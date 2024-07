El camino lo fue

Luis de la Fuente y el banquillo español celebran la clasificación tras ganar a Alemania en la Eurocopa. / EFE

El fútbol permite estallidos únicos de alegría concentrados en dos segundos, cuando tu selección mete un gol. Son una especie de Big Bang colectivos, que liberan la tensión a la vez que te propulsan a la estratosfera a toda pastilla y sin frenos, con lo que eso tiene de bueno: el gol de Merino a Alemania eliminó de mi mente por unos días al Tribunal Supremo, al fiscal general del estado, al juez García Castellón y al CGPJ, todos juntitos de una tacada. El de Lamine Yamal me sirvió para no amargarme por la penúltima promesa incumplida de mi jefe, Toni Cabot, el director de INFORMACIÓN: “Jesús, sé que te prometí que si llegábamos a la final Juan Ramón Gil y yo te invitaríamos a comer en “La Taberna del Gourmet”, pero es que este mes vamos los dos fatal de dinero. Ya si eso…”.

Solo hay una cosa mejor que festejar un gol importante de tu equipo: meterlo tú. Por eso debe ser que aunque pasen los años y lleguen las canas, los kilos y las camisas hawaianas de colores sin complejos, celebramos los goles de la misma manera que lo hacíamos cuando metíamos alguno en el patio del colegio durante el recreo, en cualquiera de los siete partidos que se jugaban a la vez en el mismo campo de futbito.

Lo mejor de la actuación de la selección española en esta Eurocopa ha sido su imprevisibilidad: nadie apostaba por esta final. El fracaso del Mundial de Catar (donde tuvimos un técnico que -palabras textuales suyas- era el líder de la selección, y por tanto solo se hacía lo que él pensaba, él decidía y él ordenaba, restringiendo el papel de los futbolistas a jornaleros de lujo sin derecho a réplica), el tirón deportivo, social y moderno del fútbol femenino frente a la rigidez del masculino y su tibieza -de jugadores, de entrenadores, de presidentes- en el “affaire Rubiales”, así como una afición que a poco que le den motivos olvida a la selección en detrimento de su club, había hecho que la Roja se presentara al torneo en medio de la indiferencia general. El entrenador Luis de la Fuente, torpón en el conflicto comentado y sin mucho glamour (perfil pétreo y de “bloque bajo”, reservón, de los que dos meses antes ya se sabe qué va a decir en cada rueda de prensa) consiguió crédito con la Nations League y clasificó con solvencia al equipo para la Eurocopa.

Tocó un grupo difícil, con un sacamuelas como Croacia y un asesino en serie como Italia que fueron pasados por la piedra más pronto que tarde. Albania fue el partido de trámite y contra Georgia el equipo tuvo serenidad y resolvió con temple una situación complicadilla. Llegó Alemania y tiramos de mítica y de épica, sufriendo como perros pero echando finalmente a los anfitriones en un último minuto que proporcionó uno de esos estallidos cumbre que recordaremos año tras año. Y eliminamos a Francia -la dominadora del fútbol europeo en los últimos diez años- sin que apenas nos arañara, jugando como si fuéramos una selección que llevara diez años juntos, y con la presentación estelar de Lamine al planeta fútbol. Seis de seis.

De la Fuente ha montado un equipazo que no sabíamos que teníamos, enlazado de alguna manera con aquel primigenio de 2008 de Luis Aragonés, pero bastante más versátil: en Alemania hemos marcado goles dentro y fuera del área, al contraataque, en jugada y de cabeza, y hemos presionado arriba, tocado la bola en el centro, atacado de manera insistente y defendido con serenidad. De la Fuente ha tenido varios aciertos (la elección de Cucurella y de Fabián, los recambios de Olmo y Merino, el atrevimiento de meter a Williams y a Lamine de principio en todos los partidos). La no existencia de jugadores absolutistas (tipo Cristiano) ha favorecido el ambiente gremial en un grupo donde el buen rollo se les nota a la legua, y donde la apuesta hecha con el fútbol realizado les ha devuelto el favor, llevándoles a una final que merecen como nadie y con la dosis de suerte que siempre hay que buscar. Decía alguien sabio que uno es un líder si sabe crear microclimas y entornos donde -a pesar de que fuera nieve, truene o granice- la gente pueda desenvolverse sin miedos y con dosis de libertad razonables, para que puedan asumir sus responsabilidades de manera comprometida. De la Fuente es quien ha generado ese microclima, sin triquiñuelas ni cosas raras, y sus jugadores se lo han agradecido haciendo un trabajo excelente.

“Así que, sinceramente, Zar -le digo a mi perro ovejero inglés, un “bobtail” de ocho años recién cumplidos, mientras me saca a pasear por la Explanada- ¿qué más da lo de esta noche, si el camino recorrido -con sus lluvias, sus baches, y sus amaneceres- fue inesperado y fantástico a la vez, el mejor de los posibles?”. Como tiene genes ingleses no me dice ni que sí ni que no, el cabrón...