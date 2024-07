La ultraderecha marcando el paso

Agencia ATLAS / Foto: EFE

Las elecciones generales celebradas en Francia esta semana ha sido la mayor derrota de la ultraderecha trumpista en Europa, y permiten el refuerzo de la Unión Europea. Han cerrado el paso a la extrema derecha de la Agrupación Nacional (AN) de Marine Le Pen. Ya se veían al frente del gobierno de Francia. La reacción para constituir el Nuevo Frente Popular (NFP) ha sido un factor clave para presentar una candidatura única de la izquierda. El Renacimiento, de Macron, no ha salido tan mal parado, y los Republicanos de Sarkozy han salvado los muebles, a pesar de la contestada decisión de su presidente de pactar con la extrema derecha de AN. El Renacimiento de Macron ha obtenido 168 diputados; 45 los republicanos de Sarkozy; el AM 143; y el NFP un total de 182. De estos, 74 son de la Francia Insumisa, de Mélenchon; 59 corresponden al redivivo Partido Socialista Francés, 28 al Partido Ecologista, y el resto al Partido Comunista. La mitad más uno de la Asamblea Nacional son 289 lo que obliga a un programa en común y a pactos. El presidente de la República, Macron, es quien nombra al primer ministro de la coalición ganadora NFP que se supone estará de acuerdo con su partido en un programa mínimo para poder gobernar. Sería un gobierno tripartito si se descuelga la Francia Insumisa de Mélenchon,-NFP, Renacimiento, Republicanos- o simplemente una coalición de los dos primeros. Macron ya ha dicho que no nombrará a Melenchón, ni pactará con él.

Los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el grupo europeo que encabeza Giorgia Meloni, califican de «traición» la huida de los eurodiputados de Vox al grupo de Orbán (Patriotas por Europa) en el Parlamento de la Unión, Abascal -quien llama traidor al PP- abandonaba a quien ha sido su respaldo en el marco internacional y su musa, por Marine Le Pen, que ya se sabía iría al nuevo grupo de la extrema derecha en Europa. El presidente húngaro Orbán (Fidesz) ha aprovechado su presidencia de turno en la Unión para reunir en torno a él a sus polluelos: Le Pen (RNF), Abascal (Vox), Salvini (Liga), Países Bajos (PVV), Portugal (Chega), y alguno de la extrema derecha de Belgica, Dinamarca, Grecia y Letonia. En total 84 parlamentarios de 13 partidos de 13 países de la Unión que lo convierten en el tercer grupo de la Eurocámara, tras populares y socialdemócratas. A diferencia del ECR, Patriotas por Europa no respalda a Ucrania, y defiende las condiciones de Putin para la «paz»: pérdida de los territorios ocupados y «neutralidad» de Ucrania, que no debería en entrar en la UE, ni en la OTAN. Son los topos de Putin en la Unión Europea. Vox debería explicar su apoyo a Putin y su oposición al gobierno de Ucrania. «Llamemos a las cosas por su nombre. Los Patriotas de Europa sirven a los intereses de Rusia. Ya sea consciente o inconscientemente. Y así amenazan la seguridad y la libertad de Europa», escribió el primer ministro checo, Petr Fiala, cuyo partido se sienta en ECR, con Meloni.

Roger Severino, vicepresidente de la Heritage Foundation, habló en mayo pasado, en la conferencia «Europa Viva 24», organizada por Vox en Madrid,. El «think thank» ha elaborado el programa para un segundo gobierno de Trump, titulado Proyecto 2025 (Mandato para el liderazgo: la promesa conservadora) de 900 páginas. Donald Trump se ha distanciado del Proyecto 2025, aunque es una propuesta de reforma del gobierno USA redactada por antiguos aliados y ex funcionarios de su administración, sus propósitos incluyen reconfigurar el gobierno federal en 180 días, despedir a decenas de miles de empleados públicos y reemplazarlos por personas leales a la causa conservadora, erosionar la separación de poderes, atacar a la educación pública y eliminar o restringir los derechos de las mujeres, las personas LGBTQ , trabajadoras, inmigrantes o negras. El plan de la ultraderecha de EE UU para erosionar los derechos y la democracia a escala global. Ya hicieron otro para el liderazgo de Reagan. Unas 30 organizaciones conservadoras estadounidenses, entre ellas Heritage Foundation, ADF y la Federalist Society, de Leonard Leo- quien asesoró a Trump en la designación de los tres últimos magistrados del Tribunal Supremo-, gastaron cientos de millones de dólares para promover sus políticas en todo el mundo. Entre otras la reciente reunión en Brasil de Milei, Bolsonaro, y otros ultraderechistas latinoamericanos.

La ultraderecha en formación marcando el paso. Esperando que el jefe pase revista en noviembre. La Unión Europea lo puede pasar muy mal.