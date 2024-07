Cuando la informática no funciona

Recreación artística del impacto de la IA en la disciplina informática. / Generador de imágenes de la IA de BING para T21/Prensa Ibérica, desarrollada con tecnología de DALL·E.

Decía Isaac Asimov, y con mucho acierto, que: «No temo a los ordenadores. Lo que temo es quedarme sin ellos». Y razón tenía el escritor y profesor de Bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, ya que tenemos en la actualidad tanta dependencia de la informática que nos hemos apegado a la misma en nuestra actividad laboral y personal, que en los momentos en que existe cualquier problema, o mal funcionamiento de la misma, el caos se apodera de la actividad laboral, sobre todo, que es lo que más nos afecta cuando existen deficiencias en el funcionamiento de nuestros ordenadores fijos o portátiles .

Antiguamente, cuando los ordenadores no existían, y todo se realizaba a mano, resultaba imposible que nos paralizara nuestra actividad este tipo de situaciones. Si se estropeaba el bolígrafo, o la máquina de escribir era más sustituible. Pero en la actualidad la dependencia que existe de la informática conlleva que cualquier problema que pueda existir en nuestros equipos informáticos nos lleve a una auténtica paralización de la actividad laboral, tanto desde el punto de vista personal como colectivo. Es por ello fundamental que tanto la Administración pública como en los servicios profesionales personales, existan técnicos que puedan resolver cualquier incidencia informática de forma urgente para poder continuar con la actividad laboral. Y ello, habida cuenta la extraordinaria dependencia funcional que tenemos hoy en día respecto de la informática, ya que al haber constituido toda nuestra funcionalidad y operatividad en la misma, cualquier defecto en el funcionamiento de nuestros ordenadores, teléfonos móviles, Ipad, etc., supone una suspensión de la actividad por no poder realizar un trabajo donde siempre se emplea un ordenador para llevarlo a cabo. No hay trabajo hoy en día donde la informática no esté presente. Dependemos de ella. Y da hasta miedo pensarlo.

Es cierto que las nuevas tecnologías nos han supuesto unos avances extraordinarios en nuestra actividad laboral y personal, y que ahora con la irrupción de la inteligencia artificial nos va a llevar a unos derroteros hasta ahora desconocidos, pero que van a permitirnos realizar muchas actividades de una forma más ágil que como lo hacíamos hasta ahora. Pero también es verdad que ante estos avances tecnológicos, la dependencia es tal que la imposibilidad de utilizar cualquier nueva tecnología que estemos acostumbrados a utilizar cada día por fallos técnicos nos lleva a una situación crítica de no poder realizar esa actividad si no se procede a la reparación inmediata de la tecnología que estemos utilizando para la actividad laboral concreta.

Es por ello, por lo que, ante esta dependencia tecnológica, los servicios de reparación de la tecnología se convierten en una herramienta o instrumento esencial para poder seguir operando y manteniendo el ritmo de agilidad laboral que la propia dependencia tecnológica nos ha supuesto, ya que no solamente se trata de que se instale la nueva tecnología, sino que exista un servicio de mantenimiento de la misma que sea tan rápido y eficaz como la propia tecnología para evitar una paralización inmediata de la actividad que se esté llevando a cabo.

Lo mismo cabe decir la necesidad de la disposición de herramientas de sustitución en aquellos aparatos tecnológicos que se deterioren para poder realizar una ágil reparación de los equipos informáticos que hayan podido tener algún tipo de problema. De esta manera, si avanzamos en la instalación de nuevos soportes informáticos que nos hagan mejorar nuestra actividad laboral, sobre todo y también la personal, es necesario la disposición de servicios humanos y materiales de reparación de estos equipos para evitar una absoluta paralización en nuestra actividad cuando se produzca un fallo de efecto informático que interrumpa el funcionamiento de nuestra actividad diaria.

Por todo ello es una evidencia que hemos hecho de la tecnología una absoluta dependencia, al punto de que sin ella no podemos, ni sabemos, funcionar ante las ventajas que nos han deparado las nuevas tecnologías, y la imposibilidad de hacer las cosas de otra manera que no sea con nuestros equipos informáticos.

En cualquier caso, y por mucha importancia que tenga la tecnología es momento para recordar la importante frase de Elbert Hubbard: “Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres, pero ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario”. Y es que, al final, lo que importa es el ser humano por muy buena que sea la tecnología, porque ésta se podrá estropear, pero cuando el ser humano tiene salud, vitalidad y buena cabeza no hay máquina que lo supere. Y además estas últimas son elaboradas por la inteligencia humana para que nos ayude… pero no para que nos fastidie. No lo olvidemos.