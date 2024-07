Los médicos de familia alertan de la aparición de nuevas drogas sintéticas.

En la campaña de Bill Clinton para la presidencia de EE UU del año 1992 se utilizó el eslogan de “LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO”, argumento directo para explicar al votante norteamericano la importancia central de los problemas del país, resaltando la economía por encima de todos.

Pues bien, si tuviera que hacer un paralelismo con la actual situación general de España, marcaría el eslogan de “¡¡¡ES LA DROGA, ESTÚPIDO!!!”, estamos oyendo infinidad de discursos, mensajes, etc de nuestros políticos, y desde mi humilde punto de vista, nadie habla, del que es para mí, el mayor problema que tiene esta sociedad, y que desgraciadamente, irá a más, sino se remedia.

Otros artículos de Rafael Sarrió Pérez

Las drogas están en todo nuestro alrededor, en la mayoría de los delitos (violencia de genero, contra la seguridad vial, agresiones sexuales, corrupción de menores, trata de seres humanos, etc).

También los narcotraficantes se van introduciendo, más si cabe, en nuestras instituciones de todo tipo y a base de “plata o plomo”, van adquiriendo el estatus necesario para marcar nuestro sino.

Recientemente hemos hecho el mayor ridículo como país, tras agradecer el Rey de Holanda el cobijo dado a su hija, la princesa, por las amenazas del grupo del narcotráfico “mocromafia”, en España y la detención de su líder, pasan unas fechas, y el tal líder, es dejado en “libertad bajo fianza”, de 50.000 euros (lo que gana este narco en una hora), eso sí no ha “existido fallo en las instituciones”.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad no podemos frenar lo que se nos viene, no se dan las condiciones, solo escuchar a uno de los guardias civiles, de la lancha de Barbate, da miedo “quiyo que vienen a por nosotros, dispara al ¡¡aire!!”. Los iban a matar y ellos pensaban en disparar al aire.

Los ciudadanos, cuando escuchan las noticias, sobre la desarticulación de un grupo organizado con toneladas de cocaína, creen que se acaba el problema, pues no, no se acaba, sí se acabaría si dejáramos de ser “buenistas”, y tuviéramos entre rejas a más de uno, pero por tiempo, no solo 30 días.

El último estudio realizado por la fiscalía antidroga italiana, estima que los beneficios anuales de la NDRANGUETA, la mayor mafia del narcotráfico a nivel mundial, son más que los beneficios juntos de las empresas MCDONALDS E IKEA (a nivel mundial).