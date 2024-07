La ballena varada

Moncloa sitúa la propuesta sobre la Armada de Tellado en la incomodidad del PP con la migración.

Mientras escribo estas líneas para que alguna de ustedes dos las lean el domingo, santa Begoña de Arco -sin hoguera crematoria ni mediática amenazante- aún no habrá declarado ante el juez que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Con o sin cámaras, entrando en el juzgado a pie o en el cochecito de San Fernando, la heroína no deja de ser una ciudadana más ante la Justicia pese a su condición de esposa de san Pedro «in vincoli» a la Moncloa. Y no debería haberle molestado mucho que la filmaran -donde las dan las toman- habida cuenta de que importantes personajes públicos han sido grabados y acosados hasta la náusea por cámaras de televisión y fotógrafos en actos similares, merced a interesados chivatazos o por su repercusión mediática.Vienen a la memoria la bochornosa detención en directo de Rodrigo Rato, la imagen de la infanta Cristina o la del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Una vergonzosa e innecesaria exhibición de personas, por públicas que sean, para alimento de las masas. Una asignatura aún no superada por nuestra justicia pese a lo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Defiendo la libertad de información, sí, pero también el derecho al honor y la dignidad de los detenidos, sobre todo en supuestos especialmente singulares de los que, espuriamente, sacan rédito los rivales políticos. ¿Gana algo con ello la justicia, o es el fétido morbo quien se beneficia? Dicho lo cual, santa Begoña sigue sin declarar y quejándose.

Y mientras ustedes dos sorben un delicado trago de café, los franceses estarán absorbiendo el áspero dilema de a qué candidato le prestan su voto y sus intereses ciudadanos en una República que ya ni reconocen. Porque en Francia, al igual que en otros países europeos donde ha habido elecciones, se está explicando en tiempo real por qué «cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo». Y aquí el sintagma que nace de la pregunta ve invertida la canónica ecuación: el sabio es el pueblo y el necio la casta dirigente. No solo los amos globalistas, sino su bien engrasado ejército de gobiernos, políticos, empresarios, financieros, medios de comunicación e intelectuales de paso. No se puede exprimir, despreciar, maltratar, mentir tanto y durante tanto tiempo a la mayoría de la población: clase media, agricultores, ganaderos, autónomos y pequeños empresarios, y a la llamada clase proletaria. En las urnas está la respuesta. ¡No era el dedo, necio!

Una burocracia europea aristocrática, elitista, asfixiante, sin rostro, altiva, ajena, displicente, tiránica y catastrofista que tacha al ciudadano de único responsable de todos los males que, dicen, se ciernen sobre la Humanidad. El hombre que come una chuleta -y el restaurante que se la sirve- a sabiendas, dicen, de que viene de una vaca alimentada por un granjero consciente de que las deposiciones de su abyecta bestia acaban con el medio ambiente; la mujer que conduce su coche para ir al trabajo sabiendo que sus criminales y escatológicas emisiones (no las de China, India o Rusia) han aumentado exponencialmente el cambio climático; el profesional, el pequeño empresario y el autónomo, perseguidos de forma implacable por impuestos y reglamentaciones que hacen inviable su actividad; el agricultor abrumado por una suerte de infinitas obligaciones normativas mientras observa cómo vienen de otros países los alimentos sin apenas controles fitosanitarios; los ciudadanos atrapados en el centro de unas ciudades cada vez más degradadas, inseguras, con pocos servicios, mal atendidas y cuidadas, atestadas de gritos, borracheras y horarios nocturnos interminables; los vecinos de barrios modestos donde ahora se confunden decenas multiculturales que han acabado conformando guetos, trasformando costumbres y vidas, mientras los políticos disfrutan de sus zonas de confort habitacional sin municipalizar la multiculturalidad.

Acometidos ferozmente por la sectaria cultura «woke»; cercados por las nuevas formas de censura, de cancelación de lo históricamente incorrecto, sea pintura, cine, literatura… (compárese la advertencia de Herbert Marcus en «El hombre unidimensional» con las actuales formas de control y represión); abrumados por un sentimiento de culpa eurocéntrica imprescriptible; avergonzados por un colonialismo cultural, dicen, racista, excluyente y supremacista; apostatando humillantemente de nuestras raíces cristianas por no «molestar» religiones que no se molestan en creer en la democracia ni los derechos de la mujer; aturdidos por las irascibles exigencias de las élites identitarias sin atreverse a explicar que es Europa quien más y mejor defiende los derechos de las minorías; por todo eso y otras renuncias más, el Viejo Continente no muere de viejo, sino narcotizado por una endogámica clase política acomodada en la molicie intelectual y la cobardía moral. Sus ciudadanos votan, pero los necios siguen mirando el dedo.

Mientras, los verdaderos enemigos de la democracia y la libertad, Rusia, China y las dictaduras islamistas, no solo mueven sutilmente los hilos que procuran la descomposición europea y, por extensión, las democracias occidentales, sino que han reclutado un ejército de sumisos, dogmáticos e interesados apologetas que desde la propia Europa extienden sin rubor las bondades de la otra cara de la Luna, esa que el dedo del sabio no puede señalar porque no se deja ver. Como en USA, con un Partido Demócrata cuyos líderes (recuerden a Obama, el presidente que levantó más kilómetros de muro contra inmigrantes) mantienen en activo, por lucrativa conveniencia, la figura momificada de un Biden al que cualquier notario pondría en duda su capacidad para testar. Luego aparece la Luna y siguen mirando el dedo.

Para defender la democracia y la libertad hay que ser valientes, decididos, dando la cara a la realidad, enfrentándose a ella, atendiendo las necesidades de los ciudadanos y sus problemas reales, aunque no guste oírlos. En este lento declinar con olor a derrota, allí donde cabalgan los espectros, viene a la memoria la amarga frase que Churchill selló en 1944 tras la batalla de Anzio, donde el general USA J. P. Lucas perdió una rápida victoria al alcance de la mano debido a sus temores y escrúpulos para seguir avanzando, lo que permitió la reagrupación de las fuerzas nazis y ocasionando más de 45.000 bajas entre los soldados aliados. «Pensamos que habíamos mandado un gato montés y nos hemos encontrado con una ballena varada». Habrá más elecciones, se verá cada vez con más claridad la Luna y, sin embrago, ellos y ellas seguirán mirando el dedo, varados. A más ver.