Jornada laboral: Ayuso vs. Feijóo

Sara Fernández

También en economía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, parece pretender marcar el paso al líder del PP. Al menos hasta ahora, Alberto Núñez Feijóo ha evitado entrar a fondo en la pugna entre Gobierno y empresarios por la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales que forma parte del pacto de legislatura entre PSOE y Sumar. Díaz Ayuso, sin embargo, ha visto el hueco y ha entrado a saco, acusando al Gobierno de practicar «un activismo de salón que quiere machacar a los héroes de nuestra economía, que son los empresarios», y mucho más.

El discurso oficial del PP nacional, el que preside Núñez Feijóo, se compone de un «la reducción de la jornada laboral persigue un objetivo encomiable» (en expresión del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado), pero «cualquier decisión tiene que venir precedido de un acuerdo con patronal y sindicatos». Confrontación cero. El del PP de Madrid es cañero y tal vez por eso el discurso de Ayuso consiguió poner en pie a los empresarios que habían acudido a la asamblea general de Cepyme el pasado miércoles para leer un manifiesto de hartazgo contra «la injerencia», «el hostigamiento» y el «intervencionismo» del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ni el tono de Ayuso es el mismo que el de Núñez Feijóo. Ni el del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, es el mismo que el del presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Con una evidente incomodidad que se apreciaba en su lenguaje corporal, Garamendi acudió al acto de clausura de la asamblea de Cepyme para pedir «moderación» y «negociar, negociar y negociar», donde antes un entusiasta auditorio había vitoreado el «basta ya» lanzado por Cuerva, primero, y por Ayuso, después.

Ni la responsabilidad del jefe de la oposición, Núñez Feijóo, es la misma que la de Ayuso. Ni el papel de Garamendi en el diálogo social es el mismo que el de Cuerva. Cepyme se puede permitir exabruptos, pues su alcance siempre será limitado si no son acogidos por CEOE, que es quien lleva la voz cantante. Y el paralelismo brota como algo inevitable: Cuerva vs Garamendi, Ayuso vs Feijóo.