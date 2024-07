João Félix debería jugar en el Hércules

João Félix remata a placer sin consecuencias durante el partido de Liga. / JORDI COTRINA

El viernes pasado, tras la agónica victoria de España contra Alemania, Portugal se enfrentó a Francia. El partido acabó empatado, y hubo que llegar a los penaltis. Todos los jugadores metieron gol, excepto João Félix, que salió de suplente al final de la prórroga, y los lusos quedaron eliminados de la Eurocopa. ¿Hay que crucificar al jugador por tirar el balón al palo? Obviamente no, un penalti lo puede fallar cualquiera. El mismo Cristiano falló contra Eslovenia, e incluso Messi el otro día en la Copa de América. La diferencia es que ellos tienen un currículum auténticamente espectacular, y, en su caso, es una manchita de nada. Pero, si no eres una gran estrella...... es un manchón.

¿Cambiaría mi opinión sobre João si el penalti hubiera entrado por la escuadra y le hubiera dado la victoria a Portugal? Mirad lo que os digo: ni aunque hubiera metido un hat trick dejaría de pensar que es un bluff, ya que lleva muchísimos años sin hacer nada relevante. En su selección todos los delanteros le pasan por delante, y ni Cholo, Lampard, y Xavi le dieron jamás la titularidad. Como aquella grandiosa canción de Joaquín Sabina y Fito Páez : «llueve sobre mojado». Hay mucho «blablablablablabla», pero al final «cada cual por su lado». Ningún entrenador le quiere y le dicen: «colorín colorado, este cuento se ha terminado». Si no conoces la canción, amigo lector, ya estás tardando en escucharla.

No debemos ensañarnos con él por fallar un penalti, porque ya lleva triturándose él solo durante años. Tiene detalles aislados ocasionalmente, pero es como una bailarina rodeada de atletas, a quién le falta intensidad y regularidad, que nunca ayuda en defensa (Cucurella no es, desde luego), y sobra......en todos los equipos donde está. La Eurocopa ha confirmado lo que todos sabíamos. Tiene un minúsculo club de defensores, que dicen que la culpa es del sistema de juego, de los distintos entrenadores.....Vamoraver (soy alicantino, y a mucha honra), si eres un megacrack, mejoras sustancialmente la situación de tu equipo. Pero, si eres un jugadorcillo, si tu conjunto no ganaba sin ti, y contigo tampoco, simplemente, no eres especial.

Entonces, tú dirás: ¿por qué hay tanto revuelo con este jugador? Hagamos memoria. En el 2019 hizo una gran temporada con el Benfica, y el Atlético de Madrid, que estaba necesitado de ilusión, cometió el error garrafal de fichar al «menino de oro», con 19 años, por 127,2 millones de euros, siendo el fichaje más caro de su historia, pensando que sería el nuevo Paulo Futre. Recordemos que su representante siempre fue Jorge Mendes, que es probablemente el agente más importante del mundo, y ha hecho con él una gran operación de marketing. Pensad en el chiste del caballo. Te venden a este jugador como si fuera ese caballo que cocina, plancha, lava el coche, y cuando llegas a tu casa emocionado tras su compra, descubres que únicamente relincha en el establo. Es como si vas por la calle, encuentras un billete de 50 eurillos, te encandilas con tu buena suerte, y, de repente, descubres que es falso. João es una falsa estrella que se cree un gran jugador. Amigo portugués: dime de qué presumes, y te diré de qué careces.

Es obvio que el Atlético de Madrid tiene que encontrarle un destino. Enrique Cerezo, por si acaso estás leyendo INFORMACIÓN en una terraza de Altea, me voy a tomar la libertad de hacerte una sugerencia. El luso lo que necesita es jugar habitualmente y confianza. Y para ello debe de ir a un club más modesto que el Atlético, Chelsea, o Barça. Yo te propongo que nos lo cedas al Hércules durante 1 año. Jugaría todos los domingos, se hincharía a meter goles, y se revalorizaría un montón. Y como gracias a él subiríamos a Segunda División, pues el año que viene nos lo prestas de nuevo, y ya verás como te lo quitan de las manos los grandes clubs europeos.

Y respecto a ti, João, no pienses que sería un paso atrás en tu carrera. Somos un club histórico, en una división incorrecta, y gracias a nosotros recuperarías la ilusión por el fútbol. Además, vivirías en la millor terreta del món, comerías los mejores arroces del mundo mundial y volverías a sentirte futbolista. ¿Ganarías menos pastuki? Obviamente. Pero serías feliz, tendrías menos presión, y con la cuenta corriente que tienes, dos millones menos no te van a afectar. Piénsalo, majete. No todo es el dinero.