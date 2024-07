Proyecto Víbora II. Bitácora

Proyecto Víbora, en 2014 / Joan Pamies

En agosto de 1991 se llevó a cabo en Elche el denominado Proyecto Víbora, o pinturas murales sobre el lecho de cemento del río Vinalopó a su paso por la ciudad. En agosto de 2014 se desarrolló el Proyecto Víbora II. En agosto de 2024 se quería realizar el Proyecto Víbora III.

Amparadas en las nuevas tecnologías, algunas voces ecologistas hacían notar su poco aprecio por las representaciones artísticas en el río. Unas veces por la toxicidad de las pinturas y otras por las ideas de naturalizar el cauce del rio. Los artistas Víbora siempre hemos manifestado nuestra solidaridad con la defensa del medio ambiente, utilizando pinturas apropiadas en nuestras intervenciones y estando abiertos a todos los cambios posibles. La naturaleza es lo primero.

El día 1 de febrero de 2020, en la sede del Centro Hernandiano (Asociación de Bellas Artes entonces), calle Sor Josefa Alcorta, convocamos una charla sobre los preparativos del Proyecto Víbora III con representantes de los colectivos ecologistas, de los artistas participantes, fabricantes de pintura y expertos en medio ambiente. Por primera vez un catedrático de Ciencias Ambientales de la UMH (Universidad Miguel Hernández), José Navarro, nos contaba que la pintura, por muchos elementos que se le quitara, nunca estaría exenta del todo de toxicidades. Y nos creía lo suficientemente inteligentes, a los artistas, para desistir de pintar más en el lecho del río y trasladar nuestras intervenciones a otros lugares. Dejando de lado el poder simbólico del lugar como espacio artístico. Demoledor.

Después de los aplausos, cuando ya se estaba levantando la sesión, un recuerdo vino a mi cabeza como un rayo: la intervención en Ricote (Murcia), en 1992, del Peñón de La Mazarrón con simple blanco de España (carbonato cálcico). Mirando fijamente a los ojos del catedrático le increpo: ¿y si pintáramos sólo con blanco de España? El profesor quedó totalmente tocado con la pregunta y a duras penas pudo contestar en automático: «si sólo vais a utilizar carbonato cálcico no habría nada que alegar». ¡Estupendo! Después de la reunión, algunos artistas nos fuimos de calamares y comenzamos a pensar posibilidades. Era maravilloso ser artista y activista medioambiental.

El 7 de marzo de 2023 se convocaba en el Centro Social del Raval una nueva reunión de todos los implicados Víbora. La intención era consensuar la colaboración de artistas, químicos, ecólogos, etcétera, con el tercer Proyecto Víbora; presentarlo a la Alcaldía y solicitar los permisos oportunos a la Comunidad Hidrográfica del Júcar, en Valencia. El metamensaje era que le íbamos a dar una buena lavada al cemento del río, manteniendo las pinturas de la anterior Víbora, y con simple blanco de España pintaríamos las nuevas representaciones. Un trabajo bastante efímero porque en un par de semanas quedaría todo conforme estaba. Así de enclenque es el blanco de España.

El fabricante de pinturas Pepe Agulló (El Peix) daba a los concurrentes una charla didáctica sobre los productos a emplear en esta ocasión: blanco de España (carbonato cálcico) y negro óxido de hierro, totalmente inofensivos para el medio ambiente. Fue una lástima que las voces más autorizadas no acudieran a la reunión y allí nos empantanamos otra vez. Una asistenta del público, que parecía bien documentada y admiraba nuestra honradez, nos indicaba que en el MUPE (Museo Paleontológico de Elche) trabajaban los geólogos especialistas en suelo más destacados del país. Que bastaría una simple firma suya para dejarlo todo zanjado ante cualquier interesado. Nuevos ánimos.

Poyecto Víbora en el valle trenzado / Antonio Amorós

Se concluía la sesión en que El Peix pediría a sus proveedores las fichas de seguridad de los productos que íbamos a emplear y esta documentación se la llevaríamos a los geólogos del MUPE…Ellos nos avalarían los materiales a utilizar…y ¡por fin! nos tomaríamos esas cervezas de paz con los amigos ecologistas.

Varios meses después de haber entregado las fichas técnicas en el MUPE, nos responden que no se podían pronunciar porque no sabían exactamente qué ocurriría al mezclarse el blanco de España y el agua del río. ¡Dios mío! ¡Volvíamos a estar atascados!

