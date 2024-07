¿Qué hacer con las palmeras?

Un palmerero este pasado lunes en la Glorieta de Elche / Áxel Álvarez

No puede decirse que el palmeral disfrute de uno de sus mejores momentos. Con problemas crónicos sin resolver, y padeciendo el desinterés en la puesta en marcha de la nueva Ley, tiene ahora, desde que llegó a la alcaldía Pablo Ruz, el problema de que quieren eliminar una de sus medidas de protección: las zonas de amortiguamiento.

Y, por si faltara algo, y mientras se procedía a un arranque total de palmeras en la calle Pedro Juan Perpiñán, incluyendo una tala de muchos de sus ejemplares, ha acontecido la caída de una palmera en plena Glorieta, lo que ha llevado al equipo de gobierno a talar varias de las ubicadas en tan céntrico lugar. Al mismo tiempo se han anunciado posibles actuaciones similares en otros espacios urbanos.

Todo ello ha creado una situación preocupante: ¿Cuál es el futuro de las palmeras en parques y vías públicas de Elx?. ¿Son todas un peligro?. ¿Hay alternativa a estas talas, o trasplantes de muy dudosa viabilidad en muchos casos?. La presencia de la motosierra se ha vuelto demasiado frecuente.

Es cierto que es un tema complejo y que ni siquiera entre expertos o profesionales hay una respuesta idéntica. Pero como ciudadanos de este municipio podemos, y debemos, opinar sobre algo que es tan nuestro y que constituye una seña de identidad ilicitana, y que está siendo motivo de preocupación para muchos.

Recordar algo obvio: la palmera es un elemento vivo. Tiene su ciclo de vida, como todo elemento vegetal. De su mantenimiento y estructura dependerá su futuro. Así ha sido siempre y será. Ni es la primera palmera que se cae ni será la última. Y Elx y su palmeral llevan conviviendo juntos toda la vida. Lo que sí debe provocar lo que ha pasado es mejorar el tratamiento a las palmeras: el riego debe ser el suficiente, ni excederse ni faltarle; las podas deben hacerse mejor y más frecuentemente en entornos urbanos; los alcorques no pueden hacerse asfixiando los troncos y las raíces de la misma (cosa que se sigue haciendo); las revisiones, a efectos de plagas, enfermedades, debilidades, etc. deben mejorarse y, ante cualquier duda, sustituirse el ejemplar con otro que esté sano, etc. Son algunas de las cuestiones de toda la vida, solo hace falta más personal y dedicación, cosa que le viene faltando al palmeral desde hace años.

Por problemas puntuales en algunas palmeras, que los hay y los habrá, no se puede arrasar con todas las que se encuentran en un determinado entorno. Da la impresión que el Ayuntamiento ha visto su oportunidad para quitar gran número de palmeras de la vía pública y, encima, sustituirlas por ejemplares de plátano que tendrán gran porte, pero también dan sus problemas. Si se cuidara mejor a las palmeras, estas lo notarían y la ciudadanía también. Una mayor atención habría evitado problemas, y muchas talas con motosierra.

Se habla ahora de que un 15% de las palmeras, en vía pública, podrían tener riesgo de caída. Y dice el concejal Claudio Guilabert que no quiere generar alarmismo. Pues lo parece. A este paso le faltarán motosierras y, tal vez, tenga que pedírselas a Milei. Esperemos esté equivocado el concejal en este tema.

Y no sería raro que lo estuviera, ya que, hace unos días, replicaba al que suscribe y a colectivos defensores del palmeral, quejándose de que criticamos al PP y no lo hacíamos con los que estaban antes. Está equivocado. Que un concejal se dedique a criticar a los que opinan sobre el palmeral tiene su cosa. Demuestra poca correa y mucha intolerancia. Pero lo peor es que mienta. Le invito a leer en la hemeroteca las opiniones en los pasados 8 años. Lo que no sé es si el Sr. Guilabert leía algo del tema. No parece. Cuando un político miente así, aunque sea de encargo, es grave, genera preocupación por cómo tratará los temas que lleva.

Volviendo a lo importante, busquen soluciones respetuosas con el palmeral y dejen la motosierra solo para lo imprescindible. Y falten menos a la verdad y trabajen más por el palmeral.