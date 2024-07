Tras el trono

Leer / INFORMACIÓN

He conocido a muchos que querían ser Califa en lugar del Califa, como el visir Iznogud, que se lee en inglés «he’s no good», no es bueno. Son bípedos provistos de grandes dosis de envidia, algunas de inferioridad manifiesta y toneladas de ambición. Prosperan a la sombra de líderes de verdad a los que pelotean en espera de que les den la espalda para clavarles una navaja cabritera. Al igual que Iznogud no vacilarían en tirar por las escaleras al Califa para convertirse en Califa. De golpes de estado semejantes está plagada la historia. A veces obtienen lo que desean para pasmo de cristianos y horror de súbditos.

Pero estos seres acomplejados y soberbios no son por sí mismos interesantes. Llegan y dejan un rastro de sangre y cuando desaparecen, arrastrados al muladar por los que les encumbraron, su legado es cero patatero. Me interesan mucho más los que están detrás del trono sin aspirar a ocuparlo, pero controlando los hilos cual Padrino.

El modelo quizá sea quien llegó a ser el hombre más poderoso que ha existido en las Españas: Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Para los que somos forofos de eso que se llama mandar por persona interpuesta, Olivares es nuestro héroe y el pánfilo de Felipe IV no deja de ser una marioneta a la que movían los hilos sin ninguna capacidad de accionarse por sí mismo. Y encima Velázquez pintó al conde duque a lomos de un caballo corcoveante y magnífico. Eso es señorío.

El poder detrás del poder es siempre lo interesante. Quedarse mirando los espantajos de traje y discurso, pagados de su persona y con ínfulas de mandar, indica desconocimiento del medio. Tras cada cuadro que figura en la galería de ilustres de cualquier ayuntamiento o institución, los conocedores podrían señalar a los individuos que realmente decidían y, casi nunca, son los retratados. Lo hablaba hace muchos años con quien tuvo el poder en el ayuntamiento de Alicante a la sombra de la última etapa de Lassaletta: el llorado Antonio Moreno Carrasco, que no tiene cuadro. Antonio era un maestro de la maquinación y la estrategia, el que repartía o quitaba medallas a concejales y alcalde, la persona a la que buscaban los que sabían. Incluso los que llevamos genes de ese ser sin estar y, sin falsas modestias, lo hemos ejercido, reconocemos en Antonio un maestro. Alguna vez se me pasó por la cabeza pensar qué hubiera hecho él cuando tenía algún problemilla y me dio resultado. A otros les desapareció el suelo bajo los pies sin darse ni cuenta, pero esa ya es otra historia.

La compasión es privilegio de los que calientan el sillón, los que están detrás del trono no tienen esa prerrogativa. O matas, o te matan, aunque es histórico que tarde o temprano cualquier valido acaba desterrado o asesinado. Le pasó a Olivares, Fouquet, Rasputín, Antonio Pérez, Rodrigo Calderón, ese que fue ejemplo de orgullo en la horca (aunque no murió ahorcado porque era noble). Pasa así casi siempre, es ley de vida. Ninguno saldremos vivos de este mundo y el Gotterdammerung (El crepúsculo de los dioses, de Wagner) llega incluso a la divinidad, obviamente a los aprendices de brujo.

En cualquier caso fue bueno mientras duró. A veces me relamo rememorando episodios y sucedidos como mi gato Aramis pensando en cazar mirlos, y a Olivares le pasó lo mismo y en algún legajo lo dejó escrito. Vanitas, vanitatis, todo es vanidad, ya lo sé, pero es divertido. Haz lo que debas, aunque debas lo que hagas, eso me lo enseñó un número uno con ojo para escoger algunos -contados con los dedos de la mano y sobran dedos- de los que le seguían en el escalafón: Valenzuela. Y luego están los inclasificables. ¿Ángel Franco es un número uno, un número dos o el puto amo?

Esta dicotomía entre figuras de paja y estrategas es más de política, o de política institucional o asociativa, que de empresa. En los negocios manda uno o, si no, mal negocio. Si coincide con el dueño de la explotación, bien, y si es alguien externo, los amos pueden dedicarse a recortar sus cupones y acumular dividendos, pero, o dejan mandar al que sabe o lo tienen crudo.

También es verdad que en estas lides los empresarios se juegan su dinero. No estaría mal que en otras instancias aplicaran los mismos mecanismos. Los empresarios de verdad, digo, de los que hacen cosas, como los catalanes según Rajoy. Hay otros que se llaman a sí mismos emprendedores y son más bien tratantes, porque gestionar el negocio de los que inventan y producen no tiene la categoría de empresario, en mi humilde opinión.

Desgraciadamente hay algunos que no replican en sus asociaciones las herramientas de sus empresas. Mejor les iría, creo yo, vestir la púrpura y dejar a los profesionales gestionar. Si encuentran buenos gestores, que esa es otra, o si se atreven a convivir con los incómodos, con las moscas cojoneras y los pepitosgrillos, la prueba del nueve de cualquier líder.

Sentarse en el trono debe tener ventajas, pero mover los hilos es de lo más gratificante. Créanme, sé de lo que hablo.