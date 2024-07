"La destrucció de l’amistat", un artículo de Carles Cortés / INFORMACIÓN

Heu sentit alguna vegada com aquella amistat que percebíeu, amb afecte inclòs, desapareix en pocs minuts? Pensàveu que aquella persona que havíeu conegut era la còmplice de la vostra nova quotidianitat, la que havia aparegut en un moment just de la vostra vida per quedar-se i, de sobte, observes que estàveu parlant un llenguatge diferent, ple de falsedats i mentides? Perquè en una amistat, ja en l’edat adulta, esperes confiança plena per a obrir-te en canal, un punt de suport al teu dia a dia. Són les sorpreses que et dona la vida, que et fa sorprendre quan una persona afí apareix, però que el dia a dia se l’emporta igual que ha vingut. Potser et sents traït, encara que, a diferència de l’adolescència, saps que això pot passar. I arribes a la conclusió que les persones adultes ja no canvien, sinó que fingeixen o simplement s’han aprofitat de la teua bona fe i dels teus bons desitjos. És ací on naix la percepció de la solitud, d’aquell moment en el qual has d’arreplegar les ales per continuar volant sense sentir-te especialment afectat. Això sí, has perdut un company o companya de vol que semblava que volia acompanyar-te pel camí de la teua vida.

De segur que, si ja teniu una edat, ja heu passat per situacions similars. Però una vegada i una altra ens apareixen sorpreses d’aquesta índole. Tot això perquè tenim tendència a mitificar l’amistat. Es tracta d’una necessitat humana per connectar amb els altres i sentir el seu suport per a millorar la nostra qualitat de vida. L’amistat proporciona una connexió emocional i social que és fonamental per al nostre benestar. Les amistats profundes i autèntiques poden proporcionar un sentit de pertinença i acceptació. Hi ha moments en la vida en els quals els amics poden oferir suport emocional en moments de necessitat, tant en temps bons com roïns, que permeten compartir experiències i valors. Es pot compartir amb un amic que es considera afí un seguit de reflexions crítiques sobre el nostre entorn, tot enriquint el nostre punt de vista i oferint projectes de futur. Et sinceres perquè confies en aquella persona sense més, sense esperar res a canvi. Per això, si observes que en un moment determinat parla un altre llenguatge, se suma a la visió majoritària dels altres per no sentir-se exclòs, et dol en l’ànima i dius allò de: «no m’ha entés el que jo li deia, s’ha deixat emportar pels altres».

Quan érem xiquets, el conflicte es resolia amb un «no te ajunto» i ja estava. Tancàvem la porta de la coneixença i repreníem el nostre camí, amb una mica de dolor, però amb la seguretat que n’hi havia d’altres per a retrobar una amistat vertadera. Quan som grans, la sorpresa davant de les accions contradictòries de qui rebia el teu afecte provoca una sensació estranya, de tranquil·litat i d’assumpció que els advertiments que els altres et feien com «ja t’ho deia jo, que no te’n refiares» eren certs. Amb el temps i l’experiència, els dols per un amic perdut se suporten millor però són alhora profunds. El sociòleg argentí Alberto Morlachetti, conegut per ser un impulsor d’allò que s’anomenava la «utopia per un món just», a partir de la seua experiència en xiquets i xiquetes fora del sistema, deia: «la desilusión y el dolor que provoca una traición pueden llevar a cuestionar no solo la amistad perdida, sino también la capacidad de confiar nuevamente en otros». Em sembla clau aquesta cita per a entendre el sentiment de desencís que provoca el descobriment de les mentides en les quals es basava una amistat que es considerava emocionant, enriquidora i sincera. Amb tot, no estic d’acord amb el final; potser en l’època de la joventut sí que incrementa la desconfiança en l’establiment de noves amistats. El món està ple de persones honestes que poden quadrar amb cada perfil de nosaltres, individus que, de manera discreta però sobretot real, estan més prop del que pensem. I en situacions crítiques o difícils els podem esbrinar, observar com, malgrat tot, estan al nostre costat. Per aquestes persones reals, perquè els sentiments no enganyen, perquè continuen formant part de la nostra vida. Allunyar qui no és sincer i que postureja el seu dia a dia no és fàcil, però possible si comences a tenir una edat per a entendre que l’ésser humà viu de vegades víctima de les seues pròpies mentides.