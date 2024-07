Carlos Miralles, en el autocine que abrió en 1979 y que hoy es el más antiguo de España. / INFORMACIÓN

Los encuentros se sucedieron desde primeros de los noventa. Primero en los septiembres de Donostia. Después en los octubres de la Seminci. A partir de 1998 en las 27 ediciones que ha celebrado hasta la fecha el Festival de Málaga. Escuchar un valenciano tan limpio en aquellas tierras no era algo común, máxime pronunciado por un residente en tierras alicantinas.

Era Carles Miralles Pastor, el propietario del Autocine Drive In de Dénia, el primer cine de España que abrió tras el confinamiento por la covid, y con qué orgullo lo contaba. Un cinéfilo de los pies a la cabeza. Incansable viajero junto a su compañera. Fueron ellos quienes rompieron el hielo y se dirigieron a mí las primeras veces. Se alegraban de que algún alicantino explorase esos territorios festivaleros cuando nadie lo hacía, y las ciudades de la luz no eran ni siquiera una entelequia. Entonces la Comunitat todavía estaba gobernada por un gobierno socialista en solitario. Todo esto ocurrió antes de Zaplana y de Camps, y Carles Miralles y un servidor ya andábamos con la mochila a cuestas.

A primeros de marzo charlamos a las puertas de los cines Albéniz de Málaga, como cada año. El pasado mes de mayo formé parte del jurado de la crítica del Festival de Alicante, junto a Gonzalo Eulogio y Augusto González, y decidimos premiar L´àvia i el foraster, cuyo director era su queridísimo hijo Sergi. Entonces le escribí preguntándole si podría venir a la gala de clausura.

Carles me contestó desde el Festival de Cannes. Me dijo que regresaría a tiempo para estar el 25 de mayo a tiempo. Efectivamente, nos saludamos en el Principal, pero como no soy amigo de cócteles, hice mutis por el foro sin despedirme de nadie. Su prematura desaparición me ha dejado en shock. Teníamos muchas conversaciones cinéfilas pendientes sobre los avatares del cine en la provincia de Alicante.