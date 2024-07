La levedad del melindre

Carlos Mazón mira a Pablo Ruz en una sesión de las Cortes Valencianas / K. F. / EFE

«No soy el hombre que en casa piensan que soy.

Oh, no, no, no… Soy un hombre cohete».

Rocket man (1972), canción de Elton John.

Al alcalde ilicitano, el popular Pablo Ruz, se le ha visto en los últimos días más contento y dicharachero (vamos, en su estado natural) tras los malos momentos vividos en la semana anterior. Y tiene motivos para estarlo, porque por fin ha visto cumplido uno de sus objetivos prioritarios: el arranque de la remodelación del restaurante del Parque Municipal, que lleva seis años cerrado y más de dos inmerso en las procelosas tribulaciones burocráticas. Ahora solo le queda que empiecen también las obras del Mercado Central, del Palacio de Congresos, de la Ronda Sur, de la ampliación del Parque Empresarial, del Conservatorio, del TramBus… sin olvidar el retranqueo de la fachada de Riegos El Progreso. Entre otras cosas, pero por algo se empieza. Ánimo.

Pues sí, se ve al alcalde más relajado, como al resto de la ciudadanía, después de haber vivido con no poca estupefacción y bastante asombro otro episodio en torno a las preferencias afectivo-sexuales de miembros del equipo ilicitano de gobierno. No nos habíamos repuesto del todo de los acontecimientos del Viernes de Dolores, con unos supuestos (y repetidamente desmentidos por el protagonista) escarceos libidinosos e incidentes beodos (admitidos) en suelo sagrado del concejal popular José Navarro, que a la postre significaron su salida del Ayuntamiento, cuando nos llega otra supuesta revelación en boca del mismo alcalde: está sufriendo ataques homófobos. Lo suelta a bocajarro y sin previo aviso (bueno, meses atrás ya dejó caer que en el colegio sufrió bullying y le llamaban «maricón») nada menos que en una sesión plenaria municipal y en vísperas del Día del Orgullo, con acusaciones de que detrás de esta trama contra él hay elementos izquierdistas, sin más especificaciones.

Hay quien sigue todavía en shock. Y mira que han pasado días y acontecimientos. Ruz ha proclamado que él es él y su circunstancia, y que ni la izquierda ni nadie tiene que darle lecciones de lo que puede ser o no ser: esa es la cuestión. Aprovechó la moción de la portavoz de Compromís, Esther Díez, que pedía el apoyo de la corporación al colectivo LGTBIQetc. para denunciar una campaña homófoba contra su persona mediante cientos de pegatinas con la leyenda «Pablo, ¿Aurora [Rodil, socia de Vox] sabe lo tuyo?», en una poco imaginativa traslación de la campaña contra la alcaldesa de València Rita Barbera con idéntica perversa motivación durante la visita del papa Benedicto XVI.

Buena parte de la ciudadanía quedó perpleja ante esta declaración pública de Ruz, mientras otra parte tecleaba nerviosa en su teléfono móvil en busca del significado del término «homófobo», para verse remitidos a «homofobia»: 1. f. Aversión hacia la homosexualidad o las personas homosexuales (DRAE). Cáspita. ¿Esto quiere decir lo que creo que quiere decir?, se preguntaron no pocos ilicitanos ni pocas ilicitanas. Algunos y algunas fueron más allá en sus razonamientos: ¿Hemos asistido a un «outing» (salida del armario ropero) por vía perifrástica con una argumentación abductiva en la que el significado se infiere por vía deductiva del significante anteriormente expresado de forma pronominal por el sujeto en cuestión?

