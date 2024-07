Las relaciones del futuro / JuanCarlosPadillaEstrada

—¿Qué haces, Pa?

—Asomándome al futuro, JC. Sabes que me gusta otear los peligros y las oportunidades que se irán presentando pasado mañana. Y como la situación actual de los humanos es preocupante, me he asomado a su porvenir.

—¿Para darles consejos de cómo evitarlo?

—Eso es una de las opciones. La otra es atizarles con plagas, nuevos mandamientos o enviarte a ti otra vez a ver si los metes en cintura.

—Bueno, Pa. Cuéntame que has visto y ya decidiremos.

—Pues verás, en realidad, esto ya está publicado en la Tierra: En el 2050 uno de cada dos europeos vivirá solo y el 10% de los jóvenes sólo habrá mantenido relaciones sexuales con un robot y preferirá vivir con él antes que con otro humano. Además, el contacto sexual entre un humano y un algo electrónico será más frecuente que entre dos personas.

—Caramba, caramba.

—Fíjate en España, tu país favorito: La cantidad de personas de entre 20 y 40 años que se declaran solteras ha aumentado un 10% en los últimos diez años. Y en las redes sociales ya existen comunidades de sológamos, organizaciones que luchan por conseguir los mismos derechos para los impares que tienen los acompañados. Parece que existe una epidemia de soledad a nivel mundial, pero también una alarmante crisis del sexo (con personas reales) en medio mundo. Incluso en el país del amor, Francia. Un amplio estudio concluye que sólo el 76% de las personas sexualmente activas tuvieron relaciones durante el último año, una caída de 15 puntos desde 2006. La tasa de actividad sexual nunca ha sido tan baja en Francia. Y no solo en Francia hay problemas. En Estados Unidos, el porcentaje de estudiantes de secundaria que habían tenido relaciones sexuales descendió del 54% al 40% entre 1991 y 2017. Y en España, el 64% de los jóvenes tiene, como mucho, una relación sexual por semana, mucho menos de lo que desearían.

—¿Que puede haber detrás de estos problemas, Pa?

—Pues varios factores, desde luego. Pero uno de ellos son las nuevas tecnologías, que han obligado a replantear las relaciones de todo tipo. Es contradictorio, porque la sociedad humana está muy sexualizada, pero el sexo está en declive. No hace falta más que ver los reclamos publicitarios, la proliferación de pornografía en Internet, los selfis en actitudes sexy, lo abiertamente que se habla de sexo en televisión… Pero, especialmente los jóvenes, cada vez lo practican menos y lo que es peor, lo desean menos.

—¿Qué pasará entonces en el futuro de la humanidad, Pa?

—Pues cambiará la forma en que viven y trabajan, pero lo que no puede cambiar es el ansia de amor del ser humano, porque eso va impreso en sus genes y lo necesitan para sobrevivir como especie. A mitad de este siglo, seguramente será más frecuente el contacto sexual con un dispositivo electrónico que con otro humano. Las llamadas drogas del amor serán de uso habitual. La inteligencia artificial y los robots empáticos sustituirán en muchas ocasiones el contacto entre humanos.

—¿Eso significa que los robots se humanizan?

—No, en realidad significa que los humanos se robotizan. Además, con la inteligencia artificial nunca se discute, siempre está dispuesta y se le puede añadir un cuerpo a discreción, a gusto del consumidor, lo que hace más «cómodas» esas relaciones.

—Pero eso no es amor, Pa.

—Cierto JC. Por eso es importante que los humanos no dejen de fomentar sus relaciones. En esta época, en la que despega la inteligencia artificial, en la que los ordenadores están adueñándose del trabajo y del ocio, es perentorio que los humanos cultiven sus tradicionales fuentes de placer y conocimiento: que lean a sus clásicos, que charlen, que se miren a los ojos, que se acaricien y se fundan. Nada puede sustituir a un contacto humano, no hay máquina que pueda imitar al ser amado. Pero si los humanos se dejan arrastrar por la pendiente de la facilidad, la inmediatez y el egoísmo, es fácil que en pocos años sus relaciones queden restringidas a breves impactos con máquinas. Y eso, definitivamente JC, no será bueno para ellos.

—Caramba Pa. Tú prescribiendo roce y ayuntamientos. Me sorprende.

—Pues no sé de qué. ¿No fuiste tú quien dijo aquello de creced y multiplicaos? ¿O te estabas refiriendo a «realizad operaciones matemáticas»? n