer, el señor Milei representa a la nación argentina y por eso se le otorga una distinción pero el presidente de su país no representa a España. Por eso el señor Milei le puede insultar impunemente y no ser repudiado. Es más, puede ser condecorado. A través del señor Milei, dice la señora Ayuso literalmente, se pretende establecer «lazos de hermandad con naciones a las que estamos unidos desde largos siglos»… Es decir, que el señor Milei representa a la nación argentina, pero el señor Sánchez solo se representa a sí mismo…

Dice también la señora Ayuso que ella concede medallas igual que lo hace el señor presidente (igual no, señora Ayuso, porque él es presidente de la nación, mal que le pese a usted) y añade que nadie le dice nada por ello (claro, señora Ayuso, porque las concede con criterios más respetables…).

Lo que más me indigna es que cuando dice estas majaderías hay gente que aplaude con frenesí. Y ahí está uno de los problemas de la señora Ayuso: que los aplausos la aturden y la despistan, que los aplausos la envanecen. Y que los votos la endiosan. ¿Ha oído alguna vez la palabra humildad? Creo que no hay nadie de quienes la rodean que le haga pensar con calma y con rigor, que la haga ver que no vale todo, que la ayude a medir las consecuencias de las palabras… Todo son aplausos: qué guapa, qué lista, qué joven, qué valiente, qué clara, qué contundente, qué ingeniosa… Sí, si , muy ingeniosa. Por eso dice que los siete mil ancianos fallecidos en las residencias, se iban a morir más pronto que tarde fuesen hospitalizados o no. Ella, que ve tantos motivos para que otros dimitan, no ve ninguno para presentar su dimisión.

La concesión de esta Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid es una clara provocación. Nadie le había dado vela a la señora Ayuso en este entierro. Nadie le había interpelado al respecto. Ella solita se ha metido en faena porque es una provocadora. Y punto.

Me gustaría que la señora Ayuso pudiera escuchar a muchos amigos míos argentinos. Les ha parecido un insulto al pueblo argentino, a muchos que sienten miedo, que padecen terror ante lo que les puede venir… A ese personaje de la motosierra, a ese que habla con su perro muerto, a ese que pretende acabar con el Estado, a ese que insulta, insulta y no se cansa de insultar, a ese… la señora Ayuso le concede una medalla.

Le concede una medalla no un partido de ultraderecha (bien podría ser Vox) sino una Comunidad. Una Comunidad en la que la radiografía del voto hace pensar que muchos de sus habitantes no hubieran sido partidarios de esa distinción.

No sé lo que habrá pensado el señor Abascal de esta distinción concedida a su amigo Javier Milei. Era iniciativa más propia de Vox, dada la proximidad de sus posiciones políticas y la amistad que une a los dos líderes. Pero el afán de protagonismo de la presidente madrileña no tiene límites. No me sorprendería que el señor Miguel Ángel Rodríguez abriera un capítulo de distinciones para su presidenta: la que más insulta, la que más ataca, la que más desprecia, la que más habla de lo que hace, la que hace más por la privatización de la sanidad y la educación, la que más alardea de lo que hace, la que más patriota se siente, la que machacó al presidente del partido que osó toserla, la que impone más medallas a personajes más estrafalarios… Por medallas que no quede.

Una vez más voy a recomendar la lectura del libro de Enrique Javier Díez: «Pedagogía antifascista». El subtítulo es todo un programa: «Construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común ante el auge del fascismo y la xenofobia».

Hay que tener cuajo para propiciar esta insólita situación: convocar al presidente de un país para entregarle una medalla, no solo a espaldas del gobierno de la nación (al parecer también a espaldas de su partido) sino para entregarle una medalla a quien viene al país a insulta sin el menor reparo al presidente del gobierno de su país, a su esposa y a todos los miembros del partido del que es Secretario General. Sí, también hay que tener cuajo para votar a este condecorado y a esta condecoradora.