Pablo Ruz, en una sesión de las Cortes Valencianas a raíz de su ataque homófobo / K.F. /EFE

Cabe esa posibilidad, pero cuidadín con asumir de entrada esta argumentación epistemológica, porque el hecho de denunciar haber sido víctima de un ataque homófobo (durante mes y medio, haciéndolo aún más deleznable por su contumacia), no presupone que el atacado responda a ese perfil, máxime cuando no existe una aseveración fehaciente en tal sentido por parte del aludido. También cabe la posibilidad, al no aportar más detalles la pegatina en cuestión, de que el tal Pablo sea otro ciudadano anónimo (ahora ya no tanto) y que la tal Aurora sea su esposa, compañera o pareja de hecho, y de lo que trate el pegatinómano es de alertarla de las infidelidades del susodicho individuo. En cualquier caso, el alcalde ha asumido que él es el interpelado, con denuncia incluida en Comisaría (por insistencia del portavoz socialista, Héctor Díez, quizás para resarcirse por su patinazo al no darle importancia a las «cuatro pegatinas»), con lo cual despejamos momentáneamente esa última posibilidad. Asegura, además, que el objetivo de esta campaña es cargarse el bien avenido matrimonio de PP y Vox por la vía del escándalo y los chismorreos, a falta de argumentos políticos.

Ruz insistió en el asunto en una tribuna periodística, en la que volvía a defender su derecho inalienable a ser como es y lo que es, arremetiendo de nuevo contra la izquierda exquisita y su presunto intento de apropiación de las reivindicaciones de la comunidad del arcoíris. Pero a todo esto, mientras el asunto de lo que es, fuere o dejase de ser el alcalde ilicitano adquiría de nuevo dimensiones mediáticas nacionales, como lo del Viernes de Dolores, unos días después, en el mismísimo pleno de Les Corts Valencianes, el también mismísimo president Carlos Mazón, aportaba sus considerandos al tema y avivaba la controversia a su manera.

En la sesión plenaria, Mazón le dio solemnidad al agravio y puso a Ruz como «ejemplo de libertad sexual y de lucha contra la homofobia y las mentiras» y le felicitaba públicamente por «vivir tu sexualidad con libertad, sin etiquetas ni dictaduras morales». Y con ello atacaba, de nuevo, la hipocresía de la izquierda, que mucho apoyar al Orgullo pero cuando el orgulloso es alguien del PP (y hay unos cuantos), entonces parece que no es digno de solidaridad. El alcalde, imagino que sobrepasado (y tal vez sorprendido) por las palabras que acababa de escuchar, correspondía desde la tribuna de invitados al cerrado aplauso de la bancada popular con la mano en el corazón. Había nacido el nuevo adalid del PP en la lucha por los derechos humanos y civiles. El nuevo Pedro Zerolo de la derecha (valenciana, al menos).

Tras la oportuna investigación del CSI local, los análisis de las huellas y el ADN que impregnaban las pegatinas y sobre todo a raíz de una denuncia de un ciudadano que grabó al individuo en cuestión en plena pegada, la Policía ha identificado y tomado declaración a un hombre por estos hechos. Se sabe que es natural de Valencia (de ahí la posible conexión con la campaña contra Rita) y residente en la ciudad, aunque no ha trascendido la filiación política del investigado (parece ser, en cualquier caso, que al menos tiene algún amigo de izquierdas). Se espera contar con el apoyo del CSIC, la UCO, la UPR, los GEO y hasta de la Interpol, si fuera necesario, para llegar al fondo de esta trama. Quedamos expectantes.

A todo esto, Ruz ha seguido sin dar su refrendo a todas estas suposiciones, conjeturas, hipótesis y cábalas, por mucho que les pese a los/as/es/xx chismosos/as/es/xx. Y hace bien, porque ni antes interesaban sus intimidades a la mayoría de la ciudadanía ni lo hacen ahora. Lo que le interesa al ciudadano es que su alcalde sea una buena persona y un buen gobernante (si además es simpático, mejor), y que saque adelante proyectos y actuaciones para mejorar la vida de sus gobernados, sean cuales sean sus preferencias afectivo-sexuales, religiosas o deportivas, siempre que no interfieran en la gestión.

Todo eso está muy bien, pero seguro que aún habrá más de uno y de una que seguirá dándole vueltas al asunto y preguntándose si Aurora sabía lo suyo. Hay gente pa tó. Feliz verano y cuidado con la solanera, que todavía no han puesto toldos en las calles.