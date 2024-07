La peor plaga del Palmeral: la especulación urbanística

Parte de una palmera que se partió el jueves en Elche / Áxel Álvarez

Es bien conocido que la devastación más importante del Palmeral se produjo a mediados del siglo XX debido a la sustitución de la agricultura por la industria como actividad principal y la demanda de suelo que ello conllevó. Desde entonces, a pesar de las medidas de protección que se planteaban, la desaparición de huertos y su sustitución por edificios de viviendas, industriales y de todo tipo fue continua.

Con la llegada de la democracia, el nuevo Ayuntamiento se propuso atajar el mal de raíz con la adquisición, por compra o por transferencia urbanística, de gran parte del Palmeral Histórico. El proceso, más allá de actuaciones puntuales poco ejemplares, fue definitivo para la pervivencia actual. Y, muy satisfechos con lo logrado, el Ayuntamiento, a finales del siglo XX, solicitó a UNESCO la declaración de Patrimonio Mundial para el Palmeral de Elche. No lo conseguimos al primer intento y hubo que proponer mejoras y aceptar las condiciones impuestas para entrar en el Club.

Sin embargo, paralelamente, se mantenía un plan general de urbanismo anacrónico que establecía la edificabilidad en los huertos y en su zona «buffer», como si nada hubiera pasado. La especulación urbanística se intensificaba: ¿quién no quiere tener una vivienda en un edificio dentro de un huerto patrimonio de la humanidad, o lo que quede de él, o justo al lado, en su entorno de protección? Es sólo cuestión de precio: una vivienda que tenga un precio regular de marcado en cualquier parte de Elche, situada junto a un huerto del Patrimonio Mundial incrementa su valor enormemente al tiempo que nos hurta a los demás las posibilidades de contemplación y disfrute del Bien de todos, A buen seguro que en Burgos o en León no se puede edificar edificios en el entorno de protección de sus catedrales, más altos que ellas. Pero no sólo los particulares especulan urbanísticamente con el Palmeral, también el Ayuntamiento, por increíble que parezca, utiliza estos terrenos como solares baratos para llevar adelante proyectos de relumbrón, por ejemplo: el edificio para el Nuevo Conservatorio. Cabe recordar, en este punto, que El Palmeral de Elche, incluida su zona de amortiguamiento, constituye menos del 3 % del territorio del municipio. De lo que cabe preguntarse: ¿Por qué no se revisa el P.G. de Elche y se habilita suelo en espacios adecuados para cubrir todas estas necesidades y se protege definitivamente el Palmeral?, ¿Es solamente incompetencia o hay también interés en mantener la llama especulativa? 24 años sin atender los compromisos urbanísticos de la declaración de Patrimonio Mundial y sólo exaltación de la parte folklórica puede tener consecuencias nefastas.

Atrás quedan 8 años de gobierno progresista de la ciudad en los que pudimos padecer, junto a la desidia y el desinterés, el intento de desarrollo urbanístico especulativo de la finca del Arsenal, con mil viviendas en torres de ocho alturas junto a tres huertos del Palmeral Histórico, parado por UNESCO previa denuncia de Volem Palmerar. Más atrás los 4 anteriores del peor gobierno de la ciudad, en que estuvimos a punto de ver desaparecer el Palmeral a causa de la plaga del Picudo; mientras el gobierno municipal nos lo ocultaba, talaba miles de palmeras y clausuraba la Estación Phoenix que era la encargada de proporcionar los medios para combatirla.

En 2021 conseguimos, por fin, la aprobación de una Ley de Protección del Palmeral propiciada por asociaciones proteccionistas de ciudadanos concienciados, como APELX, Margalló, Ruskin Coffee arquitectos y Volem Palmerar, en la que las condiciones del Patrimonio Mundial se hacen una con la declaración BIC.

Pero si todo parecía ir bien para la protección del Palmeral, tenía que venir alguien a fastidiarlo. La nueva corporación municipal, después de un primer año de mandato en el que se han puesto en marcha los órganos de dirección del Palmeral y se han llevado adelante algunas propuestas positivas, vuelve a las andadas, a la especulación urbanística del Palmeral que ya conocemos desde el siglo XX. Para ello, para edificar en el Palmeral y en su entorno de protección, les molesta la Ley de Protección del Palmeral, les molesta la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y les molestan las condiciones de protección de la Declaración de Patrimonio Mundial. Y están en ello: van a por la Ley del Palmeral. No sabemos concretamente qué artículos pretenden modificar, pero sí que muy fino tienen que hilar si Pablo Ruz no quiere pasar a la historia como el alcalde bajo cuyo mandato el Palmeral de Elche fue excluido de la lista de Patrimonio Mundial.

Un huerto de palmeras en Elche / Áxel Álvarez

Acaba el año de mandato con actuaciones poco edificantes como insultos a los defensores de la protección del Patrimonio del Palmeral, tildándolos de «talibanes» y la tala de palmeras por «stress hídrico», sin alternativa recuperadora conocida, que nos recuerda la desgraciada actuación frente a la plaga del Picudo.

