Al alcalde también le sobra el Síndic

Teníamos por cierto en Benejúzar que a su alcalde, Vicente Cases Sanz, del Partido Popular, le sobra la oposición. De hecho, a mi grupo municipal, el de Ciudadanos, con dos concejales, no ha dudado desde que cogió la vara en menospreciarlo constantemente intentando arrinconarlo. Ya les digo que esa actitud no es un problema, y de hecho en el debe del propio alcalde está ya su conocido comportamiento hacia mí, tan machirulo él, llamándome “reina de la fiesta” o diciéndome que “no sirvo para nada” o que mi turno de palabra en los plenos municipales “terminan cuando él me los quita”, entre otras lindezas, simplemente por cumplir mi labor de oposición como concejala de mi ayuntamiento, por mí y por todos mis vecinos, no lo olviden.

A otros concejales, los del PSOE, cuando Cases vio que en la oposición le iban igualmente a sobrar, para que no entorpecieran su labor de primer edil simplemente se los compró. Con dinero. Dinero de todos los benejucenses, claro, que no de su bolsillo. Concretamente por algo más de treinta mil euros al año, que es el sueldo que le puso a su adlátere Antonio Miguel López Arenas, portavoz socialista con sueldo, despacho y privilegios que no tienen, curiosamente, concejales del PP con labores y responsabilidades de gobierno en Benejúzar de las que aquel, al menos oficialmente, carece.

Pero ahora resulta que al Alcalde de Benejúzar también le sobra, nada menos, que el Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana. Él y toda la institución que dirige. Porque le molesta que le diga que vulnera mis derechos como concejala, que son los de todos mis vecinos, a acceder a la información municipal y porque no colabora con la Sindicatura respondiendo a si va a aceptar las recomendaciones que se le hicieron para un mejor funcionamiento del Ayuntamiento a su cargo. Y así se lo ha hecho saber incluso por escrito recientemente, llegándole a manifestar que el Defensor del Pueblo autonómico tiene, ojo, “el exorbitante privilegio, impropio de un estado de Derecho, de que sus resoluciones no sean susceptibles de recurso alguno”.

Seguramente recuerdan ustedes que este alcalde ya tuvo su polémica cuando fue denunciado hace unos años por el Colegio de Abogados de Orihuela por supuesto intrusismo profesional al publicitarse como abogado sin serlo. De hecho, y como se publicó entonces, reconoció no haber nunca ejercido como abogado, aunque sí fue presentado como tal en una campaña electoral por el entonces alcalde popular Antonio Bernabé, que llegó a pedir disculpas por ello. Lo que resulta a todas luces obvio ahora es que Cases, efectivamente, nunca ha sido un buen jurista, si es que llegó a estudiar y/o terminar Derecho, cosa que ignoro, porque de serlo, aun mediocre, sabría perfectamente que el Síndico de Agravios no es que tenga un “privilegio exorbitante” al no haber recurso posible frente a sus resoluciones. Es que el Síndico no emite resoluciones. No desde luego resoluciones administrativas que vinculen a los administrados, particulares o no, afectando a sus derechos e intereses, y por ello no es que no admitan recurso, sino que sus “recomendaciones” o “sugerencias”, simplemente, deben ser respondidas, porque así lo establece la ley al señalar el deber de colaboración de las Administraciones Públicas, como lo es el Ayuntamiento de Benejúzar, en los expedientes de investigación de quejas presentadas por un ciudadano, o en mi caso, como concejala de mi municipio.

Cualquier estudiante de primeros cursos de Derecho les explicaría lo anterior sin mucha dificultad, pero el Alcalde de Benejúzar, no contento con saltarse a la torera los derechos de los concejales de la oposición, encima tiene el cuajo de demostrar torpe y abiertamente su ignorancia dirigiéndose al Síndico de Agravios diciendo que ha cumplido respetando mi derecho a la información municipal porque la reclamada en su día se me dio, sí, aunque con un retraso de meses y solo después, precisamente, de presentar mi queja al Síndic y que este abriera expediente comunicándoselo al Ayuntamiento. Y se queja de no poder recurrir. En fin…

Que igual que tuvo que reconocer ya en su día no ser abogado, ahora lo ha demostrado, vamos… Y miren qué tiempo ha tenido para aprender algo.

Pues el caso es que, al escribir estas líneas, el Síndic de Agravios se ha tomado la molestia de contestar a un alcalde impertinente (esto lo digo yo, no el Síndic, obviamente) diciéndole que se ratifica íntegramente en todo lo expuesto, negro sobre blanco, en el expediente de mi queja: que se incumplió la norma, que se vulneró mi derecho, y que las cosas hay que hacerlas de otro modo, Sr. Cases. Ah, y que tiene Ud. que contestar a las recomendaciones que se le hagan, porque si no se publicará, para conocimiento de la ciudadanía en general, que su Ayuntamiento no actúa como debe. Para su vergüenza, Sr. Cases. Y la nuestra, desgraciadamente, por tenerlo a Ud. como alcalde.

Puede que sus pasiones, como tiene puesto en algún perfil de redes sociales, sean la política y el derecho. Pero empiece a ponerle algo de conocimiento además de pasión, alcalde. A ambas cosas.