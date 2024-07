Por dignidad

Imagen de archivo de un hospital / SEFH

Un escritor tan famoso como afectado lo clamaba a los cuatro vientos: «la tormenta no sabe que mata; el hombre sí es consciente de que muere». Es nuestra grandeza, que nos distingue de los robots, nos hace sentir por encima de la inteligencia artificial, y mantiene la cabeza erguida cuando el sistema nos machaca. Todos los sistemas: el judicial, el administrativo, también el sanitario, completamente colapsado.

Somos guiñapos, meros números de Sip. Para las Urgencias y las operaciones a vida o muerte, sin duda que la sanidad pública todavía tiene los mejores recursos. Para matarnos lentamente agotándonos la paciencia, también forman el mejor equipo.

El sistema sanitario ha hecho aguas porque los profesionales humanistas no pueden desempeñar su trabajo. Media mitad de cada consulta debe emplearse en la escucha del paciente, que tiene problemas que nunca deben ser tildados de menores. El colapso del sistema impide esos tiempos necesarios para que el médico deje de estar atento a la pantalla de su equipo y dirija su mirada por unos instantes a los ojos del enfermo. El paciente necesita como el aire que respira esa mirada, esa escucha, ese aliento.

En este tiempo de descuento en el que sobrevivo se me va negando, de especialidad en especialidad, este paliativo que es la palabra. No tengo la suerte de acceder a esas clínicas privadas de cuyo nombre no quiero acordarme, donde acuden familias de rancio abolengo, incluida la de nuestro jefe del Estado.

De todas mis citas pendientes anhelo la de un sabio, un médico de los de antes, el neurólogo Carlos Estefanía Martín. Su administrativo me aclara que la demora actual es de 16 meses. Me recibirá, si todo va bien, a finales de 2025. Puesto que no sé si viviré para entonces, le envío un cordial abrazo. Él sí sabe mucho de vivir con dignidad.