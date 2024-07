Ciudades, turismo y desigualdad

Jose Navarro

La fundación «Alternativas» publicó a principios del pasado mes de mayo un estudio titulado VI Informe sobre la desigualdad en España, en el que se aborda, desde una perspectiva municipal, los niveles de bienestar y de desigualdad social utilizando indicadores que van más allá del nivel de renta y su distribución como determinante de la calidad de vida, incluyendo variables como la salud, la educación, el trabajo y la vivienda, entre otros.

Este artículo es una aproximación a algunos de los contenidos del informe citado, interesante por la visión que aporta de la realidad social a escala de la geografía española, y porque conviene conocer algunas de sus conclusiones que implican a ciudades turísticas para moderar el entusiasmo que se ha instalado en nuestra tierra con la irrupción imparable del fenómeno turístico. Una síntesis de los resultados del informe se da a continuación.

1.La Áreas Urbanas y Metropolitanas han tenido un comportamiento más dinámico en términos de empleo y renta que el resto del territorio. Sin embargo, según el informe, los procesos de crecimiento y distribución de la renta en estas zonas pueden adoptar diferentes formas y alcances. En estos procesos influyen factores como los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, o la composición y distribución del capital humano.

2.No está claro que el aumento de la renta media en las áreas más ricas implique menor grado de desigualdad, pero sí se detecta el crecimiento del índice de desigualdad social cuando crece la población y la diferencia de renta. En general, desde comienzos de este siglo, el aumento de las diferencias de renta en las grandes ciudades está provocando la formación de crecientes bolsas de pobreza. En Alicante, la renta media por persona ocupa el cuarto lugar por la cola en el conjunto de capitales y ciudades grandes, sólo por delante de Almería, Huelva y Málaga (datos de 2022).

3.La desigualdad en las grandes ciudades es muy superior al resto del territorio. En el mapa de la desigualdad destacan por los altos valores de este indicador el municipio de Madrid y gran parte del litoral mediterráneo y las islas.

4.Las ciudades con mayor bienestar se encuentran en municipios de la provincia de Madrid y Barcelona. Las ciudades con valores inferiores al promedio se sitúan en Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana. Torrevieja, conjuntamente con La Línea de la Concepción, Ceuta, Melilla y Algeciras son las ciudades con menor índice de bienestar. Sin embargo, ese indicador aumenta en el caso de la cornisa cantábrica en la que la actividad turística comparte ese espacio con una economía diversificada y un capital humano más cualificado. Sólo el 2,4 % de las ciudades españolas alcanzan un índice de bienestar alto, mientras un 1,6 % de ellas se encuentran en un nivel muy alto.

C. Hernández Pezzi, en su ensayo sobre el turismo urbano, concluye que el turismo por sí solo no crea valor suficiente para una ciudad si esta no tiene otras fuentes productivas relevantes. Por el contrario, la ciudad escaparate o exhibidora de cultura y turismo de visita, solo parece crear consumo rápido y beneficio externo. Crecimiento dependiente con altas tasas de baja calidad de empleo no crea factores de producción locales y está condenado a un uso de consumo masivo y producción escasa (Turismo: ¿truco o trato? Políticas Públicas y urbanas para el turismo de masas Catarata, 2018. Este trabajo expone con bastante detalle el caso de Málaga).

La política municipal en Alicante carece de una guía estratégica (la «Agenda Urbana 20-30» en nuestra ciudad es un título sin contenido) y el fenómeno turístico se asume como un elemento sectorial y no como un objetivo sustancial de esa política. Solo nos queda esperar lo que aporte el nuevo PGOU en cuanto a clarificar en algún sentido el futuro de la ciudad. Sin embargo, de los siete documentos sacados a concurso por la oficina del plan para la información y diagnóstico de la ciudad como materiales para la redacción del documento, ninguno de ellos se dirige a analizar la irrupción del fenómeno turístico y sus efectos en la ciudad; pero es que tampoco aparece en el conjunto de esos estudios alguno dedicado al modelo productivo y al empleo.

Las áreas municipales de gobierno de la ciudad deberían de estar más dirigidas a la gestión de las demandas turísticas y sus efectos sobre el medio ambiente, el espacio urbano, la vivienda y en general todo lo que afecta la vida de los ciudadanos, en lugar de limitarse a impulsar los atractivos turísticos para batir récords de afluencia.