Así las cosas, indago el número de teléfono del profesor José Navarro de la UMH y le cuento la situación. Su respuesta fue para invitarlo a calamares: «bueno, he pensado que peor que está el río ahora no lo vais a dejar; así es que hagamos algo hermoso e interesante». ¡Bravo! Inmediatamente convenimos una reunión en el Centro Social del Raval para concienciar a todas las partes. Incluso cuento con él para entrevistarnos con el alcalde, Pablo Ruz, tan pronto tuviésemos cita.

Os coloco aquí la petición tramitada el 17 de abril de 2024 a Alcaldía: «Asunto: En conversación informal con el señor alcalde, Pablo Ruz, en la inauguración de una exposición, me indicó que pidiera cita al responsable de Gabinete de Alcaldía, señor Óscar López, para concertar una reunión y planificar la organización del Proyecto Víbora III, o pinturas sobre el lecho del río Vinalopó, que vamos a llevar a cabo este verano.

Siguiendo las instrucciones del Alcalde, solicité en Conserjería hablar con el señor Óscar López. No estaba. Escribieron mi nombre y teléfono en un papel…y quedamos en que al mediodía el señor Óscar me llamaría a casa para darme la cita. Después de una semana de espera, ayer, 16 de abril, pasé por Consejería para contar lo sucedido. Amablemente me aconsejaron que hiciese este escrito. «Solicito: Reunión con el señor alcalde para concretar la realización del Proyecto Víbora III en agosto de 2024».

La fecha para la reunión en el Centro Social del Raval se nos concede para el 13 de mayo, pensando en que para ese día ya habrían contestado de Alcaldía y tendríamos noticias para compartir con todos los presentes.

Llegó el día 13 de mayo y el gozo en un pozo: el profesor de la Miguel Hernández enviaba un WhatsApp horas antes de la reunión lamentando no poder asistir, la reunión con el alcalde todavía no se había mantenido y los interesados en naturalizar el río tampoco aparecían. Volvíamos a estar como antes. Se levantó la sesión con dos tareas definitivas: que el profesor de la UMH nos firmase un aval de la no toxicidad de los productos que íbamos a emplear y hacer una nueva petición a Alcaldía para hablar con Pablo Ruz. ¿Quién dijo que los artistas no tenemos paciencia?

Nuevo correo a Alcaldía de 15 de mayo de 2024: «El 17 de abril de 2024 escribí a Alcaldía un correo solicitando fecha y hora para una reunión con el alcalde Pablo Ruz, con el fin de manifestarle la intención de los artistas de volver a pintar el cauce del río Vinalopó a su paso por Elche, o Proyecto Víbora III, en las primeras semanas del mes de agosto de 2024. Diez años después del anterior Proyecto Víbora II con el que trabajamos juntos.

En reunión mantenida estas semanas atrás con Irene, concejala de Cultura del Ayuntamiento, para hablar del MACE (Museo de Arte Contemporáneo de Elche) le pedimos por favor que transmitiera a Pablo nuestras prisas con el Proyecto Víbora III, pues agosto está a la vuelta de la esquina.

El 13 de mayo de 2024, los artistas Víbora y otros colaboradores tuvimos una reunión en el Centro Cultural del Raval para conocer el estado de la cuestión. Sobre todo haber presentado el proyecto y documentación técnica a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que siempre ha partido de Alcaldía. Sin el permiso de la Confederación no podemos seguir soñando.

Después de muchas reuniones con los químicos, biólogos, geólogos, etcétera, disponemos de las fichas técnicas de los materiales a emplear que garantizan una actuación sostenible con el medio ambiente. Hay una enorme ilusión de figurar en los papeles como artistas ejemplarizantes con la naturaleza.

En la reunión del 13 de mayo se quedó en volver a pedir hora para hablar con el Alcalde y esperar una semana más. Hoy estamos a 15 de mayo de 2024. Gracias por su atención. Juan Llorens Alonso, pintor».

Mientras tanto, la vida sigue su curso: el 30 de mayo me operaban del hombro derecho en el Hospital General de Elche. Todavía duermo con cabestrillo y por lo visto los huesos tardan unas seis semanas en soldar. Tengo sesiones de rehabilitación hasta el 26 de agosto.

Visto que el diablo está entre nosotros, todo apunta a que podamos considerar el Proyecto Víbora III en proceso y a la espera de verlo terminado en el mes de agosto del año que viene. ¡Ánimo! Continuará…