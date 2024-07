Las mentiras de los distritos

Vistas aéreas del casco urbano de Elche / ANTONIO AMOROS

14 militantes y simpatizantes del PP y VOX fueron elegidos por estos partidos hace unos meses para dirigir los distritos, una nueva división territorial de Elche con juntas donde los partidos tienen vocales -como si fuera un mini pleno, donde PP y VOX tienen la mayoría para decidir- y solo hay un representante de colectivos de cada distrito. Solo uno, no se crean eso de la participación y de que los vecinos deciden...

Gracias a nuestro trabajo de fiscalización, descubrimos que el señor Ruz colocó una paguica pública a estos 14 asesores de 420 euros al mes y teléfono con llamadas y datos ilimitados, más de 70.000 euros al año, dinero que se une al millón de euros que pagamos por la treintena de personas a dedo que se han metido en el ayuntamiento, el coste más alto de la historia.

"Revolución democrática"

El alcalde, la portavoz de VOX y la concejala de Participación presentaban en enero lo que llamaron “revolución democrática” para “agilizar, modernizar y mejorar los barrios y pedanías” con 900.000 euros. Pues nos lo creímos... pero cuando hemos empezado a indagar sobre esta cuestión, hemos visto que nos están engañando y que los distritos y su dinero tiene otro cometido, al parecer, ya prometido a varias entidades en campaña.

Esta semana revelábamos que el 99% de los gastos que los 14 asesores del PP y VOX habían decidido (ellos, no los vecinos) en los distritos en mayo y junio, han ido a pagar 8.500 euros a paellas gigantes, más de 10.000 euros en carpas, en fuegos artificiales o pago de bandas de música para las procesiones. Más 46.000 euros en un mes en actos festivos, según datos oficiales que nos ha trasladado la concejalía de Hacienda a preguntas nuestras. Nada para mejorar o modernizar los barrios y pedanías. Nosotros siempre hemos colaborado con los actos festivos de nuestro municipio, pero desde el área de Fiestas y Cultura. Si la concejalía de Fiestas ha aumentado en dos meses 1’2 millones de euros, ¿no tiene suficiente dinero para pagar los actos festivos? ¿No es mejor que esos 900.000 euros vayan a mejoras para el barrio, que tienen necesidades?

Parece ser que al PP y VOX no les ha gustado que el PSOE fiscalice el gasto público y su trabajo que, no solo salieron a contestarnos rebatiendo sus propios datos, si no que utilizan a sus 14 presidentes militantes y simpatizantes para faltarnos al respeto e insultarnos, algo que, por otro lado, se está haciendo cotidiano en las redes sociales. Ahora nos queda más claro todavía que esos presidentes de juntas de distrito, elegidos a dedo, han sido designados para hacerle oposición al PSOE -parece que al señor Ruz necesita un ejército para atacarnos- y que para eso cobran, para escribir tribunas y decir en las juntas “yo hago lo que me dicen desde Fiestas” o hacer grupos de whatsapp, sin supervisión técnica de ningún tipo, para decidir si se gasta el dinero en una actividad festiva o cultural. De ahí el “cachondeo” de gestión.

"Hay muchas necesidades de mejora"

El dinero público se nutre del esfuerzo de la ciudadanía pagando sus impuestos. Hay muchas necesidades tanto de mejora de infraestructuras como de mejora de la vida de los vecinos y vecinas que hacen un esfuerzo tremendo para poder llegar a final de mes. Estamos asistiendo a una forma de gobernar basada en el pan y circo, en el ornamento, en lo superficial para el centro, en desayunar a costa del dinero de todos mientras la suciedad que hay en muchas calles de barrios es insoportable, el mobiliario urbano en mal estado no se cambia, hay familias que no llegan a final de mes y rechazan poner en marcha ayudas para el inicio escolar, por poner algunos ejemplos.

Nosotros somos serios y rigurosos con nuestro trabajo, fiscalizamos al gobierno desde el respeto, sin insultos, pero con contundencia, porque conseguimos el respaldo de casi 44.000 ilicitanos que quieren que sus representantes políticos atiendan sus necesidades, mejoren su vida y el municipio. No quieren a gobernantes que gastan su dinero en tejer una telaraña de decenas y decenas de personas elegidas a dedo para insultar a la oposición. Más respeto, que lo público es muy serio.