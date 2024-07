Miguel Iborra, cuando veinte años son una vida

El exalcalde de Aspe Miguel Iborra. / ASPE TELEVISIÓN

Los veranos nunca han sido buenos para la agricultura de la provincia. Aprieta el calor, aumenta la evaporación y, encima, en Alicante carecemos, porque nos la niegan, del agua que garantice nuestro futuro. Y digo esto hoy, 10 de julio de 2024, porque la fecha coincide en el calendario con el vigésimo aniversario de la muerte de Miguel Iborra, al que una trágica insuficiencia respiratoria se llevó pronto, demasiado pronto, en pleno verano de 2004. Con tan solo 47 años y una vida por delante dedicada a tres de sus pasiones: su familia, Aspe y la lucha por lograr agua de calidad para esa parte de la provincia donde llueve poco, y el oro líquido se extrae a una profundidad insostenible. Por ello Miguel, socialista de los buenos, fue uno de los artífices de la creación de la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó-Marina Baixa (a la que algunos interesados quieren desconectar), cuyo objetivo era lograr el suministro hídrico para garantizar el futuro de la provincia y de cerca de un millón de alicantinos.

Desgraciadamente y como si de una maldición se tratara, justo un año después de su muerte, en julio de 2005, el Gobierno que presidía entonces su partido cambio la toma del agua del trasvase llevándola de Cortes de Pallás a Cullera, dando paso así a 20 años de sinsabores y pocas soluciones viables. La aportación y el trabajo por el agua de Aspe le convirtió en un interlocutor clave de regantes y usuarios con el Gobierno del PSOE. Es más, estoy convencido de que si Miguel no nos hubiera dejado ese fatídico 10 de julio de 2004, nadie se hubiera atrevido a cambiar la toma del agua y, en definitiva, el proyecto. Tristemente, sin embargo, así fue. Socialista de los pies a la cabeza coincidió, no obstante, desde el primer minuto, con José Ramón García Antón, conseller popular de la Generalitat y otro hombre que llevaba la provincia en la cabeza. Decía que los veranos no son buenos para el agua en la provincia. Un julio de 2004 nos dejó Miguel Iborra y un agosto, cinco años después, se nos iba José Ramón. Miguel y José Ramón dejaban huérfanos al equipo de gobierno de la Junta, entonces formado por Andrés Martínez, Luis Alted, Francisco Santiago y, entre otros, el que firma este pequeño homenaje. Miguel Iborra nació en Sax pero trabajó y vivió en Aspe desde 1977 junto a María. Allí nacieron sus hijos: Germán, Inés y Juan. Aspe fue su vida. Primero de maestro y luego como gestor de los intereses generales de los aspenses desde el Ayuntamiento. Transformó Aspe en una ciudad moderna, funcional y práctica entre 1999 y 2004, los años en los que con diálogo, don de gentes y firmeza presidió este Ayuntamiento del Medio Vinalopó. El inolvidable Gardel nos recordaba en su inolvidable volver que 20 años no es nada. Hoy, al glosar la figura de Miguel me atrevo a corregir a Don Carlos. En el caso de Miguel, veinte años son demasiados, toda una vida, la que hombres como Miguel Iborra García, José Ramón García Antón o Luis Alted se dejaron por lograr que la provincia de Alicante recibiera agua de calidad y a buen precio. Por ello, seguimos en la batalla.