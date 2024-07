Que todo siga así

Nico Williams y Oyarzabal celebran el 2-1 definitivo. / La Presse / AP

Toni Cabot, director de INFORMACION, me llama nada más acabarme el arroz a banda con tropezones en un chiringuito de la playa de San Juan. «Jesús, hoy no te puedes olvidar de las cinco ‘W’ del periodismo, donde los anglosajones son maestros. What, where, when, why, who. Nuestros lectores quieren saber qué pasa, dónde, cuándo, porqué y quién es el causante. Aplícate el cuento y déjate de rollos metaliterarios que nadie entiende. Quiero la respuesta a esas preguntas en tu último artículo. Y las quiero ya.» Es lo que tienen los de Aigües, que se les entiende todo.

A las 21.00 horas del domingo el Estadio Olímpico de Berlín está lleno de ingleses, con sus cánticos, sus cervezas, su cruz de San Jorge. Son un poco pesaditos con «Sweet Caroline», «Hey Jude» y demás zarandajas, pero se lo perdonamos porque la «working class» británica, para olvidarse de las penas de la revolución industrial, inventó a mediados del siglo XIX un deporte que ciento cincuenta años después es el que más dinero mueve en el planeta.

La primera parte es táctica, aburrida. Fútbol control por parte de España y reservones los ingleses, asumiendo su inferioridad. Pocas ocasiones, marcajes al hombre, defensas activas y vigilantes. Posesión para España de sobra, pero con poco desborde salvo alguna cabalgada de Nico, el indio Jerónimo de esta selección. Los únicos que proponen algo son los españoles, y no se entiende que un equipo con Foden, con Stones, con Saka, con Kane juegue como si fueran el Getafe en su visita al Bernabéu. La primera parte acaba con dudas, pero como decía Kubala, «chicos bien, moral alta…».

A la vuelta los de De la Fuente meten la directa y al minuto de empezar una combinación entre Carvajal-Lamine-Nico acaba en un golazo que descerraja la portería del pelirrojo Pickford. La mejor selección con diferencia en este campeonato demuestra porqué y cómo quiere ganar esta cuarta Eurocopa, y pasa como un tornado por encima de los ingleses. Fabián, Lamine, Nico pueden rematarlos pero nos falta puntería. Los «lions» están noqueados. Pero una contra acaba con un toque de Bellingham hacia atrás y Arnold colocando la bola en la base del poste. «Fuck off!!» Los hemos tenido a tiro y se nos han escurrido entre los dedos. Toca remar otra vez.

Mientras aprovecho para ponerle la comida a «Zar», mi perro con genes ingleses, el partido entra en un toma y daca peligroso, aunque España sigue teniendo el control. Está bien jugar bien, pero las finales hay que ganarlas, ¿no?(Luis Aragonés dixit). Los aficionados ingleses se ven vivos y ganadores, y lo hacen notar. Son cincuenta mil, uno arriba uno abajo. Sale Morata y entra Oyarzábal. Se dicen algo («Cucu te va a dar el gol, hazme caso Mikel») y se dan un abrazo fuerte. En el minuto ochenta y cinco una transición estupenda entre Fabián, Olmo y Cucurella acaba con Oyarzábal y su puntera metiendo el segundo a los ingleses. Gran jugada, buen remate y tremendo gol. Southgate y sus jugadores no se creen lo que está pasando (pero ¿qué han hecho los ingleses para ganar esta Eurocopa, con el equipo que tienen? ¿Qué ha hecho Bellingham en esta Eurocopa, más allá de una tijera, mil pasecitos sin sustancia y bastantes faltas simuladas?).

Los cinco minutos finales son de infarto, porque un córner está a punto de acabar en gol. pero Unai primero y Olmo después lo evitan. Morata vuelve a llorar en la banda, ergo España es campeona. Otra vez. Ganando todos los partidos y a todos los equipos, y a lo grande. «El fútbol no es justo, Zar (te pondré un vídeo de la Holanda de los setenta, algún día). Pero esta vez lo ha sido y jugar bien ayuda». Hace como si me entendiera, pero me trae la correa para que le saque a la calle: a pesar de ser campeones, nada cambia. Pues que todo siga así, que todo siga así…