Edificios de viviendas y apartamentos en Benidorm. / David Revenga

El 40 % de la población española vive en el llamado arco mediterráneo. Y produce un 40 % del PIB. Estas comunidades son, pues, una parte muy relevante de España, aunque su peso y su influencia han estado condicionadas muchas veces por pulsiones centralistas. Por eso hace años que los empresarios y las autoridades autonómicas se movilizan para lograr el famoso corredor ferroviario que, aunque con progresos, todavía es un objetivo preterido por la visión radial de las comunicaciones.

Pero las realidades y los intereses de estas comunidades, desde Catalunya a Andalucía, van más allá del suspirado corredor ferroviario y pueden ser origen de interesantes sinergias. Pero ello exige pensar y reflexionar sobre el futuro del arco y -como dijo Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica- abrir un amplio diálogo sin maximalismos ideológicos y con espíritu de consenso, para explorar oportunidades y abrir nuevos horizontes. Hay que pensar el Mediterráneo y este ha sido el objetivo del I Foro Económico y Social del Mediterráneo que reunió el pasado miércoles y jueves a casi un millar de participantes en el Palacio de las Artes de València. Aspiración: «tender puentes para construir un futuro mejor».

El Foro, una iniciativa de Prensa Ibérica y de la Fundación la Caixa, ha convocado a personalidades del mundo político como Carlos Mazón, Fernando López Miras y Marga Prohens, presidentes de Valencia, Murcia y Baleares. También del económico: Nadia Calviño, Antonio Garamendi, José Bogas, Paco Reynés, Angel Simón, Maurici Lucena, Beatriz Corredor, Vicente Boluda, Ana Mayor…

Pero quizás lo más interesante es que no se discutió en frío sino a partir de los análisis de ocho grupos de trabajo que se reunieron durante seis meses con el impulso de los diarios de Prensa Ibérica: Diari de Girona, EL PERIÓDICO, Mediterráneo, Levante, INFORMACIÓN de Alicante, Diario de Mallorca, La Opinión de Murcia y La Opinión de Málaga para estudiar los desafíos del futuro. Es imposible resumirlos, pero me impactó el debate sobre el futuro de la ciudad mediterránea -y su necesaria diversificación- de los urbanistas Ramon Gras (Harvard) y Miquel Barceló. Junto al dictamen del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha transformado su ciudad y que ya disputa a Sevilla la capitalidad de Andalucía.

Y en una línea paralela el análisis sobre el turismo y el cambio climático en una mesa animada por Marisa Goñi, directora del Diario de Mallorca, con la participación de Vicente Marí, presidente del Consell d’Eivissa y Toni Riera, director de la Fundación Impulsa. El turismo ha sido la gallina de los huevos de oro de Baleares y de otras comunidades. Pero se palpa que también genera problemas: carestía de la vivienda, contaminación, malestar ciudadano… ¿Con el turismo se puede morir de éxito? ¿Se le deben poner límites? ¿Qué límites? Y fue valiente la respuesta de la presidenta de les Illes, Marga Prohens: el turismo no puede seguir creciendo en volumen sin límites. Y el futuro es saberlo combinar con una mayor calidad y diversificación. Prohens sabe -y dice- que el éxito ya no es tener cada año un mayor número de visitantes. Sus efectos no deben dañar la calidad de vida.

Y fue interesante ver a Nadia Calviño explicar la gran potencialidad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que preside, desde que dejó la vicepresidencia económica. Estaba mucho más relajada, como si el clima de Luxemburgo le gustara más que el de Madrid. Y muchos empresarios fueron después a una reunión para saber más. ¿Pueden las pimes tener créditos del BEI?

Pero el Mediterráneo va mucho más allá del este español. El historiador Robert Kaplan -en diálogo con Maurici Lucena- y Shlomo Ben Ami, antiguo ministro de Exteriores de Israel (laborista), analizaron la preocupante situación del Mediterráneo. El drama de Gaza, por supuesto, sobre el que Ben Ami dijo que, Hamás aparte, el gran problema era Netanyahu. Pero también el desequilibrio entre la población envejecida y estancada de Europa y la creciente y joven del continente africano. Ahí está el gran reto. ¿Como integrar una inmigración necesaria pero que trastorna la vida política de algunos países?

El I Foro del Mediterráneo ha sido un éxito. La prueba -lo anunció Aitor Moll- es que Málaga acogerá en 2025 una segunda edición.