Los que éramos normales somos ahora raritos

Jóvenes con moviles. / JOAN CORTADELLAS

Parece mentira pero ya llevamos un cuarto del siglo XXI y cada vez nos sentimos más perplejos. Por lo menos yo. Antes del año 2000, cuando parecía que el Mundo se iba a colapsar con el cambio de milenio, tenía muchas más convicciones y bastantes más firmes que las de ahora. En realidad hoy mis esquemas mentales están en crisis, como si la realidad me hubiera hecho desaprender toda una vida de conocimientos duramente adquiridos. Estoy por quemar en la chimenea toda mi biblioteca posterior a los años 50, me daría para pasar un invierno muy calentito.

Me encuentro más cómodo en el siglo XIX y principios del XX con Galdós, la Pardo Bazán, Eça de Queiroz, Kipling, Verne o Dickens. La sociedad era durísima entonces: los trabajadores, incluso los niños, eran explotados inmisericordemente, la contaminación y algunas enfermedades mataban en masa a las gentes y la hipocresía y el fariseísmo eran la norma en la burguesía. Así y todo se advierte en la literatura una esperanza en la ciencia, una creencia en que todo iba a evolucionar a mejor, por mucho que se dieran pasos atrás y de continuo. Esperanza, sí, esa puta que va vestida de verde, como en la canción de «Makinavaja».

Este XXI se me está resistiendo. De hecho algunas veces tengo la sensación de no saber quién soy, más allá de lo que veo en el espejo: un varón blanco y europeo, heterosexual, de edad provecta e ideas más progresistas que conservadoras. Si bien lo analizamos, incluso en mi propia definición empiezo a encontrarme con problemas insalvables y en una minoría francamente desesperante.

Veamos. Lo de definirse como varón está en crisis, y no digo que no respete todas las definiciones no binarias del ser humano, pero tengo la desgracia, sin duda, de tener una convicción berroqueña de que pertenezco a un sexo nada más y probablemente uno de los más antipáticos del mercado. ¿Soy blanco? Depende de con quién me comparen, pero en los USA quizá sea de una raza diferente. Lo de heterosexual abre una serie de interrogantes, pero francamente no estoy a mis años para experimentos y en cuanto a la edad, entro en un momento de mi vida bastante poco interesante, qué le vamos a hacer. De las ideas, con decirles que jamás pensé que fuera a retornar el fascismo a nuestras calles, queda claro que estoy fuera del cosmos. ¿Y Europa? Santo cielo, si en el propio Parlamento hay ya más antieuropeos que europeístas.

Yo sí que soy una minoría perseguida, y, a no mucho tardar, deberíamos agruparnos los pocos que quedamos y celebrar el día del orgullo raruno. No comparo, no se me ofendan que hay mucho ofendidito. Hasta no hace mucho, y desde luego hoy día en partes incivilizadas del orbe, que son una enorme mayoría, ser homosexual por ejemplo supone peligro de vida o de cárcel, y jamás mi situación llegará a tanto. Tampoco me dará tiempo a verlo. El Orgullo tiene sentido como conmemoración reivindicativa de la elección sexual, el género, la raza, el color de piel o lo que sea, pero ciertos tipos que hasta ahora dábamos por sentado que estábamos en la norma, de repente nos vemos en el margen. Joroba, por no decir que escuece como un demonio.

Y si ya vamos al terreno de las ideas o de la tecnología, no les quiero ni contar. Siempre creí que la globalización y las redes iban a ser un gran salto adelante. Nunca sospeché que, al igual que la dinamita, pueden utilizarse para remover una piedra de un camino o para acabar con una multitud. La ciencia no es ni buena ni mala, es la herramienta que apliques: bomba atómica o central productora de electricidad.

Siempre he sido un descreído, pero con principios. Ahora me sorprende haberme convertido en un posibilista que se conforma con sobrevivir un día más, como si fuese un soldado en el desembarco de Normandía. No es que no tenga fe en el futuro, es que me da más miedo que un nublado. Estaba por recitar con Manrique ese cualquier tiempo pasado fue mejor, pero me niego a ser abuelo Cebolleta y paso de conjugar el pretérito pluscuamperfecto. De hecho no tengo ni idea de cómo se hace.

Esto no estaba en mi libro de historia del futuro y ni siquiera en mis pesadillas más apocalípticas. Los zombis son aterradores, pero la normalidad actual también. Que demos por sentado que las redes nos pueden destrozar en segundos y no pase nada o que los camisas azules, pardas o negras cabalguen en nuestras avenidas brazo en alto y lo hayamos normalizado y hasta blanqueado… Los descerebrados dan miedo pero los conscientemente esclavos del neoliberalismo -¡viva el mal, viva el capital!- son espeluznantes.

Si fuera Discépolo escribiría un tango al siglo XXI que se presenta más problemático y febril que el XX. O es que a lo otro ya nos habíamos acostumbrado, que todo puede ser. n